Как социальные сети провоцируют массовую истерию, и при чем тут Средневековье

Средние века вошли в европейскую историю как очень мрачный период, когда огонь безумия нередко охватывал целые города и страны, а люди в неадекватном состоянии совершали жестокие преступления, даже не считая их аморальными.



Сейчас подобное можно заметить в социальных сетях и особенно в скандальном ТикТоке. Почему же именно ТикТок способен спровоцировать массовый психоз? Разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Пляски смерти



Июльским утром 1518 года в Страсбурге произошло загадочное событие, которое долго оставалось неразгаданным. Девушка по фамилии Троффеа, как обычно, вышла на рыночную площадь, чтобы купить свежих овощей, но вдруг стала пританцовывать, повторяя одни и те же незамысловатые движения. Утром на площади было людно, и странное поведение заметили около сотни человек. Но реакция на не совсем адекватное действие была необычной. К Троффеа присоединились еще четыре девушки, повторяющие за ней движения точь-в-точь, а через два часа в безумном танце корчились уже 36 человек. По Страсбургу и окрестностям тут же поползли слухи, и к площади потянулись зеваки, чтобы посмотреть на истерично пляшущих горожан, и будто какая-то неведомая сила заставляла их присоединиться к танцу. Это продолжалось шесть дней. Люди танцевали часами напролет, многие не могли остановиться, даже чтобы попить или перекусить, отчего падали замертво. К четвертому дню плясали самые стойкие, и им уже было мало места на площади. Они перебрались на кладбище, отчего пляски стали выглядеть еще более жуткими и зловещими. Одни и те же движения повторялись тысячи раз, но лица танцующих были измождены, в руки и ноги сводило судорогой.



Танцевальная чума в Страсбурге охватила более 500 человек. Они без отдыха плясали целую неделю. Большинство из танцующих - женщины.



Остановить пляску смог только прибывший священник, приказавший силой отвести всех "одержимых" в храм, где шла особая месса. Пляски какое-то время продолжались и там, но уже к середине молебна они прекратились, и люди, пошатываясь, отправились по домам, где проспали несколько дней подряд.



Подобные инциденты случались и в других городах Европы, но только страсбургская истерия стала настолько массовой. В учебники истории она вошла как танцевальная чума 1518-го года.



Долгое время считалось, что причиной стал некий неизвестный вирус или употребления хлеба, зараженного спорыньей. Но эти версии не выдерживали критики. Такую же муку, как в Страсбурге, ели и в ближайших городах, но их бесовский танец миновал, а вирусов, которые не могут покинуть пределов одной площади, попросту не существует.



Только в 1962 году, спустя почти 550 лет, загадка Танцевальной чумы была раскрыта.



30 января этого года в Танганьике 150 воспитанниц женской школы-интерната стали вдруг хохотать без причины. Как и в Страсбурге, все началось с того, что одна из девочек на уроке засмеялась, и этот смех подхватили остальные. На шум стали приходить дети из соседних классов, и они тут же падали на пол от хохота, хотя никаких причин для смеха не было. Девочки одновременно плакали, корчились в судорогах, теряли сознание, но, как только их приводили в чувство, опять начинали смеяться. Наконец смех в той или иной степени заразил еще 14 школ. Это продолжалось целых 18 месяцев. Девочек обкалывали транквилизаторами и кормили через трубочки, чтобы хоть как-то поддержать истощенные организмы. Только благодаря стараниям врачей они выжили.



Смех без причины - признак…



Версий о причинах массовой истерии было много: неизвестный вирус, побочки от прививок, отравление неизвестными токсинами в школьной столовой. Но все проведенные анализы не давали никаких результатов. Свет смогли пролить только психиатры.



Танганьика только год назад получила независимость, поэтому в стране царил обычный бардак, свойственный периоду глобальных перемен. Ходили разговоры об угрозе гражданской войны или нападения других стран на государство, оставшееся без британской защиты. Это давало сильную нагрузку на неокрепшую психику девочек-подростков. Плюс ко всему нагрузка в школе-интернате была очень мощная, а кроме общеобразовательных дисциплин, приходилось еще посещать религиозные занятия, ведь школу содержали христианские миссионеры.



