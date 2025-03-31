|ВС РФ начали операцию по блокированию Каменского Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
22:47 01.04.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 1 апреля в разрезе СВО. Русские войска начали блокировать ВСУ в селе Каменское на Запорожском направлении. Адвокат нардепа Дубинского рассказал о нечеловеческих условиях жизни в украинских лагерях армейской подготовки. Президент Финляндии допустил нормализацию отношений с РФ в перспективе, в то же время республика готовится выйти из Оттавской конвенции по противопехотным минам.
Прижать к воде
Русские войска в Запорожской области успешно развивают наступление. После ликвидации первой линии обороны ОТГ ВСУ "Таврия" в полосе сел Степовое – Малые Щербаки – Щербаки ВС РФ открыли для себя возможность выбора нескольких вариантов дальнейшего направления атаки. В итоге наше командование остановилось на окружении населенного пункта Каменское, расположенного на берегу Днепра. Задача по блокированию Орехова на данный момент отведена на второй план. Главное – ликвидировать боевой потенциал "Таврии" по частям согласно принципу "от малого к большему".
На данный момент план действий ВС РФ подразумевает охват с востока села Каменское. Лобковое, прикрывающее маршрут на обхват Каменского, уже под контролем наших подразделений. Русская армия атакой со стороны Степового также достигла большой Норовской балки. Судя по всему, перед частями ГрВ "Днепр" ВС РФ поставлена задача атаковать Степногорск. Стремительность действий наших войск может привести к тому, что ВСУ попросту не успеют отступить из Каменского и развернуться в Степногорске. Грубо говоря, задача русских войск – выйти наперерез маршруту потенциального отхода украинских сил в направлении поселка. Этим самым удастся не допустить затяжных боев за него и попутно прижать крупную группировку незалежной к Днепру.
Кого ГрВ "Днепр" ВС РФ может "запереть"? В полосе Каменское – Лобковое обороняется 128-я ОГШБр ВСУ. Именно эта украинская часть, вероятнее всего, окажется зажатой на позициях. Единственный вариант как можно избежать этого – отступить в направлении села Приморское по прибрежному железнодорожному мосту. Но вероятно, что Каменское и Степногорск противником будут быстро потеряны. Необходимые контрмеры, которые могли бы спасти "Таврию" от обвала западного фланга, требуют немедленного ввода в бой механизированных частей. Однако время противником упущено.
"Не хочу говорить о геноциде"
Адвокат нардепа Дубинского Клим Братковский, ранее мобилизованный в ВСУ, в социальной сети X рассказал о состоянии здоровья "свежей крови" для украинских войск, проходящей подготовку на полигонах.
"Вчера у меня была температура +40, вчера умер курсант от простуды в госпитале. На военном полигоне уже по третьему кругу болеют курсанты. У людей есть тяжелые заболевания, они не должны были мобилизоваться, но их мобилизовали. Человек так переболел, что 7 дней был в коме. Не хочу говорить о геноциде, но это просто писец, что творится с мобилизацией", – написал на своей странице в соцсети X Братковский.
Очень верное замечание про геноцид. Как оказалось, системный забой украинского личного состава его же собственным руководством начинается гораздо раньше попадания на "ноль". Если раньше писали, что на полигонах ВСУ повальное пьянство, дезертирство и хозработы, то свидетельство Братковского сильно обогащает представление о том, в каких условиях тренируют новобранцев противника.
Противоречивые сигналы
По итогам переговоров с главой британского правительства Стармером президент Финляндии Стубб сделал интересное заявление.
"Мы в Финляндии должны морально готовиться к тому, что отношения на политическом уровне в какой-то момент возобновятся. Мы не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия есть и всегда будет соседом Финляндии. 1 350 км соседских отношений", – сказал Стубб.
Не будет лишним заметить, что Финляндия является одним из ближайших "друзей Зеленского", равно как и Британия. Однако риторика самых воинственно настроенных игроков НАТО все более активно смещается в сторону взвешенности. Такой неожиданный поворот может быть как-то связан с 1 апреля, однако причины для подобных заявлений куда более серьезные. В стране озер из-за антироссийских санкций отметился серьезнейший рост цен, который фактически "обнулил" некогда щедрые социальные программы для пенсионеров и уязвимых слоев населения. Кроме того, экономика восточных финских регионов из-за исчезнувшего в одночасье дохода от туризма уже столкнулась с тем, что многие бизнес-проекты попросту схлопнулись. Иными словами, антироссийская риторика и экономическая политика ей под стать в первую очередь навредили самой Финляндии. А в условиях обязательного расхода 2% ВВП на вооруженные силы, что требует устав НАТО, подобные недальновидные действия могут еще больше повлиять на уровень жизни в республике.
Но несмотря на то, что Стубб после беседы со Стармером как бы взял курс на разморозку, пусть и с оговорками, местный кабинет министров выказывает готовность к продолжению конфронтации. Глава правительства Финляндии Орпо сообщил, что республика готовится выйти из Оттавской конвенции по противопехотным минам.
"Финляндия начинает подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин", – сказал премьер-министр страны.
О чем это говорит? Финляндия одной рукой показывает, хоть и со скрипом, готовность нормализовать отношения, а второй демонстрирует то, что она собирается основательно "защитить" границы. Противопехотные мины стране ни для чего другого не нужны. Как нормализация отношений с Россией коррелирует с милитаризацией финского приграничья, остается загадкой.
В позе покорности. Украина официально подтверждает финальные переговоры по ресурсному соглашению с США
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига официально сообщил, что незалежная работает над текстом "взаимоприемлемого" соглашения между ней и США по поводу ресурсной сделки. Подписание предыдущего варианта было сорвано из-за знаменитой выходки Владимира Зеленского. Новый вариант соглашения гораздо жестче, и американцы демонстративно выкручивают руки дорогому партнеру по переговорам. Трамп порыкивает по поводу "больших проблем", которые будут у главы Банковой, если тот не подпишет новый, более суровый вариант соглашения, где Украина отдает уже не только редкоземельные металлы, а вообще все полезные ископаемые, и в целом оказывается в зависимости от США, похожей на колониальную.
Однако выхода у украинской стороны нет. Она утратила доверие главного союзника и уже отрекомендовалась в качестве державы, которая будет пытаться обмануть любого покровителя и которую приходится держать в кулаке. МИД незалежной откровенно не позавидуешь. Бедный Сибига уже успел выдать многозначительную оговорку: они, дескать, работают над соглашением, которое будет выгодно и Соединенным Штатам, и Америке. В текущем варианте договор таков, что это уже не звучит как оговорка: никаких преимуществ за Украиной там действительно не остается, и единственное, что ей достанется по итогам переговоров – это место на карте мира после корректировки со стороны России.
Незалежная предпочла видеть нашу страну врагом. Теперь она будет наслаждаться тем, как ее поедают друзья.
Вчера, 31 марта, главным событием дня стало освобождение села Красное Первое на Купянском направлении.