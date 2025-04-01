Президент Таджикистана заложил камень в фундамент строительства "Таджикского металлургического комбината" в Бободжон Гафуровском районе

12:45 02.04.2025

Закладка камня в фундамент строительства предприятия по обогащению железной руды ЗАО "Таджикский металлургический комбинат" в Бободжон Гафуровском районе



Бабаджан Гафуровский район

01.04.2025



1 апреля с участием Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона был заложен камень в фундамент строительства предприятия по обогащению железной руды ЗАО "Таджикский металлургический комбинат" в Бободжон Гафуровском районе.



Это еще один устойчивый шаг к дальнейшему развитию горнодобывающей промышленности, увеличению производственных мощностей страны и экспорту отечественной продукции, поскольку это станет первым предприятием по обогащению минералов в Таджикистане в период независимости.



