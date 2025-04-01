Белый дом назвал гибель 4-х военных в литовском болоте на границе с Белоруссией жертвой ради безопасности США

23:04 01.04.2025

Белый дом назвал гибель четырех военных в Литве жертвой ради безопасности США



1 апреля 2025



Белый дом подтвердил гибель четырех американских военнослужащих в ходе учений в Литве, назвав случившееся жертвой ради национальной безопасности. Об этом 1 апреля заявила пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт.



"К сожалению, вчера в Литве были найдены тела трех солдат, и мне больно подтверждать, что сегодня был найден мертвым и четвертый солдат", - сказала Ливитт на брифинге.



Она подчеркнула, что трагедия служит напоминанием о "бескорыстной жертве" американских военнослужащих, которые "рискуют жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность" США.



О гибели четырех пропавших без вести американских военнослужащих 26 марта сообщил портал Lrytas. На следующий день в болоте обнаружили затонувшую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules.



Генпрокуратура Литвы 31 марта начала предварительное расследование обстоятельств гибели четырех американских солдат. В тот же день были найдены тела трех солдат из США. Их личности также не были разглашены. 1 апреля обнаружили тело четвертого солдата, пропавшего на учениях.