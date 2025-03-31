Американский журнал Forbes опубликовал 39-й глобальный рейтинг долларовых миллиардеров

00:30 02.04.2025

Илон Маск впервые с 2022 год возглавил рейтинг богатейших людей мира - Forbes

Алишер Усманов, чье состояние выросло на $3,3 млрд (до $16,7 млрд), впервые указан как представитель Узбекистана.



Американский журнал Forbes опубликовал 39-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира (https://www.forbes.com/billionaires/). Верхнюю строчку списка миллиардеров в 2025 году занял американский бизнесмен Илон Маск, который признан лидером списка впервые с 2022 года.



По оценке издания, состояние 53-летнего предпринимателя Илона Маска составляет $342 млрд. За прошлый год владелец Tesla и SpaceX стал богаче на $147 млрд.



На второе место поднялся соучредитель Meta Марк Цукерберг с состоянием в $216 млрд - рост на $39 млрд за год. Далее идут основатель Amazon Джефф Безос ($215 млрд) и сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($192 млрд).



Французский бизнесмен Бернар Арно и его семья, основой бизнес-империи которых является конгломерат LVMH (куда входят Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior, Tiffany, Givenchy и другие люкс-бренды), опустился на пятое место. За прошлый год состояние Арно, два года подряд возглавляющего рейтинг Forbes, уменьшилось на $55 млрд - до $178 млрд.