Остановить истерию смеха в Африке удалось только с помощью транквилизаторов. Этот инцидент 1962 года пролил свет на природу массовых психозов.



В Страсбурге 1518 года тоже было нестабильно, как, впрочем, во всей Европе того времени. Политические интриги, неурожаи, угроза нападения соседних княжеств, строгие правила поведения… Неудивительно, что у многих сдали нервы.



Самое страшное в этой истории то, что она не осталась в средневековых летописях и не затеряна в африканских джунглях. То же самое происходит и сейчас, и не исключено, что в наших квартирах. Конечно, никто сейчас не танцует и не хохочет до изнеможения по несколько недель подряд, но с точки зрения психиатрии, у трендов ТикТока и танцевальной чумы 1518 года один и тот же механизм. Возьмем любой ролик с танцами на камеру, из которых состоит 90 % контента ТикТока. Все они запускаются по одному принципу. Какая-нибудь девушка, ну точно как Троффеа из Страсбурга, начинает повторять однообразные движения под незамысловатую мелодию вроде "Сигма-боя". Уже через несколько часов в Сети появляются сотни подражателей, которые танцуют точно так же. Более того, почти каждый танцор выкладывает ролики с теми же движениями и музыкой каждый день. Меняются только локации и одежда, да и то не всегда. Порой ради контента тиктокеры отправляются плясать совсем не туда, где это допустимо моралью. Например, к памятникам павшим на войне, к Вечному огню, к мемориалам жертв политических репрессий. Известен случай, когда тиктокеры из Польши лихо выплясывали на фоне мемориала "Освенцим". Точно как жители Страсбурга плясали на местном кладбище.



Быть хочу я кисою, быть хочу собакою



Психологический механизм танцевальной чумы и трендов ТикТока одинаков. Люди Средневековья не слишком отличались от современных тинейджеров. Их круг интересов был также ограничен, эрудиция поверхностна, и требовался кто-то для подражания. Плюс ко всему нынешние времена до и после ковида и нестабильность во всем мире вызывают чувство тревожности. Нужен только небольшой триггер, и все копящееся напряжение выльется в истерический танец.



Тут напрашивается справедливый вопрос: неужели поколению Перестройки и тем более лихих 90-х жилось легче? Почему подростки послевоенных лет не устраивали дикие пляски на кладбищах, хотя им довелось повидать много страшного? Разве может быть, чтобы их психика была крепче?



И тысячу лет назад, и в наши дни подростковая психика одинаково хрупка и неустойчива. Родители, бабушки и прабабушки нынешних тиктокеров тоже тревожились и тоже выплескивали накопившееся напряжение. Вот только способы были другими. Девочки шли в кружки танцев или аэробику, мальчики - в спортивные секции. Триггером для таких действий служил репортаж со спортивного матча, конкурс бальных танцев, передача с утренней гимнастикой. На худой конец подростки собирались драться стенку на стенку и район на район, как в легендарном "Слове пацана". Но в отличие от нынешних трендов ТикТока выплеск энергии был кем-то контролируем. Этим мог заниматься преподаватель танцев, тренер или главарь уличной банды.



В ТикТоке нет лидеров. Никто не скажет, плохо это или хорошо. Лайки и реакции - показатель сиюминутный. Цели в достижении каких-то танцевальных высот нет. Именно поэтому дрыганья в ТикТоке ближе к массовой истерии, чем к хобби.



Немецкий врач и писатель Юстус Хеккер в трактате The Epidemics of the Middle Ages описал пугающий случай, произошедший в 1491 году в одном из монастырей Франции.



Монахини французского монастыря стали копировать кошек, потому что это были единственные живые существа, к которым они испытывали эмоциональную привязанность.



