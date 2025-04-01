Внешний долг Узбекистана в 2024 году вырос до 55,7% к ВВП

18:38 01.04.2025

Внешний долг Узбекистана в 2024 году вырос на рекордные $10,8 млрд



Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам 2024 годам составил 64,1 млрд долларов, или 55,7% к ВВП. За год долг увеличился на 10,8 млрд долларов - максимальный рост за всю историю наблюдений.



В 2024 году совокупный внешний долг Узбекистана вырос до 64,1 млрд долларов, или 55,7% к ВВП (по итогам 2023 года было 51,9%). Это следует из публикации Центрального банка о платежном балансе, международной инвестиционной позиции и внешнем долге страны по итогам прошлого года.



Внешний долг состоит из государственного и частного долга. При этом стоит отметить, что в "частном" секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет около 65% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и "Узбекнефтегаз", НБУ, "Узпромстройбанке", которые в прошлые годы суммарно размещали долговые бумаги на миллиарды долларов).



За год совокупный внешний долг увеличился на 10,8 млрд долларов. Это рекордный рост показателя за все время ведения статистики с 2013 года. В последний раз внешний долг страны рос высокими темпами в пандемийный 2020 год ($9,2 млрд) и 2023 год ($9,8 млрд).



Корпоративный (частный) долг вырос на 6,6 млрд - до 30,2 млрд долларов (26,2% к ВВП), а государственный внешний долг прибавил 4,2 млрд - 33,9 млрд долларов (29,5% к ВВП).



За восемь лет внешний долг страны возрос в 4,4 раза - с 14,7 млрд до 64,1 млрд долларов. Частный долг с 2016 года ($8,2 млрд) увеличился в 3,9 раза, а государственный ($6,5 млрд) - в 5,2 раза.



Темпы роста государственного внешнего долга за последние годы несколько замедлились, но наблюдается резкий рост корпоративного (частного) долга.



Стоит отметить, что корпоративный долг в основном привлекается государственными банками и компаниями.



Рейтинговое агентство S&P ранее предупреждало, что негарантированный государством долг госпредприятий и ГЧП, составляющий около 8% ВВП в 2023 году, может кристаллизоваться на балансе правительства. В последние годы предприятия, связанные с государством, значительно увеличили заимствования, особенно в иностранной валюте, для финансирования энергетических и инфраструктурных проектов. По мнению аналитиков, они могут столкнуться с проблемами при погашении этого долга, если результаты некоторых проектов окажутся хуже, чем ожидалось, или если возникнут ошибки в управлении или надзоре.



Подробная информация о структуре и динамике совокупного внешнего долга последний раз была опубликована 2,5 года назад в отчете Центрального банка по итогам первого квартала 2022 года.



Министерство экономики и финансов в последний раз публиковало комментарий по госдолгу по итогам 2022 года. В нем указывался список соглашений о привлечении займа, сумма и ставка кредита, кредитор, название проекта, срок погашения и ответственное министерство. С тех пор такие подробные комментарии не публикуются.



Напомним, по итогам 2024 года госдолг Узбекистана (включая государственный внутренний долг) увеличился на $5,3 млрд - до 40,2 млрд долларов. Займы в основном привлекались для поддержки госбюджета на фоне высоких расходов правительства. Крупнейшим кредитором остался Всемирный банк.



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https://www.gazeta.uz/ru/2025/04/01/external-debt/