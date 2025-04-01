|Economist.kg: Что изменилось для бизнеса в Кыргызстане с 1 апреля
01:21 02.04.2025
Что изменилось для бизнеса в Кыргызстане с 1 апреля: обзор Economist.kg
Иван Донис
01 апреля 2025
С 1 апреля 2025 года в Кыргызстане вступают в силу несколько изменений в сфере налогообложения, таможенного регулирования, отчетности, а также регистрации юрлиц и автотранспорта. Economist.kg подготовил для читателей подборку основных поправок.
Легализация иностранных автомобилей
С 1 апреля по 1 октября 2025 года владельцы автомобилей, ввезенных в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года без необходимых документов или не прошедших таможенную очистку, могут легализовать их.
Для этого необходимо предоставить ряд документов, включая свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, заявление, удостоверение личности и другие. Также требуется оплата сбора за легализацию в размере 100 тысяч сомов.
Легализация проводится во всех территориальных отделах Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава (ГАРТС).
Регистрация юрлиц онлайн
С 1 апреля 2025 года регистрация обществ с дополнительной ответственностью (ОсДО), акционерных обществ (ЗАО, ОАО) и крестьянских (фермерских) хозяйств будет осуществляться исключительно в онлайн-формате.
Заявители смогут подать документы и получить свидетельство о регистрации в электронном виде без необходимости личного посещения госорганов.
Для регистрации необходимо воспользоваться информационной системой "Электронная регистрация, перерегистрация и регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств)". Все документы подписываются с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), что гарантирует их юридическую силу и безопасность.
Подробная информация и пошаговая инструкция доступны на сайте Минюста: online.minjust.gov.kg.
Завершение периода легализации неучтенных товаров
До 1 апреля 2025 года предприниматели могли легализовать остатки товаров без первичных учетных документов через "Личный кабинет налогоплательщика". Исключения составляли алкоголь, табачные изделия, медикаменты, ювелирные изделия и нефтепродукты.
С 1 апреля данная возможность утрачена. Товары без документов теперь могут рассматриваться как нарушение налогового законодательства.
Подача Единой налоговой декларации (ЕНД)
До 1 апреля отдельные категории граждан обязаны были подать ЕНД. В частности, отчитаться перед государством должны были:
- отечественные организации, за исключением бюджетных и не имеющих налоговых обязательств по налогу на имущество;
- иностранные организации, ведущие деятельность в КР с образованием постоянного учреждения;
- государственные и муниципальные служащие.
До 1 мая ЕНД обязаны подать:
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, работающие по патенту или в зонах с особым торговым режимом;
- граждане КР, работающие в международных организациях, диппредставительствах и консульствах иностранных государств;
- физлица, получившие налогооблагаемый доход и имеющие обязательства по подоходному налогу.
Для прочих категорий граждан, не являющихся ИП, обязанность подачи Единой налоговой декларации отменена. В частности, от представления декларации освобождены пенсионеры, домохозяйки, студенты, а также лица, занимающиеся научной, творческой, преподавательской или оздоровительной деятельностью.
Декларирование объектов интеллектуальной собственности
С 1 апреля 2025 года в странах ЕАЭС вступают в силу новые правила заполнения декларации на товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Изменения направлены на унификацию процедур в рамках союза и усиление защиты прав правообладателей. Среди нововведений:
- создание Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности ЕАЭС;
- обязательное указание регистрационных номеров товаров с ОИС в графе 31 декларации.