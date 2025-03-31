В Монголии стартовала четвертая в истории страны кампания по освоению целины

00:49 02.04.2025

31.03.2025



В Монголии запустили четвертую в истории страны государственную кампанию по освоению целинных земель "Атар-4" ("Целина-4") в целях создания ориентированного на экспорт сельского хозяйства в сочетании с интенсивным животноводством, сообщает агентство ТАСС.



Старт кампании дал премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе национальной конференции сельхозпроизводителей.



"Кампания включена в программу действий на 2024–2028 годы монгольского правительства для приоритетного развития аграрного сектора и туризма в дополнение к горнодобывающей промышленности с целью диверсификации экономики", – сообщил глава кабмина.



Предполагается, что в рамках "Атар-4" в стране будут введены в сельскохозяйственный оборот 200 тысяч га новых угодий, добавил он. Помимо этого запланирован полный переход сельхозпроизводителей на отечественные сорта семян, которые соответствуют особенностям местного климата и почвы.



Новая кампания будет учитывать политику регионального развития, согласно которой крупнейшие регионы – производители зерна, картофеля и овощей будут объединены в специализированный агропромышленный субрегион.