После утренней молитвы одна из молодых монахинь стала мяукать. Потом она вообще начала вести себя как кошечка: не пила воду, а лакала ее языком, ела без помощи рук, спала, свернувшись клубочком, мурлыкала, когда с ней говорили ласково, и шипела, если ее пытались отругать. Имени монахини история не сохранила, но точно известно, что особой набожностью она не отличалась, а в монастырь ее сдал отец, чтобы избавиться от лишнего рта. Сестры-монахини молились за несчастную, чей рассудок повредился, но молитвы не давали результата, а даже наоборот. Через три дня кошечками себя возомнили еще пять монашек, а еще через два мяукать начала и сама настоятельница. Наконец в монастыре в кошек превратились все монахини. Они не готовили еду, тем более не молились, не прибирали, а только бегали по монастырю на четвереньках и истошно орали. На бесовщину пожаловались прихожане. Они требовали прислать экзорциста, но вместо изгоняющего дьявола по приказу кардинала в монастырь прибыли крепкие деревенские ребята с плетьми и хорошенько отхлестали каждую "кошечку". После порки напасть сразу пропала. Похожие, но не столь массовые, случаи отмечались и в других монастырях. Там монахини гавкали и кусались как собаки, квакали по-лягушачьи, выли как шакалы, и всегда помогала только чудотворная порка.



Причиной такого помутнения сознания стала сильная скука. Точнее, в нашем понимании скучать монахиням не давали. Они работали, много читали, слушали проповеди. Но вся информация, которую они получали, была однообразной. Читали они либо священные тексты, с вариациями давно известного сюжета, либо молитвы, где сюжета нет совсем. Даже банальных сплетен в монастыре не было. О чем там можно судачить, если каждый день происходит одно и то же. Те, кто находился в монастыре, чтобы посвятить жизнь Христу, имели хоть какую-то мотивацию и худо-бедно справлялись с тяготами. Оказавшиеся же там не по своей воле быстро ломались, лишенные даже скромных радостей вроде сплетен с подругами, деревенских праздников и обсуждения нарядов. Вот психика и сдала.



А теперь вспомним такое громкое явление прошлого года, как квадроберы, когда сотни тысяч подростков вдруг решили стать животными.



Конечно, сейчас любая информация доступна как никогда. Из самого далекого аула можно смотреть редчайшие фильмы, читать любые книги, быть в курсе мировых новостей, если там есть Интернет. Проблема в том, что именно обилие информации привело к тому, что человек потребляет ее выборочно. Еще лет 20 назад, когда широкополосной интернет не был так развит, люди, пытаясь развлечься, смотрели и слушали все что угодно. Даже те жанры, которые им не нравились. То есть любитель ужастиков все равно смотрел латиноамериканские сериалы, потому что другое в этот момент по телевизору не показывали. До телевидения и радио приходилось читать те книги, которые удалось достать .Таким образом, появлялась необходимость обрабатывать самую разную информацию.



Сейчас любитель детективов не станет смотреть мелодрамы, потому что в Интернете столько фильмов о криминале, что не хватит жизни, чтобы их пересмотреть. При просмотре роликов на Ютубе еще можно случайно узнать что-то новое. Например, трэвел-блогер, рассказывая о красивых локациях Стамбула, может упомянуть историю Византии.



В ТикТоке и Инстаграме лента подбирается сугубо по интересам, а содержание роликов зачастую не может похвастаться информативностью. Танцы, незамысловатые приколы, кривляния, примитивные "философские" мысли. Это мало чем отличается от однообразных книг, которые читали монахини из злополучного монастыря, где все возомнили себя котиками, точно как нынешние квадроберы.



Улов крысолова



Легенда о гамельнском крысолове известна многим. Она встречается практически во всех сборниках европейских сказок, а свои трактовки предлагали такие известные поэты, как Гейне, Гете и Раабе. Если верить народному преданию, то гастролирующего крысолова бургомистр Гамельна обманул с оплатой, и в отместку за обман истребитель крыс звуками волшебной флейты увел всех детей из города.



Гамельнский крысолов в реальности был не посланником дьявола, а беспринципным дельцом, уводящим детей в рабство сладкими проповедями.



