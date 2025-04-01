Интервью Президента Узбекистана в преддверии первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде

12:38 02.04.2025 "Перед нами стоит исторический шанс сделать наш регион не только устойчивым, но и процветающим"



01.04.2025



Эксклюзивное интервью



Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева



"Euronews" в преддверии первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде



– В последние годы мир стремительно меняется: геополитическая нестабильность, растущие экономические риски, климатические вызовы - все это требует новых форматов международного сотрудничества.



В этом контексте саммит Центральная Азия - ЕС в Самарканде выглядит поворотным пунктом в отношениях двух регионов. Почему именно сейчас взаимодействие выходит на новый уровень?



– Наши регионы связывают глубокие исторические корни, совпадающие интересы, а также объективное стремление к тесному партнерству. У нас сформировано четкое видение повестки взаимодействия с Европейским Союзом, основанное на почти тридцатилетнем опыте сотрудничества.







Наше партнерство с Евросоюзом – это отношения с двусторонним движением, от которого выгоду должны извлекать обе стороны.



Формат сотрудничества "Центральная Азия - Европейский Союз" является уникальной платформой взаимодействия и не имеет аналогов по своему масштабу и институциональному охвату. Европейский Союз, объединяющий 27 государств, включая три страны "Большой семерки" (Германию, Францию и Италию), является крупнейшим интеграционным объединением, выстраивающим с Центральной Азией системное взаимодействие на межрегиональном уровне. Сотрудничество с ЕС охватывает широкий спектр направлений - от экономики и инвестиций до устойчивого развития, безопасности и цифровой трансформации - и основано на долгосрочных стратегических приоритетах.



Мы регулярно встречаемся с европейскими коллегами. Заметно участились визиты в регион лидеров ведущих стран мира. Узбекистан установил стратегическое партнерство с Италией, Венгрией и Францией. Германия и страны Центральной Азии стали региональными стратегическими партнерами.



Сегодня Евросоюз последовательно развивает торговые и инвестиционные связи с государствами Центральной Азии. За последние семь лет товарооборот стран Центральной Азии с ЕС вырос в четыре раза, составив 54 миллиардов евро.



Мы с удовлетворением наблюдаем усиление интереса европейского бизнеса к возможностям торгового и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном и другими странами региона.



Позитивные процессы, которые наблюдаются в регионе, повышают интерес к Центральной Азии, превращая регион в важного партнера мировых держав и ведущих государств на геополитически важном перекрестке магистральных маршрутов между Востоком и Западом, Севером и Югом. Отражением этого являются форматы "ЦА плюс", которые позволяют поддерживать открытый диалог, создавая благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества всех заинтересованных сторон.



В этих условиях установление стратегического партнерства между странами нашего региона и Европейским Союзом на саммите в Самарканде откроет новые направления в развитии межрегионального сотрудничества и взаимосвязанности.



– Не могли бы вы подробнее рассказать о выборе Самарканда для проведения саммита? Какое символическое значение он имеет с точки зрения диалога и возможностей?



– Самарканд – это город, который веками был центром торговли, науки и дипломатии. Его величие строилось на умении объединять культуры, народы и идеи. Сегодня он вновь становится площадкой, где Европа и Центральная Азия могут обсудить ключевые вызовы современности.



Самарканд занимает особое место в многовековой истории международных отношений народов, проживавших на обширном пространстве Центральной, Южной Азии и Ближнего Востока. Именно отсюда правитель Мавераннахра Амир Темур более шести веков назад вел активные контакты с европейскими монархами в целях обеспечения свободной и безопасной торговли.



В настоящее время Самарканд восстанавливает свою особую роль в международной жизни, сохраняя и приумножая историческое политическое и дипломатическое наследие страны в новом, более широком формате.



Исторически сложилось так, что мир из Самарканда видится единым и неделимым, а не разобщенным. В этом и заключается суть уникального феномена – "Самаркандского духа", на основе которого выстраивается принципиально новый формат международного взаимодействия.



