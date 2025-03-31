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Вторник, 01.04.2025
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Уровень участия женщин в рабочей силе стран Центральной Азии: от 33% в Таджикистане до 76% в Казахстане
20:09 01.04.2025

КАКОВ УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В РАБОЧЕЙ СИЛЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ?

Согласно прогнозу на 2025 год от Международной организации труда (International Labour Organization, ILO), являющейся специализированным учреждением ООН, уровень участия женщин в возрасте от 15 до 65 лет в рабочей силе в зависимости от страны варьируется в пределах от 5,1% до 87,2%.

Среди стран Центральной Азии наиболее высокий уровень участия женщин в рабочей силе наблюдается в Казахстане: 76,1%.
В Кыргызстане - 56,9%,
в Туркменистане - 52,6%,
в Узбекистане - 43,5%,
в Таджикистане - 33,2%.

Примечательно, что, по данным ILO, в странах как с высоким, так и с низким уровнем доходов наблюдается примерно одинаковый уровень участия женщин в рабочей силе, то есть женщины с большей вероятностью будут работать в очень бедных или очень богатых государствах, но в меньшей степени - в странах со средним уровнем доходов. Так, женщины больше всего участвуют в рабочей силе в таких бедных странах, как Северная Корея (87,2%), Соломоновы Острова (84,3%) и Мадагаскар (84,2%). Однако схожие показатели наблюдаются также в Исландии (84,1%), Нидерландах (82,4%) и Швеции (82,2%) - государствах с высоким уровнем доходов.

В странах с низким уровнем доходов женщины часто работают в натуральном сельском хозяйстве, где труд имеет решающее значение для выживания. В то же время в государствах с высоким уровнем доходов возможности работать для женщин расширяются за счет образования, услуг по уходу за детьми и экономики, основанной на услугах.

В странах со средним уровнем доходов труд перемещается от выживания к промышленности. Здесь общественные нормы могут "отговаривать" женщин от работы. Во многих таких государствах только треть женщин трудоспособного возраста, имеющих право на трудоустройство, активно работают или ищут работу. Эта тенденция усиливается при рассмотрении стран со средним уровнем доходов, где в обществе ожидается, что женщины будут ставить семейные обязанности выше внешних профессиональных или личных. Самый низкий уровень участия женщин в рабочей силе приходится на Йемен и Афганистан: лишь 5,1% и 5,3% соответственно. Следом идут Ирак (11,4%), Сирия (14,2%) и Иран (14,8%).

Источник - Ranking.kz
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