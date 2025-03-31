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Кто избран председателями комитетов и комиссий парламента Таджикистана
00:16 02.04.2025

Первое заседание нового состава парламента прошло с участием Эмомали Рахмона 19 марта

В Маджлиси намояндагон Таджикистана (нижняя палата парламента) избраны руководители комитетов и комиссий. Кто и куда избран - "Азия-Плюс" рассказал пресс-секретарь парламента Мухаммадато Султонов.

Нижняя палата парламента Таджикистана состоит из нескольких комитетов и комиссий, которые избираются депутатами путем голосования после каждого созыва.

Так, председателями комитетов Маджлиси намояндагон стали:

Рустам Шохмурод - председатель Комитета по законодательству и правам человека;

Насрулло Махмудзода - председатель Комитета по вопросам правопорядка, обороны и безопасности;

Гиесиддин Ашурзода - председатель Комитета по экономике и финансам;

Рустам Латифзода - председатель Комитета по аграрным вопросам, водным ресурсам и земельным делам.

Махмадшо Гулзода - председатель Комитета по международным делам, общественным объединениям и информации;

Мухаммад Шодиен - председатель Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике;

Муджибахон Джавхари - председатель Комитета по социальным вопросам, делам семьи и охране здоровья;

Ильхом Камолзода - председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления;

Мухаммадулло Шерализода - председатель Комитета по энергетике, промышленности, строительству и коммуникациям.

Также были избраны гавы комиссий:

Ориф Амирзода - председатель Экологической комиссии,

Парвиз Шодизода - председатель Комиссии по вопросам этики депутатов,

Шухрат Ганизода - председатель Комиссии по контролю за регламентом и организацией работы.

Мухаммадато Султонов отметил, что в нижней палате парламента Таджикистана пока не создана ни одна фракция.

Согласно статье 53 Закона "О Маджлиси Оли Республики Таджикистан", фракция или группа в парламенте создается при наличии не менее 5 депутатов. Каждый депутат имеет право участвовать в деятельности фракции и быть ее членом.

Спикером нижней палаты парламента Таджикистана 19 марта был избран Файзали Идизода.

Шермухаммад Шохиен, бывший председатель Верховного суда Таджикистана, избран первым заместителем председателя парламента.

Мавсума Муини, депутат от избирательного округа Худжанд, которая ранее также была заместителем председателя Маджлиси намояндагон, вновь избрана на эту должность.

Азиз Гиезода, депутат от избирательного округа Хорог, стал еще одним заместителем председателя Маджлиси намояндагон.

Кому сколько мест досталось?

Новый состав депутатов Маджлиси намояндагон седьмого созыва был избран в ходе выборов, состоявшихся 2 марта 2025 года. Из 63 мест в парламенте 49 мандатов получила правящая Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) - это на два места больше, чем в предыдущем созыве.

Аграрная партия Таджикистана получила 7 мест, Партия экономических реформ Таджикистана - 5 мест, Демократическая партия Таджикистана и Социалистическая партия Таджикистана - по одному месту. Такие же результаты были зафиксированы и на выборах пять лет назад.

Коммунистическая партия Таджикистана впервые не получила ни одного места в парламенте.

Социал-демократическая партия Таджикистана не участвовала в этот раз в парламентских выборах и не объяснила причин отказа. Хотя ранее партия принимала участие в выборах, она никогда не получала депутатских мандатов.

Источник - Азия-Плюс
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