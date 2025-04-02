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Директором ГП "Кыргыз Маданият Сервис" назначен Азиз Садырбеков
12:30 02.04.2025

Азиз Садырбеков назначен директором ГП "Кыргыз Маданият Сервис"

ГП "Кыргыз Маданият Сервис" был основан 28 августа 2023 года и отвечает за организацию культурных мероприятий государственного масштаба: Дней культуры, фестивалей, конкурсов, официальных церемоний, гастролей отечественных и зарубежных творческих коллективов. Предприятие также обеспечивает учреждения культуры необходимым техническим оборудованием, развивает систему книгоиздания и художественных переводов, оказывает услуги по проектированию и установке памятников.

02 апреля 2025

"Культура" (АКИpress) - Азиз Садырбеков назначен директором ГП "Кыргыз Маданият Сервис" при Минкультуры. Соответствующий приказ подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, нового директора коллективу представил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.



Ранее Азиз Садырбеков занимал должность руководителя аппарата полпреда президента в Иссык-Кульской области.

Садырбеков Азиз Садырбекович родился 15 апреля 1980 года в городе Балыкчы Иссык-Кульской области. В1997-2002 годы окончил Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына по специальности государственное и муниципальное управление, квалификация - менеджер. В 2011-2013 годы окончил магистратуру в Академии госуправления при президент КР, специальность - менеджмент.

Свою трудовую карьеру начал наборщиком компьютерного участка "Акыл". Трудовая деятельность:

- 13 августа-25 декабря 2001 - наборщик компьютерного участка "Акыл";

- 23 марта-31 октября 2003 - ведущий специалист сектора МСУ Октябрьского акимиата Бишкека;

- 31 октября 2003 - 22 ноября 2004 - системный администратор техотдела Октябрьского акимиата;

- 2 марта-27 марта 2009 - ведущий специалист отдела поддержки семьи, детей и организационной работы Октябрьского акимиата;

- 21 марта-1 августа 2009 - эксперт по выборам Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, привлеченный специалист;

- 29 июля 2009-1 ноября 2010 - главный специалист Министерства экономического развития и торговли КР;

- 1 ноября 2010-21 января 2014 - руководитель секретариата политической партии "Ак Шумкар";

- 28 февраля 2014-1 февраля 2016 - замдиректора ОсОО "ИлТегСтрой компани";

- 1 февраля-31 мая 2016 - инспектор отдела организационно-инспекторской работы МСУ Аппарата правительства;

- 1 марта 2017-17 марта 2022 - заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ОсОО "Нур Строй Монтаж";

- 15-17 марта 2022 - эксперт отдела экспертизы решений президента и Кабмина;

- 18 марта 2022-1 ноября 2023 - руководитель Аппарата мэрии Бишкека;

- С ноября 2023 года руководил Аппаратом полпреда президента в Иссык-Кульской области.

ГП "Кыргыз Маданият Сервис" был основан 28 августа 2023 года и отвечает за организацию культурных мероприятий государственного масштаба: Дней культуры, фестивалей, конкурсов, официальных церемоний, гастролей отечественных и зарубежных творческих коллективов. Предприятие также обеспечивает учреждения культуры необходимым техническим оборудованием, развивает систему книгоиздания и художественных переводов, оказывает услуги по проектированию и установке памятников.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743586200


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