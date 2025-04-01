Economist.kg: Что изменилось для бизнеса в Кыргызстане с 1 апреля

01:21 02.04.2025

Что изменилось для бизнеса в Кыргызстане с 1 апреля: обзор Economist.kg



Иван Донис

01 апреля 2025



С 1 апреля 2025 года в Кыргызстане вступают в силу несколько изменений в сфере налогообложения, таможенного регулирования, отчетности, а также регистрации юрлиц и автотранспорта. Economist.kg подготовил для читателей подборку основных поправок.



Легализация иностранных автомобилей



С 1 апреля по 1 октября 2025 года владельцы автомобилей, ввезенных в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года без необходимых документов или не прошедших таможенную очистку, могут легализовать их.



Для этого необходимо предоставить ряд документов, включая свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, заявление, удостоверение личности и другие. Также требуется оплата сбора за легализацию в размере 100 тысяч сомов.



Легализация проводится во всех территориальных отделах Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава (ГАРТС).



Регистрация юрлиц онлайн



С 1 апреля 2025 года регистрация обществ с дополнительной ответственностью (ОсДО), акционерных обществ (ЗАО, ОАО) и крестьянских (фермерских) хозяйств будет осуществляться исключительно в онлайн-формате.



Заявители смогут подать документы и получить свидетельство о регистрации в электронном виде без необходимости личного посещения госорганов.



Для регистрации необходимо воспользоваться информационной системой "Электронная регистрация, перерегистрация и регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств)". Все документы подписываются с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), что гарантирует их юридическую силу и безопасность.



Подробная информация и пошаговая инструкция доступны на сайте Минюста: online.minjust.gov.kg.



Завершение периода легализации неучтенных товаров



До 1 апреля 2025 года предприниматели могли легализовать остатки товаров без первичных учетных документов через "Личный кабинет налогоплательщика". Исключения составляли алкоголь, табачные изделия, медикаменты, ювелирные изделия и нефтепродукты.



С 1 апреля данная возможность утрачена. Товары без документов теперь могут рассматриваться как нарушение налогового законодательства.



Подача Единой налоговой декларации (ЕНД)



До 1 апреля отдельные категории граждан обязаны были подать ЕНД. В частности, отчитаться перед государством должны были:

- отечественные организации, за исключением бюджетных и не имеющих налоговых обязательств по налогу на имущество;

- иностранные организации, ведущие деятельность в КР с образованием постоянного учреждения;

- государственные и муниципальные служащие.



До 1 мая ЕНД обязаны подать:

- индивидуальные предприниматели;

- физические лица, работающие по патенту или в зонах с особым торговым режимом;

- граждане КР, работающие в международных организациях, диппредставительствах и консульствах иностранных государств;

- физлица, получившие налогооблагаемый доход и имеющие обязательства по подоходному налогу.



Для прочих категорий граждан, не являющихся ИП, обязанность подачи Единой налоговой декларации отменена. В частности, от представления декларации освобождены пенсионеры, домохозяйки, студенты, а также лица, занимающиеся научной, творческой, преподавательской или оздоровительной деятельностью.



Декларирование объектов интеллектуальной собственности



С 1 апреля 2025 года в странах ЕАЭС вступают в силу новые правила заполнения декларации на товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Изменения направлены на унификацию процедур в рамках союза и усиление защиты прав правообладателей. Среди нововведений:

- создание Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности ЕАЭС;

- обязательное указание регистрационных номеров товаров с ОИС в графе 31 декларации.