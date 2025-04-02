Директором ГП "Кыргыз Маданият Сервис" назначен Азиз Садырбеков

12:30 02.04.2025

Азиз Садырбеков назначен директором ГП "Кыргыз Маданият Сервис"



ГП "Кыргыз Маданият Сервис" был основан 28 августа 2023 года и отвечает за организацию культурных мероприятий государственного масштаба: Дней культуры, фестивалей, конкурсов, официальных церемоний, гастролей отечественных и зарубежных творческих коллективов. Предприятие также обеспечивает учреждения культуры необходимым техническим оборудованием, развивает систему книгоиздания и художественных переводов, оказывает услуги по проектированию и установке памятников.



02 апреля 2025



"Культура" (АКИpress) - Азиз Садырбеков назначен директором ГП "Кыргыз Маданият Сервис" при Минкультуры. Соответствующий приказ подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев.



Как сообщила пресс-служба Минкультуры, нового директора коллективу представил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.



