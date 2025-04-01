|Румыния, Молдавия, Франция... Глобалисты наносят превентивный удар по избирательному праву, - Владимир Русов
21:20 01.04.2025
Глобалисты наносят превентивный удар во Франции: лидер крупнейшей партии лишается избирательных прав
Судя по событиям в Румынии, Молдавии и особенно во Франции, глобалисты взялись за дело всерьез
01.04.2025 | Владимир РУСОВ
Из-за потери контроля над США после избрания Дональда Трампа американским президентом агрессивные глобалисты боятся повторения этой ситуации в странах Европы.
Тревожным звоночком для них стала победа в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2025 года Кэлина Джорджеску, известного своими пророссийскими взглядами. "Демократическая" Европа сделала все, чтобы не только отменить полученные результаты, но и арестовать Джорджеску, а также не допустить его регистрацию кандидатом в президенты на повторных выборах, назначенных на май 2025 года.
И это в стране, которая, прямо скажем, даже не входит в первую десятку стран Европы ни по экономическому "весу", ни по политическому влиянию.
Что же говорить о ведущих странах ЕС, одной из которых является Франция?
Ситуация с выборами во Франции довольно странная. С одной стороны, летом 2024 года там прошли парламентские выборы, которые не дали победу ни одной из основных партий, но показали существенный рост поддержки "Национального объединения" (RN) – правой партии под политическим руководством Марин Ле Пен.
Так что теоретически следующие парламентские выборы могут состояться хоть летом 2025 года (в первый год работы избранный парламент имеет иммунитет от роспуска), только президента Макрона существующее положение дел полностью устраивает.
А вот президентские выборы во Франции должны состояться ровно через два года – в апреле 2027 года. Макрон (по Конституции) не сможет в них участвовать и в выигрыше Марин Ле Пен многие уже давно не сомневаются.
Достаточно сказать, что на двух предыдущих президентских выборах Ле Пен выходила во второй тур и ее результат постоянно увеличивался. Так, в 2017 году она набрала 33,9% голосов (Макрон – 66,1%), в 2022 году ее результат составил 41,45% голосов (у Макрона – 58,55%).
И сейчас глобалисты нанесли превентивный удар по Ле Пен руками французской Фемиды: 31 марта Парижский суд признал ее (и несколько ее однопартийцев, как и она бывших депутатами Европарламента) виновной в создании фиктивных рабочих мест помощников депутатов в период с 2004 по 2016 год, и осудил на 4 года заключения.
Половина срока – это условное заключение, а другая половина – домашний арест с ношением электронного браслета. Дополнительно на нее наложен штраф в 100 тыс. евро и ограничение избирательных прав.
Последнее как раз и составляет основную проблему приговора. Это не просто статус "осужденного" политика, а то, что он не позволяет Ле Пен избираться в органы власти в течение следующих пяти лет (до 2030 года). В этот период входят и следующие выборы президента в 2027 году.
При принятии своего решения суд "принял во внимание, помимо риска повторного совершения преступления, серьезное нарушение общественного порядка, в данном случае тот факт, что лицо, уже осужденное в первой инстанции, являлось кандидатом на президентских выборах".
Причем подача апелляции и оспаривание приговора не снимает наложенное ограничение, потому что Конституционный суд Франции несколько дней назад (очень "удачное" совпадение) постановил, что отстранение от должности в случае признания виновности судом первой инстанции полностью законно.
Получается, что до нового решения суда в апелляционном процессе данное ограничение останется полностью действующим. А судебный процесс, как известно, дело достаточно долгое.
По предварительной информации, ожидается, что апелляционное слушание состоится не раньше, чем через год, а решение может быть вынесено к концу 2026 года, т.е. за несколько месяцев до президентских выборов.
Нужно отметить, что парижский суд также оштрафовал партию "Национальное объединение" (RN) на 2 млн. евро, что явно уменьшит ее финансовые возможности, как вести любые избирательные кампании, так и эффективно отстаивать свои права в судах.
Европейские правые политики крайне негативно восприняли решение суда:
- премьер Венгрии Орбан написал в соцсетях: "Je suis Marin" ("Я – Марин");
- зампредседателя Совета Министров Италии Маттео Сальвини сравнил французскую ситуацию с арестом Джорджеску в Румынии и заявил, что это "объявление войны из Брюсселя";
- член парламента Нидерландов Гер Вилдерс назвал приговор "невероятно суровым" и выразил уверенность, что Ле Пен все-таки станет президентом.
Ситуация во Франции не прошла незамеченной ни в России, ни в США.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что "главный смысл этого быстро состряпанного решения – устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года". Он также напомнил о "похожем позоре" в Румынии, где "от участия в избирательном процессе был отстранен" Джорджеску.
По его мнению, встав на путь "нехитрого одиозного политиканства" Франция "окончательно себя дискредитировала". А представитель МИД РФ Мария Захарова назвала озвученный приговор "агонией либеральной демократии".
Американский президент Трамп заявил, что вынесенный приговор очень похож на то судебное преследование, которому он сам подвергся в США: "Это очень похоже на нашу страну".
Илон Маск публично поддержал Ле Пен в соцсетях: "Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика по всем мире".
Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что страны Запада должны поддерживать демократические ценности не только на словах, не следует исключать неудобных фигур из политического процесса.
Сама Марин Ле Пен назвала решение суда "политическим", потому что суд "немедленно лишил меня права голоса, чтобы помешать мне быть избранной". Она считает, что "миллионы французов лишатся кандидата, которого сегодня называют фаворитом на президентских выборах", и заявила, что "не готова так легко смириться с отрицанием демократии".
Ле Пен высказала надежду, что "апелляционный суд способен непредвзято проанализировать это дело", и категорически откинула идею просить Макрона о помиловании: "Нет и еще раз нет, поскольку помилование касается окончательного решения, а дело не находится на этой стадии".
Естественно, у "Национального объединения" (RN) есть запасной кандидат – 29-летний Жордан Барделла, который уже является лидером партии. Но у него гораздо меньше шансов, чем у харизматичной Ле Пен. Сам Барделла назвал приговор "казнью французской демократии" и призвал сторонников партии к "народной и мирной мобилизации".
Решение французского суда показало, что глобалисты пытаются сделать из Европы свой оплот, который будет продвигать их идеи в мировой политике. Для этого они будут всеми силами ограничивать избрание политиков, не поддерживающих "демократические ценности".
Их даже не остановили публичные обвинения в подрыве демократических институтов (на примере отмены президентских выборов в Румынии), недавно высказанные вице-президентом США Вэнсом на Мюнхенской конференции.
Аналогичную схему сейчас используют глобалисты в Молдавии, где суд арестовал на 20 суток главу молдавского автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул по по обвинениям в "нелегальном финансировании и фальсификациях в ходе избирательной кампании в 2023 году". Все дело в том, что население этого региона имеет пророссийские взгляды, а на референдуме в октябре 2024 года 95% населения проголосовало "против" интеграции Молдавии в ЕС.
Судя по событиям в Румынии, Молдавии и особенно во Франции, глобалисты всерьез взялись за дело и постараются не допустить к руководству европейских стран политиков, которые озвучивают иные взгляды на мировые проблемы. Даже если при этом о самой демократии придется надолго забыть.