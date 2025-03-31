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Землетрясения в Казахстане и Мьянме. Что происходит, ответил казахстанский сейсмолог Мухтар Хайдаров
18:34 01.04.2025

Землетрясения в Казахстане и Мьянме. Что происходит, ответил сейсмолог

Казахстанский сейсмолог Мухтар Хайдаров прокомментировал произошедшие 28 марта землетрясения в Жамбылской области и Юго-Восточной Азии, передает Tengrinews.kz.

По мнению Мухтара Хайдарова, произошедшие землетрясения могли быть вызваны сезонной активностью сейсмических плит.

"С Мьянмы до нас - это обычный путь сейсмичности под воздействием Индийской плиты. Эта плита делает нам весь сейсмический климат. Она постоянно давит, Таджикистан вообще трясет часто", - говорит сейсмолог.

Эксперт отмечает, что единственное, что вызывает его опасения, - это то, что с точки зрения тектоники плит землетрясения в Жамбылской области Казахстана и в Юго-Восточной Азии произошли в один день.

Он пояснил, что между Евразийской и Индийской плитами после их древнего столкновения образовались горы (большая горная система система) Гималаи. На юго-восточном конце Гималаев - Мьянма, а на северо-западном конце Гималаев - наши горы: Гиндукуш - Памир - Тянь-Шань.

"В геологическом смысле, если идти от Мьянмы, далее у нас идут Гималаи, они упираются в Гиндукуш, тот - в Памир, а он - в Тянь-Шань, и тут уже наша земля. С точки зрения геомеханники, геологии и тектоники это все жестко связанная система. Я посмотрел механику землетрясения в Мьянме, там один из четырех векторов направлен в нашу сторону. Подобное, вероятно, было и раньше.

И вообще, те края часто трясет, и мы ничего не чувствуем. Поэтому и сейчас каких-то однозначных опасений нет. Но если бы меня спросили, я бы посоветовал всем службам - МЧС, специалистам национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований - в ближайшие две-четыре недели наладить жесткий мониторинг и усиленно отслеживать сейсмическую ситуацию в регионе", - сказал Мухтар Хайдаров.

Напомним, ночью 28 марта казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, очаг которого располагался на территории республики в 323 километрах к юго-западу от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: село Мерке - 5 баллов, село Кулан - 4 балла. Город Шу, город Тараз, село Толе Би, село Сарыкемер, село Кордай, село Аса, село Мойынкум - 2 балла.

Кроме этого, 28 марта в 06:17 по времени Астаны землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в Кыргызстане.

Позже в сети распространились видео землетрясения в Бангкоке. Толчки достигали такой силы, что вода из бассейнов в высотных зданиях выплескивалась наружу. Как сообщается, эпицентр землетрясения находится в соседней Мьянме: мощность подземных толчков там достигала 7,7 балла. Подробнее – по ссылке.

Мухтар Хайдаров - кандидат физико-математических наук, специалист в области сейсмологии с более чем 40-летним опытом. Выпускник геофизического факультета Казахского политехнического института. Работал в Институте сейсмологии Академии наук и возглавлял НПК "Прогноз" при "Казселезащите".

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743521640


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