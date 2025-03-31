Туркменистан занял 95 место в рейтинге здравоохранения. Кыргызстан и Таджикистан в рейтинг не попали

18:42 01.04.2025

В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения (Health Care Index) в 2024 году Туркменистан занял 95 место, набрав 27,3 балла, сообщается на сайте журнала GEOWORLD.



Что касается его соседей по региону, то Казахстан расположился на 78-м месте, Узбекистан – на 64-м, Россия заняла 42-е место. Кыргызстан и Таджикистан в рейтинге отсутствуют.



Первые пять мест получили Тайвань, Южная Корея, Австралия, Канада и Швеция.



Замыкают рейтинг Боливия, Парагвай, Непал, Гондурас и Сальвадор.



Индекс здравоохранения - это статистический анализ общего качества системы здравоохранения, включая инфраструктуру здравоохранения; компетенцию медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала и других работников здравоохранения); стоимость (в долларах США на душу населения); доступность качественных лекарств и готовность правительства. Также учитываются другие факторы, включая экологию, доступ к чистой воде, санитарию и готовность правительства ввести санкции против таких рисков, как табакокурение и ожирение. В рейтинге рассматриваются 110 стран мира по пяти различным показателям здоровья.