Экономика Монголии демонстрирует стабильный рост

19:10 01.04.2025

1 апр 2025



Правительство Монголии доложило о ходе реализации Программы действий Правительства Монголии на 2024-2028 годы депутатам парламента. Премьер – министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ сообщил, что в настоящее время выполнение программы составляет в среднем 34% по итогам второго полугодия 2024 года.



Рост экономики Монголии после пандемии составил - 4,6% в 2020 году, 7,4% в 2023 году и 4,9% в 2024 году. За последние четыре года экспортные доходы страны удвоились, а валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился с 37,4 трлн тугриков до 80,0 трлн тугриков. ВВП на душу населения также продемонстрировало рост. С 4128 долларов США в 2020 году он увеличился до 6008 долларов США в 2023 году, и, по предварительным данным, в 2024 году он достиг 6890 долларов США.



Рейтинговые агентства Fitch, S&P, Moody's повысили кредитный рейтинг Монголии в 2024 год на одну ступень до "B+, стабильный", что указывает на позитивный прогноз для экономики.



В докладе также сообщалось о том, что Монголия активно работает над расширением своей экономики и улучшением инфраструктуры. В рамках этих задач Правительство объявило 2023–2025 годы как "Годы посещения Монголии". В итоге, в 2023 году страну посетили 0,6 млн туристов, а в 2024 году - 0,8 млн, что стало историческим рекордом. Годовой доход от туризма достиг 1,5 млрд долларов США.



Также успешно завершен проект "Дорога тысячелетия", в результате чего более чем 7000 километрами асфальтированных дорог связывает все аймаки со столицей, городом Улан-Батор. Произошло это спустя двадцать один год с момента его старта.



Ключевыми проектами популяризации истории Монгольской империи признаны Национальный музей "Чингис хаан" и национальный бренд "Go Mongolia", цель которого – продвижение страны кочевников на мировом уровне. Комплекс мероприятий увеличил узнаваемость Монголии на 57% и привел к улучшению индекса мягкой силы на 14 позиций.