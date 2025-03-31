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Мы любим вас снова: Россия нащупала главную болевую точку Европы, - Кирилл Стрельников
12:22 02.04.2025

Мы любим вас снова: Россия нащупала главную болевую точку Европы

Кирилл Стрельников

Вирус трансгендерства, который помогает бородатым мужикам попадать в женские раздевалки и безнаказанно ломать лицевые кости настоящим представительницам женского пола на ринге, коварно проник в западную политику и даже социальное устройство.

Несмотря на один из самых высоких уровней самоубийств среди европейских стран, Финляндия усилием воли идентифицировала себя как самую счастливую страну и легко заняла первое место в рейтинге World Happiness Report 2025, потеснив чуть менее счастливую Литву, которая по самоубийствам на первом месте.

Идентифицировав себя как крупную, успешную и независимую экономику, после начала СВО Финляндия смело разорвала экономическое сотрудничество с Россией, перекрыла общую границу и начала активно строить "великую финскую стену" из сетки-рабицы. Правда, убытки финских компаний от ухода с российского рынка исчисляются миллиардами евро, потери финского туристического бизнеса после закрытия границ от тоталитарных русских туристов составляют порядка двух миллиардов евро ежегодно, а цены на готовую продукцию финских предприятий выросли в среднем на 16 процентов, но финнов не запугать. Известная всем коровам компания Valio идентифицировала себя как виртуальное производство и закрыла два главных завода, лесопромышленный концерн UPM отправил тысячи сотрудников в бессрочные отпуска из-за невозможности закупать российскую древесину, и только за 2024 год разорились почти 1500 фермерских хозяйств.

Нынешний счастливый президент Финляндии тоже не остался в стороне. К выбору объекта идентификации он подошел серьезно и выбрал не кого-то там, а самого Дональда Трампа. Имитируя американского лидера, финский президент Стубб начал с освоения риторического кнута, которым он начал грозно размахивать в сторону России. Это было почти убедительно: "на данном этапе Россия не хочет мира, поэтому ее нужно к миру принудить", "отношений с Россией на политическом уровне нет и не будет до тех пор, пока она не прекратит военную операцию на территории Украины", "Финляндия должна противостоять российской агрессии", "мы должны продолжать наносить экономике России как можно больший ущерб", "Европа не собирается снимать санкции с России, напротив, мы уже планируем дальнейшие санкции против нее", и вообще, "единственный язык, который понимает Россия, - это язык силы".

Следующий шаг - любимый Трампом гольф. Так совпало, что Александр Стубб в молодости мечтал стать профессиональным гольфистом и даже получил спортивную стипендию в американском Университете Фурмана, и это пригодилось ему больше, чем диплом в области французского языка. На прошлые выходные Стубб умудрился напроситься на партию гольфа с американским президентом, где под звон клюшек он уговаривал Трампа не верить Путину и попытался подговорить Большого Дональда ввести против России "колоссальный набор санкций", если Путин откажется от пасхального перемирия без предварительных условий.

Скорее всего, между лунками Трамп дал Стуббу несколько отрезвляюще-корректирующих советов и озвучил свою позицию в отношении политического трансгендерства, после чего финский президент вчера взял в руки тульский пряник и на пресс-конференции призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией: "В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии - 1350 километров соседских отношений".

Некоторые считают, что теперь Стубб решил себя идентифицировать как мини-Трампа-миротворца, потому что после разговора с британским премьером Стармером настроение у финна резко испортилось. В этом его сложно винить: "коалиция желающих" помереть от русского оружия не складывается, Украина явно проигрывает, а вдобавок в Финляндии не ловится крокодил и не растет кокос, то есть надо волей-неволей отменить антироссийские понедельники и начинать жизнь с чистого листа.

Все предпосылки для этого есть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Стубба о "моральной подготовке" к неизбежной дружбе с Москвой сообщил: "Россия никогда не была инициатором ухудшения отношений с соседями, в том числе с Финляндией. У нас были взаимовыгодные отношения с Финляндией и Швецией, но они предпочли свести их фактически к нулю". И добавил, что "Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого действительно желает". На днях Владимир Путин подтвердил, что с теми же Финляндией и Швецией у нас вообще не было никаких проблем, но "сейчас они затаскивают уже военную инфраструктуру НАТО к себе на территорию".

На самом же деле изящные пируэты президента-гольфиста Стубба, по мнению обозревателей, связаны в первую очередь с ускоряющейся позитивной динамикой в отношениях России и США, на которую никак не влияют науськивания в стиле "а еще он назвал тебя земляным червяком". Помимо активного взаимодействия по перспективным экономическим проектам, наши стороны готовятся ко второй встрече делегаций России и США, о чем вчера сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, "Москва видит наметившийся прогресс", что подтверждается Белым домом, где вчера заявили, что "Штаты активно контактируют с Москвой и Киевом по вопросам урегулирования конфликта на Украине, а Трамп лично вовлечен в эту работу".

Финский президент, сменивший множество высоких постов, выработал острое чутье, которое подсказывает ему, что всегда безопаснее и выгоднее быть рядом с теми, кто режет пирог, а не с теми, из кого делают для него начинку.

В этом и состоит маленькое финское счастье.

Источник - РИА Новости
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