– Как бы Вы охарактеризовали ключевые перемены, произошедшие в регионе за последние годы, и какие приоритеты Вы ставите на период председательства Узбекистана в Центральноазиатской пятерке?



– Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Центральная Азия является главным приоритетом во внешней политике Узбекистана в связи с рядом факторов. Во-первых, если взглянуть на политическую карту современного мира, станет очевидно, что подавляющее большинство вооруженных конфликтов, противостояний и вспышек насилия происходят между соседними государствами. Это касается и Ближнего Востока, и постсоветского пространства, и Южной Азии, и Африки, а также других регионов мира.



К сожалению, Центральная Азия не стала исключением. В разные периоды здесь происходили вооруженные столкновения, ситуация осложнялась нерешенными территориальными спорами, водно-энергетическими проблемами, транспортно-коммуни-кационными вопросами, а также вызовами в сфере безопасности. Все это не могло продолжаться бесконечно. Противоречия обострялись, разногласия углублялись, и складывающаяся непростая обстановка несла серьезную угрозу безопасности региона.



Осознавая эту реальность, мы приняли стратегическое решение: шаг за шагом выстраивать в Центральной Азии конструктивные, добрососедские и взаимовыгодные отношения с соседними государствами. В основе этого подхода - взаимное доверие и уважение, учет и признание общих интересов.



Центральная Азия за последние годы претерпела глубинную трансформацию, приобрела новый облик как пространство конструктивного диалога, доверия и всестороннего сотрудничества. Это стало возможным благодаря общей политической воле лидеров наших стран, и сегодня мы можем с уверенностью говорить о необратимости этого процесса.



Когда в 2017 году на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистан выступил с инициативой проведения Консультативных встреч, мы исходили из простой, но важной идеи: никакие внешние партнеры не смогут помочь нам выстроить мир, стабильность и процветание в регионе, если мы сами не начнем с доверительного и откровенного диалога. Этот процесс показал свою эффективность. Сегодня мы решаем самые сложные вопросы за столом переговоров, координируем совместные инициативы и уверенно движемся вперед.



В этом году в Ташкенте состоится уже 7-я Консультативная встреча. На таких встречах мы не просто обсуждаем повестку дня и "сверяем часы", а уже принимаем конкретные решения, которые меняют облик региона. Одним из ярких примеров недавнего времени стало полное урегулирование вопроса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это прорыв, к которому стороны шли долгие годы.



Для стимулирования торговли создаются приграничные торговые зоны, запускаются совместные инвестиционные фонды, реализуются крупные инфраструктурные и индустриальные проекты.



Центральная Азия становится важным звеном глобальных транспортных цепочек. Мы активно развиваем Транскаспийский и Трансафганский транспортные коридоры, которые позволят расширить выход наших стран на ключевые мировые рынки.



Таким образом, Центральная Азия больше не находится на задворках истории, а превращается в динамично развивающийся регион, формирующий свою стратегическую повестку. Политическая консолидация, достигнутый высокий уровень доверия и совместные экономические инициативы в регионе позволили создать новые возможности для устойчивого развития.



В период председательства в Центральноазиатской пятерке Узбекистан будет уделять особое внимание трем ключевым направлениям: укреплению региональной безопасности, углублению экономической интеграции и экологической устойчивости.



Перед нами стоит исторический шанс сделать наш регион не только устойчивым, но и процветающим. Я убежден, что совместными усилиями мы сможем реализовать этот потенциал.



– Какие реформы, проводимые в Узбекистане, стимулируют укрепление экономического партнерства с Евросоюзом, и какие меры со стороны ЕС могут вывести связи с Центральной Азией на новый уровень?



– В Узбекистане мы последовательно создаем благоприятную бизнес-среду, развиваем рыночные институты и улучшаем инвестиционный климат. Важными шагами стали внедрение системы "единого окна" для иностранных инвесторов, либерализация валютного рынка, снижение налоговой нагрузки для бизнеса.