Эта история произошла на самом деле, но там обошлось без магии. 26 июня 1284 года в Гамельн, действительно, приходил человек, предложивший свои услуги по истреблению крыс, а после его визита пропали все дети старше 10 лет. Об этом есть даже запись в городской хронике. Правда, никто крысолова не обманывал с оплатой, а детей он увел не с помощью дьявольской дудки, а после горячих речей. Последствия реальных событий тоже печальнее, чем в легенде, которая говорит, будто дети выстроили сказочный город, где царили справедливость и мудрость. Гамельнские детишки, поверившие россказням крысолова, были проданы в рабство или отправились в крестовый поход, где войскам требовалось пушечное мясо.



Сейчас в соцсетях, ориентированных на подростков, тоже появляются такие "крысоловы" со сладким проповедями. Вместо чарующих звуков флейты, они рассказывают, какой чудесной станет жизнь без глютена, лактозы, натурального меха или одноразовых стаканчиков. Проповеди могут быть и более опасными. Например, так можно продвигать опасные психологические практики, расписывать прелести однополой любви или гендерной самоидентификации. Как и за гамельнским крысоловом, за проповедниками из ТикТока идут сотни подростков, хотя фактически они даже не покидают собственной комнаты.



В той или иной степени сомнительные "авторитеты" среди подростков были всегда. Это мог быть и сосед, отсидевший половину жизни, а теперь обучающий детишек романтике АУЕ, и сектант, уговаривающий спасти душу, сходив на религиозное собрание, да и просто ребенок из неблагополучной семьи, учащий малышню выпивать, материться, курить и воровать в магазинах.



Дети, доверившиеся крысолову, оказывались в рядах войск крестового похода. Нехватка "пушечного мяса" заставляла военачальников отправлять в бой даже десятилетних мальчишек.



Но в отличие от нынешних "крысоловов" никто их них не смог пробраться к ребенку в комнату, когда дома родители. В соцсетях вроде ТикТока вероятность нарваться на такого проповедника практически стопроцентная, и остается лишь уповать на то, что у ребенка хватит ума просто перелистнуть подобные видео.



На костер ее!



Первое, с чем ассоциируется мрачное Средневековье - это охота на ведьм. За всю историю известно более 100 случаев, когда обезумевшая толпа требовала отправить на костер женщину, которая хоть немного отличалась от остальных, и инквизиция охотно исполняла эти требования. Людей сжигали за сущие пустяки: за зевок в церкви, за не тот цвет волос, за странную родинку, даже за то, что булочки у хозяйки получались вкуснее, чем у остальных. Причем толпа не щадила ни беспомощных старух, ни маленьких девочек. Например, одной из жертв Салемского процесса едва исполнилось 10 лет.



Трудно поверить, но последнюю женщину сожгли по обвинению в колдовстве в 1836 году. К тому времени в Европе уже активно действовало железнодорожное сообщение, на воду были спущены пароходы, а в лабораториях шли испытания электрогенераторов.



Сейчас на городских площадях людей, к счастью, не сжигают, но масштабы буллинга нельзя недооценивать. Детей, не таких как остальные, травили в классе во все времена. Сейчас все осложнилось тем, что буллинг может выйти за пределы класса, школы и даже города или страны. Каждый может сглупить или поступить нелепо. Прежде над опозорившимся подростком смеялись разве что одноклассники, да и то недолго, пока не появлялась новая жертва. Сейчас ролик с моментом позора попадает в Сеть, и тысячи людей в разных уголках мира будут несколько лет ржать над ребенком, допустившим нелепую оговорку. К этому можно добавить пранки, когда жертву жестко разыгрывают, унижения на камеру, обычную травлю девочки, одевшейся не так. Иногда это заканчивается самоубийством.



В продолжение этой темы можно вспомнить истерии страха, когда толпа устраивала погромы тем, от кого, по их мнению, исходила угроза.



