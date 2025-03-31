Жители Узбекистана смогут получить субсидии на установку солнечных панелей и насосов

12:26 02.04.2025

При Кабинете министров создается Национальное агентство энергоэффективности, которое будет отвечать за единую государственную политику в сфере. С 1 июля оно начнет выделять субсидии населению на покрытие части стоимости солнечных панелей, водонагревателей и насосов на сумму до 18,75 млн сумов.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 27 марта подписал указ о мерах по совершенствованию государственного управления в сфере повышения энергоэффективности и развитию рынка услуг энергосервисных компаний. Об этом сообщает Министерство юстиции.



Согласно документу, при Кабинете министров будет создано Национальное агентство энергоэффективности. Одной из его основных задач станет проведение единой государственной политики в сфере повышения энергоэффективности, а также разработка, регулирование и внедрение стимулирующих мер в этой области.



С 1 июля 2025 года Агентство начнет выделять субсидии для покрытия части расходов населения на проведение энергоаудита жилых домов, а также установку энергоэффективного оборудования.



В частности, субсидии покроют до 20% стоимости солнечных панелей и гелиоколлекторов (водонагревателей), а также до 40% стоимости тепловых насосов (воздушных, водяных и геотермальных) - но не более суммы, эквивалентной 50-кратному размеру базовой расчетной величины (18,75 млн сумов).



До 1 сентября текущего года планируется запуск цифровой платформы по повышению энергоэффективности. Также при агентстве создадут внебюджетный Фонд стимулирования и поддержки энергоэффективности.



До 1 октября планируется внедрить "зеленые" стандарты энергоэффективных технологий для производителей и импортеров.



Напомним, на совещании 26 марта Шавкат Мирзиеев подчеркнул необходимость установки современных энергосберегающих установок и сокращения потерь энергии в первую очередь на крупных промышленных предприятиях. Правительству было поручено наладить в этой сфере работу в рамках новой системы исполнения и контроля.