Румыния, Молдавия, Франция... Глобалисты наносят превентивный удар по избирательному праву, - Владимир Русов

21:20 01.04.2025

Глобалисты наносят превентивный удар во Франции: лидер крупнейшей партии лишается избирательных прав

Судя по событиям в Румынии, Молдавии и особенно во Франции, глобалисты взялись за дело всерьез



01.04.2025 | Владимир РУСОВ



Из-за потери контроля над США после избрания Дональда Трампа американским президентом агрессивные глобалисты боятся повторения этой ситуации в странах Европы.



Тревожным звоночком для них стала победа в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2025 года Кэлина Джорджеску, известного своими пророссийскими взглядами. "Демократическая" Европа сделала все, чтобы не только отменить полученные результаты, но и арестовать Джорджеску, а также не допустить его регистрацию кандидатом в президенты на повторных выборах, назначенных на май 2025 года.



И это в стране, которая, прямо скажем, даже не входит в первую десятку стран Европы ни по экономическому "весу", ни по политическому влиянию.



Что же говорить о ведущих странах ЕС, одной из которых является Франция?



Ситуация с выборами во Франции довольно странная. С одной стороны, летом 2024 года там прошли парламентские выборы, которые не дали победу ни одной из основных партий, но показали существенный рост поддержки "Национального объединения" (RN) – правой партии под политическим руководством Марин Ле Пен.



Так что теоретически следующие парламентские выборы могут состояться хоть летом 2025 года (в первый год работы избранный парламент имеет иммунитет от роспуска), только президента Макрона существующее положение дел полностью устраивает.



А вот президентские выборы во Франции должны состояться ровно через два года – в апреле 2027 года. Макрон (по Конституции) не сможет в них участвовать и в выигрыше Марин Ле Пен многие уже давно не сомневаются.