В 1688 году британцы по каким-то причинам стали бояться ирландцев и утверждать, будто те собираются перерезать ночью всех мужчин и изнасиловать женщин. Хотя до ближайших ирландских деревень было несколько сотен миль, англичане вооружались, искали среди знакомых людей, хоть каплю похожих на ирландцев, и жестко их убивали. Любопытно, что при этом ни один этнический ирландец не пострадал, а несчастные лишались жизни за рыжий оттенок волос или любовь к скрипке. Это явление вошло в историю под названием ирландский страх.



Более страшными оказывались страхи перед евреями и цыганами. В средневековой Европе отмечено более сотни случаев, когда толпа жестоко убивала инородцев после безумных слухов о поедании младенцев или использовании детской крови в религиозных ритуалах.



В погромах против "врагов честных людей" самым жестоким расправам подвергались не чужаки, а соплеменники, пытающиеся образумить истерящую толпу.



Но больше всего доставалось не представителям других этносов, а своим же братьям по вере и национальности. Тем, кто осмелился хоть как-то заступиться за иноверцев. С ними погромщики расправлялись с особой жестокостью, называя предателями.



Это явление живо и сейчас. К счастью, до погромов не доходит, но в комментарии под любыми постами на скользкие темы лучше не заглядывать, а скользких тем становится все больше. Дело уже не ограничивается спорами вокруг глобальных вопросов, вроде российско-украинского конфликта, войны на Ближнем Востоке и мировой политики в целом. Например, комментаторы могут наброситься на девушку, легкомысленно выложившую фото с радугой на футболке. Ее тут же обвинят в пропаганде ЛГБТ, а осмелившийся заявить, что это всего лишь радуга, тут же многое узнает о своей сексуальной ориентации. Одобряющий политику правительства тут же превратится в продажного бота, а осуждающий какие-то действия властей мгновенно записывается в "либерала", проплачиваемого госдепом. Причем речь не идет о глобальных законопроектах.



Около месяца назад городские власти Актау приняли решение убрать с набережной аттракционы-силомеры. Новость посредственная и напрямую мало кого касалась, но после этого в комментариях местных пабликов начался сущий ад. Тех, кто утверждал, что особого вреда силомеры никому не приносят, записывали в наркоманов, которым только и нужно, чтобы что-то покрошить после дозы, а сторонников решения акимата обвиняли в излишней лояльности к властям. И речь шла всего лишь о силомерах, от которых никому нет ни вреда, ни особой пользы, хотя по накалу и потокам оскорблений можно было решить, будто речь идет как минимум об изменении генплана.



Тем не менее нельзя однозначно утверждать, что ТикТок абсолютное зло и нужно его заблокировать. Это всего лишь инструмент для развлечения, и только сам пользователь определяет, ограничиться ли получасом просмотра в день или залипать в него часами.



Британский психиатр Саймон Вессели определил три основные причины, ведущие к массовой истерии. Это недостаток доверительного общения, то есть отсутствие возможности с кем-то поговорить по душам, постоянное чувство тревожности из-за внешних обстоятельств. Сейчас такими обстоятельствами стали пандемия коронавируса, а точнее ее последствия, и нестабильная политическая обстановка в мире. И самое главное - появление триггера, провоцирующего истерию. В нашем случае этим триггером стал ТикТок. К слову, жертвами массовой истерии становятся не все, а люди, склонные к невротизму и очень впечатлительные. Это могут быть и люди постарше, но в группе риска все-таки находятся подростки в период переходного возраста.



В Средние века накалу тревожности способствовали эпидемии чумы и холеры. Сейчас эту нишу заняли коронавирус и обострение международных отношений.



Доктор медицинских наук Сьюзан Уоллер впервые обнаружила взаимосвязь Интернета (в частности Ютуба) и случаев истерий в учебных заведениях США, и свои исследования она опубликовала в 2010 году. За 15 лет Ютуб стал практически безопасен в плане триггера для массовых истерий, потому что у подростков выработался к нему иммунитет. Не исключено, что лет через десять безопасным станет и ТикТок, но нет гарантий появления в Интернете новой напасти.



Автор: Владислав КОЖУХАРЬ Источник - Caravan.kz

