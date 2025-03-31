ВС РФ начали операцию по блокированию Каменского Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 1 апреля

22:47 01.04.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 1 апреля в разрезе СВО. Русские войска начали блокировать ВСУ в селе Каменское на Запорожском направлении. Адвокат нардепа Дубинского рассказал о нечеловеческих условиях жизни в украинских лагерях армейской подготовки. Президент Финляндии допустил нормализацию отношений с РФ в перспективе, в то же время республика готовится выйти из Оттавской конвенции по противопехотным минам.



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