В результате экономическое сотрудничество нашей страны с ЕС демонстрирует положительную динамику. В 2024 году товарооборот Узбекистана со странами Евросоюза достиг $6,4 млрд, увеличившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, в Узбекистане работают более 1 тыс. предприятий с европейским капиталом, а общий объем инвестиционных проектов составляет 30 млрд евро. Мы ожидаем, что подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС откроет новые возможности для углубления торговых и инвестиционных связей.



Мы готовы поставлять на рынок ЕС больше качественной, экологически чистой продукции, отвечающей высоким европейским стандартам. В современных условиях возрастает значимость развития эффективных транспортно-логистических коридоров, и Центральная Азия может стать не просто "мостом" между Европой и Азией, но и активным участником глобальных экономических процессов.



В этом контексте мы предлагаем сопряжение Стратегии ЕС "Глобальные ворота" с ключевыми транспортными проектами в нашем регионе, а также совместную разработку "Плана действий" по продвижению Транскаспийского транспортного коридора. Это придаст динамику росту инвестиций, развитию инфраструктуры и внедрению инновационных технологий.



Для вывода экономической взаимосвязанности на качественно новый уровень необходимо дальнейшее упрощение процедур торговли, улучшение доступа центральноазиатских товаров на европейские рынки, гармонизация технических стандартов и сертификации. Важную роль играет привлечение европейского бизнеса к реализации инфраструктурных проектов, развитие цифровой экономики и инновационного сотрудничества.



Мы также поддерживаем активизацию механизмов финансовой поддержки, в том числе через Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, другие международные финансовые институты. Создание благоприятных условий для роста малого и среднего бизнеса в регионе с участием европейских партнеров поможет укрепить экономическую устойчивость и повысить уровень жизни населения.



– Центральная Азия - один из немногих регионов, обладающих значительными запасами энергоресурсов и огромным потенциалом для развития возобновляемой энергетики. Какую роль может сыграть ваш регион в обеспечении энергетической стабильности Европы, особенно учитывая последние тенденции к использованию возобновляемых источников энергии?



– Центральная Азия может стать надежным партнером, способным не только обеспечить стабильность поставок энергоресурсов, но и внести значительный вклад в глобальную декарбонизацию.



Громадный потенциал сотрудничества связан с реализуемым с участием стран Центральной Азии проектом создания "зеленого стратегического коридора" через Каспий и Черное море в Европу. Его осуществление заложит прочную основу нашей взаимовыгодной энергетической взаимосвязанности.



Важной институциональной платформой взаимодействия в возобновляемой энергетике может стать учреждение Партнерства "Центральная Азия - ЕС" по чистой энергетике, что позволит наладить сотрудничество по производству "зеленого" водорода и аммиака, а также биотоплива в целях их широкого применения вместо ископаемого топлива.



В настоящее время Узбекистан и другие страны региона активно расширяют потенциал возобновляемой энергетики. Реализация проектов в сфере "зеленой" энергетики и климата будет способствовать развитию рынка "углеродных кредитов" в регионе Центральной Азии. Этот механизм позволит предприятиям привлекать инвестиции в экологически чистые технологии, а также станет платформой для международного сотрудничества в области торговли углеродными квотами.



Так, в дополнение к уже введенным 14 новым солнечным и ветровым электростанциям мы намерены реализовать более 50 подобных проектов общей мощностью 24 тысячи мегаватт.



Планируем довести в ближайшие пять лет долю возобновляемых источников энергии до 54%. Это позволит снизить объемы выбросов парниковых газов почти на 16 миллионов тонн и будет способствовать досрочному выполнению принятых Узбекистаном обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 35% в рамках Парижского соглашения.



Еще одним значимым направлением является модернизация энергосистем, что позволит повысить их эффективность и сократить углеродный след.



– Как вы оцениваете перспективы обсуждения вопросов безопасности на предстоящем саммите? Какие сферы сотрудничества между Центральной Азией и ЕС представляют для вас особый интерес?



