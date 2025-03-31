В Монголии посчитали возраст Моринхура. Монгольской скрипке 2500 лет

15:56 01.04.2025

В Монголии посчитали возраст Морин Хуура



В Государственном дворце состоялась международная научная конференция на тему "Происхождение, развитие и наследие Морин Хуура". Возраст монгольской скрипки, по заявлению докладчиков, насчитывает 2500 лет.



Еще 27 августа 2002 года Указом Президента Монголии за №183 морин хуур объявлен "Национальным музыкальным инструментом". В ноябре 2008 года "монгольский инструмент № 1" был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.



Морин Хуур является культурным наследием человечества и вершиной монгольского музыкального искусства и отражает монгольскую идентичность. Без него невозможно представить монгольские народные песни, эпос и фольклор - сказал Гомбожавын Занданшатар, глава Администрации Президента Монголии во вступительной речи.



В феврале прошлого года был подписан указ президента, согласно которому ршкол и культурных центров, обучающих игре морин хууре, расширение Филармонического ансамбля "Морин хуур" в оркестр, производство музыкального инструмента, способы поощрения каждой монгольской семьи, играющей на Морин хууре. Ве эти меры должны способствовать популяризации и передаче наследия.



- Тот, кто играет на гитаре, не задумывается о том, что это испанский музыкальный инструмент. Морин хуур станет известен как уникальный музыкальный инструмент, и на нем будут играть по всему миру. Но для достижения этой цели должна быть грамотная государственная политика-сказал Н.Жанцанноров, знаменитый композитор, ведущий профессор, доктор искусствоведения Государственного университета искусств.



В настоящее время Морин хуур изготавливается с деревянным корпусом вместо кожаного, что улучшило качество его звучания. Это изменение, по мнению экспертов, позволяют виртуозно исполнять произведения, в том числе, европейской классики.



- Музыка, исполняемая на морин хууре, сопровождает монголов на протяжении 2500 лет и трогает сердца всех монголов. Национальная гордость - это чувство более ценное, чем золото, более весомое, чем камень, оно не тонет на дне морском и не сгорает в огне-сказал Чи Булаг, известный композитор из Автономного района Внутренняя Монголия (КНР).



Носитель культурного наследия рассказал о своей Международной школе Морин хуура, основанной в 2011 году при Профессиональном колледже провинции Шилийнгол. Он сообщил, что школа была создана под руководством главы Правительственного дворца Баатара, чтобы монголы, тувинцы, буряты и калмыки могли встречаться и учиться вместе, так как многие монголы, оставшиеся в разных местах после похода Великого Чингис хаана, испытывали потребность в общении. Школа не взимает плату за обучение, и учащиеся оплачивают расходы только за проживание. Чи Булаг также сообщил, что в этом году школа планирует увеличить количество учащихся.



На конференции были представлены доклады на темы "Мета-мифология культа моринхууриста", "Определение происхождения Морин хуура по наскальным рисункам, печатям и каменным надписям". Также принято решение регулярно проводить Международный фестиваль Морин хуура.



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РУВИКИ

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Моринхур



Мори́н ху́ур, мори́н толгойто́й ху́ур, хур (монг. морь, мори́н - конь, толго́й - голова, ху́ур - музыкальный инструмент, бур. мори́н ху́ур, калм. мөрн хуур) - монгольский смычковый музыкальный инструмент. Распространен в Монголии, в КНР (Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район), в России (Бурятия, Калмыкия, Иркутская область, Забайкальский край).



Головка грифа морин хуура традиционно изготавливается в виде головы лошади. Звук инструмента в монгольской поэзии сравнивается с лошадиным ржанием или с дуновением ветра в степи, в некоторых композициях звук инструмента имитирует ржание.



Струны: "мужская", изготавливаемая из 130 волосков из хвоста скакового коня, и "женская", на которую идет 105 волосков из хвоста кобылы - это символы мужского и женского начала.