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ОПЕК+ наращивает объемы добычи нефти с 1 апреля: как это скажется на ценах
00:02 02.04.2025

ОПЕК+ наращивает объемы добычи нефти с 1 апреля: как это скажется на российской экономике

Эксперт Юшков: "В цене барреля увеличение объемов добычи нефти уже отыграно"

На мировом рынке нефти сложилась крайне шаткая и нервозная обстановка - на фоне жесткой риторики Трампа, торговых войн, геополитической напряженности и опасений сокращения поставок сырья из России и Ирана. Биржевые цены лихорадит: сегодня они выше $75 за баррель марки Brent, а завтра с высокой долей вероятности могут уйти ниже отметки в $70. Факторов, которые способствуют удешевлению сырья, набирается много, и все они серьезны.

Судя по опубликованным альянсом данным, в апреле страны ОПЕК+ смогут нарастить добычу на 88 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом – до 35,5 млн б/с.

Поэтапное расширение с этого месяца промышленных мощностей они согласовали 5 марта, на очередном онлайн-заседании. И тут речь идет, скорее, о некой формальной договоренности, а не о руководстве к действию. Де-факто же ряду участников сделки придется еще несколько месяцев сокращать добычу, чтобы компенсировать рост за предыдущий период.

Согласно утвержденному графику, Россия с марта по сентябрь 2025 года компенсирует перепроизводство нефти на 706 тысяч б/с. Ирак – на 1,95 млн б/с, Казахстан – на 908 тысяч, ОАЭ - на 365 тысяч, Кувейт - на 141 тысяч, Оман - на 99 тысяч, Саудовская Аравия - на 30 тысяч баррелей в сутки. Эксперты не исключают, что, собравшись 5 апреля на очередное заседание, мониторинговый комитет ОПЕК+ вынесет некие новые рекомендации. Там неоднократно давали понять, что увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

-Новость о согласованном намерении участников сделки повышать с 1 апреля объемы производства уже отыграна и учтена в ценах, - поясняет в беседе с "МК" эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. – Рынок отреагировал эмоционально, котировки пошли вниз, поскольку изначально речь шла о наращивании добычи где-то на 150 тысяч баррелей в сутки. Однако для всех стран ОПЕК+ это крайне небольшая величина, в районе статистической погрешности. И это был именно символический шаг, нацеленный на сохранение самой сделки. Многих внутри альянса не устраивает ситуация, когда не входящие в ОПЕК производители, такие как Канада, Бразилия, США, Гайана, увеличивают добычу (занимая все новые рыночные ниши), а им приходится ее бесконечно сдерживать согласно договоренностям. Не лучше уж тогда выйти из ОПЕК+ и спокойно зарабатывать по устраивающим нас ценам, думают эти страны.

Но если несколько крупных производителей пойдут на это в реальности, их примеру могут последовать остальные. Поэтому и было решено сделать некий демонстративный жест, начать с 1 апреля наращивать производство, пусть и на символическую величину. Эту дату выбрали не случайно: считается, что с 1 апреля в северном полушарии начинается автомобильный сезон, и спрос на топливо резко растет. Логика в том, чтобы этот дополнительный спрос покрывали именно страны ОПЕК+. Впрочем, поскольку некоторые участники сделки, включая Россию, ранее добывали больше, чем положено квотами, сейчас им придется снижать производство. И в итоге на рынок выйдет не 150 тысяч баррелей в сутки, а примерно вдвое меньше.

-С чем связано повышение цен до $75 за баррель? Судя по всему, не с решением ОПЕК+.

-Действительно, рынок реагирует на другие, куда более заметные факторы, иначе мы бы увидели падение цен. Цены растут, прежде всего, на фоне ужесточения риторики Соединенных Штатов и Ирана в адрес друг друга. В Вашингтоне не исключают силового сценария в отношении Исламской Республики, если та не пойдет на договоренности со Штатами. Иранские СМИ, в свою очередь, сообщают о приведении в полную боевую готовность ракетных установок на территории всей страны. Сигнал яснее некуда: ни США, ни Израилю мало не покажется. Именно такие вот актуальные геополитические события и будут определять цены на мировом рынке нефти, а не уже отыгранная история с повышением добычи в рамках сделки ОПЕК+.

-Чем чревата эта ситуация для России?

-Конечно, она противоречит интересам нашего государства. Если, скажем, нефтедобывающим компаниям выгоднее выдавать на гора больше объемов, то для бюджета важнее, скорее, высокие цены. Однако в стратегическом плане необходимо сохранить саму сделку ОПЕК+ здесь и сейчас. Да, в дальнейшем она может развалиться, и тогда все начнут добывать по максимуму, цены упадут, но рынок рано или поздно стабилизируется, поскольку нерентабельные производители будут вынуждены сократить добычу. Но лучше бы все эти изменения, вся эта турбулентность пришлись не на текущий год, а хотя бы на 2026-й или 2027-й. Может, к тому времени и СВО закончится. Сейчас у нас велики и оборонные, и социальные расходы, резать их не хотелось бы. Для отечественного энергетического сектора стабильный режим работы куда важнее, чем ситуативные упущения.

Игорь Боков

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743541320


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