В Таджикистане за последнее столетие исчезло около 30 % ледников

12:34 02.04.2025

ДУШАНБЕ, 02.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. С 29 по 31 мая 2025 года в Душанбе пройдет Международная конференция высокого уровня по сохранению ледников, сообщает секретариат конференции.



Ее цель - подчеркнуть ключевую роль ледников в поддержании глобального экологического баланса и решении водных проблем.



По данным источника, конференция направлена на повышение осведомленности о критической связи между ледниками и устойчивым социально-экономическим развитием.



"В центре внимания будут вопросы, касающиеся влияния сохранения ледников на средства к существованию, доступности водных ресурсов, снижения климатических рисков, учета знаний и опыта коренных народов, а также достижения долгосрочных целей развития для уязвимых регионов и населения. Таяние ледников - одна из самых острых экологических проблем современности. В результате изменения климата уже утрачено около трети горного льда, этот процесс продолжится, если не принять срочные меры по его замедлению. Сокращение ледников нарушает местные и сезонные запасы воды, которые необходимы для питьевого водоснабжения, ирригации и гидроэнергетики, от которых зависят миллиарды людей. Это оказывает прямое влияние на сельскохозяйственную продуктивность, продовольственную безопасность и энергетическую стабильность, особенно в регионах, зависящих от ледникового стока. Согласно прогнозу Гималайской оценки Гиндукуша, к концу века этот регион может потерять до двух третей своих ледников. В Таджикистане за последнее столетие исчезло около 30 % ледников. Крупнейший континентальный ледник мира - Ванджях (бывший Федченко) - за последние 70-80 лет отступил более чем на 1 км и уменьшился на 44 км². В других частях мира также наблюдаются экстремальные последствия таяния ледников. Так, в Бразильской Амазонии, питаемой Андскими ледниками, зафиксирована сильная засуха, а катастрофические паводки и оползни, вызванные ускоренным таянием льда, обрушились на страны от Германии до Перу и Непала", - сообщили в секретариате.



Сообщается, что быстрое сокращение крупных полярных ледников, включая Гренландию и Антарктиду, также вызывает тревогу. По данным NASA, с 1993 по 2019 год Гренландия теряла в среднем 279 гигатонн льда в год, а Антарктида - 148 гигатонн. Эти потери приводят к повышению уровня мирового океана, что представляет серьезную угрозу для малых островных развивающихся государств и прибрежных районов, где проживают сотни миллионов людей.



Признавая актуальность этих климатических проблем и их социально-экономические последствия, в декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников, поручив Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Всемирной метеорологической организации (ВМО) совместно содействовать проведению соответствующих мероприятий. В августе 2024 года также была принята резолюция "Десятилетие действий в поддержку криосферных наук, 2025-2034 годы", направленная на изучение и мониторинг криосферы. Кроме того, 22 сентября 2024 года в рамках Саммита будущего был одобрен "Пакт во имя будущего", обеспечивающий основу для глобальных мер по сохранению ледников.



Сохранение ледников требует стабильности климата и повышения его устойчивости, Международная конференция высокого уровня по сохранению ледников направлена на повышение осведомленности и пропаганду коллективных действий в этом направлении.



Международная конференция высокого уровня по сохранению ледников призвана утвердить важность ледников в глобальной повестке дня и подчеркнуть необходимость срочных мер для предотвращения их таяния. Конференция нацелена на консолидацию международных усилий в борьбе с потерей ледников через научные исследования, инновации и выработку согласованной политики.



Конференция также будет способствовать реализации резолюций ООН "2025 год - Международный год сохранения ледников" и "Десятилетие действий в поддержку криосферных наук, 2025-2034 годы". Она станет платформой для мобилизации ресурсов и развития международного сотрудничества, а также укрепления партнерства между правительствами, научным сообществом, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами. Особое внимание будет уделено трансграничному взаимодействию для сохранения ледников и обеспечения их социально-экономических преимуществ.



Лайло ТОИРИ