– Мы являемся свидетелями глубокой трансформации системы международных отношений. В мире происходят масштабные изменения, последствия которых пока трудно предсказать.



Обеспечение региональной безопасности всегда было и продолжает оставаться одним из важнейших приоритетов для стран Центральной Азии. Именно поэтому, в 2023 году мы поставили задачу вынести на экспертное обсуждение новую повестку сотрудничества стран Центральной Азии и ЕС в этой сфере.



Мы понимаем, что наш регион и Евросоюз сталкиваются с общими угрозами и вызовами в сфере безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков.



В этой связи сотрудничество с Европейским Союзом в области безопасности является одним из ключевых направлений нашего взаимодействия.



С учетом современных реалий, считаем важным не только продолжать кооперацию в рамках уже действующих программ, но также разрабатывать новые инициативы, направленные на противодействие киберугрозам и экстремизму.



– Афганистан остается одним из ключевых направлений внешней политики Узбекистана. В то время как многие страны воздерживаются от взаимодействия с временным правительством и интеграции Афганистана в региональное и международное сотрудничество, Узбекистан активно взаимодействует со своим южным соседом.



Чем определяется подход Узбекистана к Афганистану и каковы перспективы сохранения высокой динамики сотрудничества между нашими странами по этому вопросу?



– Подход Узбекистана в отношении Афганистана всегда отличался прагматизмом и долгосрочной стратегической направленностью. Мы никогда не закрывались и не отворачивались от нашего соседа. Мы всегда считали, что развитие Афганистана невозможно без конструктивного взаимодействия с соседними странами, в том числе с Узбекистаном, как его ближайшим и важнейшим партнером.



Надо признать, что многие, кто не был согласен с нашей политикой в отношении Афганистана, вынуждены сегодня признать ее правильность и безальтернативность. Мы были убеждены, что прежнему режиму в Афганистане не удастся удержать власть в силу целого ряда обстоятельств. Среди них - неспособность установить полный контроль над всей территорией страны, неготовность к диалогу с оппозицией и отсутствие какого-либо желания создать инклюзивное правительство, а также масштабная коррупция, которой были охвачены все уровни прежней власти.



Нынешнему руководству удалось стабилизировать ситуацию в Афганистане, направить свои ресурсы на развитие инфраструктуры, включая аэропорты, внутренние железнодорожные сети, водно-энергетические объекты, а также на сокращение посевов опиума. По данным ООН, после запрета на продажу наркотиков, введенного талибами в 2023 году, посевы опиума в Афганистане сократились на 95%. Оказывается помощь сельским общинам, развивается альтернативное сельское хозяйство, чтобы построить в Афганистане будущее без опиума.



Считаем, что в современных условиях Афганистан следует рассматривать через призму открывающихся стратегических возможностей. Критически важно вовлекать Афганистан в международные мирохозяйственные процессы, в том числе путем реализации инфраструктурных проектов на его территории.



В этом контексте, мы готовы работать сообща с Европейским Союзом и другими международными партнерами для того, чтобы совместно продвигать позитивную повестку и инициативы, которые помогут Афганистану не только преодолеть текущие кризисы, но и развиваться в долгосрочной перспективе. Первостепенной задачей на данном этапе, на наш взгляд, является продолжение оказания помощи Афганистану в сфере образования.



Уверен, что стабилизация положения в Афганистане и его восстановление отвечают общим интересам стран Центральной Азии и Европейского Союза.



– Как Центральная Азия и ЕС могут совместно противостоять климатическим угрозам и какие имеются возможности для партнерства?



– Климатические изменения – это вызов, который уже невозможно игнорировать. Центральная Азия сталкивается с засухами, таянием ледников и нехваткой воды, Европа – с аномальной жарой, пожарами и изменением экосистем.



Центральная Азия, будучи одним из наиболее уязвимых к изменению климата регионов, осознает свою ответственность и готова работать с Европой над долгосрочными решениями.



