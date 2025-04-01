80-летие Победы: В Алматы откроется музей боевой техники под открытым небом

00:20 02.04.2025

01 апреля 2025



К юбилею Великой Победы в Алматы откроется новый музей боевой техники под открытым небом. Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии.



Строительство нового музея в ходе поездки в гарнизон проинспектировал министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Глава оборонного ведомства вместе с депутатами Парламента осмотрел площадку, композицию из вооружения и боевых машин, оценил качество покраски техники и дал указания ответственным лицам.



