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|80-летие Победы: В Алматы откроется музей боевой техники под открытым небом
00:20 02.04.2025
01 апреля 2025
К юбилею Великой Победы в Алматы откроется новый музей боевой техники под открытым небом. Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии.
Строительство нового музея в ходе поездки в гарнизон проинспектировал министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Глава оборонного ведомства вместе с депутатами Парламента осмотрел площадку, композицию из вооружения и боевых машин, оценил качество покраски техники и дал указания ответственным лицам.
В Доме армии, где расположен филиал Национального военно-патриотического центра и Музея боевой славы, которым руководит внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, Алуа Байкадамова, также проводятся работы по реконструкции. В здании ведется капитальный ремонт концертного и мраморного залов, а также Музея боевой славы. Здесь открыт офицерский клуб и кинопавильон для съемок детских военно-патриотических фильмов.
"Для Алматы Дом армии имеет огромное культурное значение. Это памятник архитектуры, и мы обязаны сохранить его первозданный вид как одну из самых сакральных достопримечательностей города и страны", - отметил Руслан Жаксылыков.
Одной из главных особенностей реконструкции станет создание музея боевой техники под открытым небом. Экспозиция музея представит около 30 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны. Среди самых ценных экспонатов - 152-миллиметровая гаубица образца 1931 года.
"Музей боевой техники станет важным дополнением Дома армии. Он будет расположен по правой стороне улицы Калдаякова, а с левой стороны силами акимата будет устроен сквер для отдыха горожан и гостей Алматы. Мы гордимся тем, что все эти объекты будут открыты к 80-летию Победы", - рассказала Алуа Байкадамова.
Кроме того, на улице Калдаякова установлен новый барельеф, который отражает современные подходы к воспитанию молодежи и патриотическому обучению.