Безусловным приоритетом для нас выступает продвижение "зеленой" повестки в Центральной Азии.



В ходе Самаркандского саммита мы намерены представить проект Региональной концепции "зеленого" развития. Она призвана заложить прочный фундамент эффективного регионального партнерства в сфере рационального природопользования и внедрения "зеленых" технологий.



Мы предлагаем развитие "Зеленого партнерства ЕС – Центральная Азия", в рамках которого можем объединить усилия в финансировании проектов по возобновляемым источникам энергии, экосистемному восстановлению и цифровому мониторингу климата.



Считаем важным консолидацию усилий в сфере водосбережения.



Здесь мы видим большие возможности для партнерства с Европейским Союзом – от модернизации ирригационной инфраструктуры до совместного мониторинга ледников и внедрения передовых водосберегающих технологий.



Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с ЕС, включая использование европейского опыта государственно-частного партнерства.



Важным приоритетом является восстановление экосистем и биоразнообразия.



Мы уже инициировали проект "Зеленый пояс Центральной Азии" – масштабную программу по озеленению деградированных территорий, в том числе в Приаралье.



В этом направлении видится большой потенциал для партнерства с ЕС.



Приоритетное внимание также отводим совершенствованию образования и проведению научных исследований в экологической сфере. В прошлом году открыли первый в регионе "Зеленый" университет, он может послужить эффективной площадкой для проведения совместных исследований и внедрения инноваций.



– Каковы Ваши ожидания от предстоящей встречи на высшем уровне? Какие результаты Вы хотели бы увидеть по итогам саммита?



– Предстоящий саммит станет поистине историческим, поскольку впервые соберет в одном месте лидеров пяти центральноазиатских стран и ЕС.



Мы ожидаем, что предстоящий саммит станет важной вехой в развитии отношений между Центральной Азией и Европейским Союзом. В последние годы наше взаимодействие вышло на качественно новый уровень.



Рассчитываем на углубление политического диалога и выработку новых механизмов взаимодействия, которые позволят сделать наше сотрудничество более системным и ориентированным на долгосрочные цели. Важным пунктом повестки станет обсуждение межрегионального взаимодействия, особенно в таких сферах, как экономика, торговля, энергетика и транспорт.



Одним из ключевых результатов саммита должно стать подписание Самаркандской декларации, которая отразит общее стремление сторон к установлению стратегического партнерства. Эта декларация не только закрепит достигнутые договоренности, но и заложит основу для углубления связей между нашими регионами.



Мы надеемся на достижение конкретных договоренностей по расширению инвестиционного взаимодействия, внедрению совместных инфраструктурных проектов, поддержке инноваций и цифровых решений.



Конечно, многие вопросы получат свои ответы по итогам саммита. Однако уже сейчас можно сказать, что эта встреча станет шагом к созданию устойчивого, взаимовыгодного партнерства между Европейским Союзом и Центральной Азией, основанного на общих интересах, доверии и стремлении к совместному развитию.



– Если бы у Вас была возможность передать европейским лидерам и гражданам один ключевой посыл, каким бы он был?



– Пользуясь сегодняшней возможностью, хотел бы обратиться к нашим европейским партнерам.



Центральная Азия открыта для диалога и расширения взаимодействия. Мы выступаем за конструктивное сотрудничество, основанное на принципах взаимной выгоды и доверия, в интересах устойчивого развития и повышения благосостояния наших народов.



Мы высоко ценим поддержку Европейским Союзом наших стремлений к открытости региона, его процветанию и укреплению субъектности. Особенно важно, что ЕС разделяет нашу цель - трансформацию Центральной Азии в сплоченный и динамично развивающийся регион, готовый к открытому и равноправному партнерству со всеми заинтересованными сторонами.



Предстоящий саммит станет важной вехой в наших отношениях. Мы убеждены, что итоги встречи в Самарканде откроют перед нами новые перспективы для дальнейшего взаимодействия. Источник - President.uz

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