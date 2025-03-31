Казахстанцы теперь могут проверить зарегистрированные на них SIM-карты

12:24 02.04.2025

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 2 апреля 2025 года в Мажилисе рассказал, что в eGov появилась новая функция, которая позволяет казахстанцам проверить количество зарегистрированных SIM-карт, передает корреспондент Zakon.kz.



Министр отметил, что в eGov ввели новую функцию по проверке регистрации количества SIM-карт на тот или иной ИИН.



"Поэтому сейчас в eGov можете спокойно проверить, вбив свой ИИН – сколько мобильных номеров на вас оформлено. Если вы увидите, что есть количество, которое не соответствует вашим фактически используемым номерам, то можете обратиться сразу к мобильному оператору и выяснить это обстоятельство", – озвучил Жаслан Мадиев.



Ранее в Казахстане появился новый цифровой сервис для оповещения владельцев транспортных средств.



1 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстане вводят биометрическую регистрацию при покупке новых SIM-карт.



Екатерина Елисеева