|Американский журнал Forbes опубликовал 39-й глобальный рейтинг долларовых миллиардеров
00:30 02.04.2025
Илон Маск впервые с 2022 год возглавил рейтинг богатейших людей мира - Forbes
Алишер Усманов, чье состояние выросло на $3,3 млрд (до $16,7 млрд), впервые указан как представитель Узбекистана.
Американский журнал Forbes опубликовал 39-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира (https://www.forbes.com/billionaires/). Верхнюю строчку списка миллиардеров в 2025 году занял американский бизнесмен Илон Маск, который признан лидером списка впервые с 2022 года.
По оценке издания, состояние 53-летнего предпринимателя Илона Маска составляет $342 млрд. За прошлый год владелец Tesla и SpaceX стал богаче на $147 млрд.
На второе место поднялся соучредитель Meta Марк Цукерберг с состоянием в $216 млрд - рост на $39 млрд за год. Далее идут основатель Amazon Джефф Безос ($215 млрд) и сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($192 млрд).
Французский бизнесмен Бернар Арно и его семья, основой бизнес-империи которых является конгломерат LVMH (куда входят Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior, Tiffany, Givenchy и другие люкс-бренды), опустился на пятое место. За прошлый год состояние Арно, два года подряд возглавляющего рейтинг Forbes, уменьшилось на $55 млрд - до $178 млрд.
Всего в топ-10 рейтинга Forbes Billionaires 2024 попали:
Место в рейтинге. Участник - Состояние
1. Илон Маск - $342 млрд
2. Марк Цукерберг - $216 млрд
3. Джефф Безос - $215 млрд
4. Ларри Эллисон - $192 млрд
5. Бернар Арно - $178 млрд
6. Уоррен Баффет - $154 млрд
7. Ларри Пейдж - $144 млрд
8. Сергей Брин - $138 млрд
9. Амансио Ортега - $124 млрд
10. Стив Балмер - $118 млрд
Миллиардер Алишер Усманов, впервые указанный как представитель Узбекистана, за год поднялся 144-го на 125-е место, а его состояние увеличилось на $3,3 млрд - до $16,7 млрд. Капитал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова превысил $17 млрд.
Всего в рейтинг богатейших людей мира в этом году попало свыше 3 тыс. миллиардеров - это новый рекорд списка. В 2024 году число миллиардеров в мире достигло 2781 человека. Также увеличилось совокупное состояние - с прошлогодних $14,2 трлн до $16 трлн.