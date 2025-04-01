|Президент Таджикистана заложил камень в фундамент строительства "Таджикского металлургического комбината" в Бободжон Гафуровском районе
12:45 02.04.2025
Закладка камня в фундамент строительства предприятия по обогащению железной руды ЗАО "Таджикский металлургический комбинат" в Бободжон Гафуровском районе
Бабаджан Гафуровский район
01.04.2025
1 апреля с участием Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона был заложен камень в фундамент строительства предприятия по обогащению железной руды ЗАО "Таджикский металлургический комбинат" в Бободжон Гафуровском районе.
Это еще один устойчивый шаг к дальнейшему развитию горнодобывающей промышленности, увеличению производственных мощностей страны и экспорту отечественной продукции, поскольку это станет первым предприятием по обогащению минералов в Таджикистане в период независимости.
Это предприятие будет построено и оснащено современными технологиями для добычи и переработки железной руды и других сопутствующих минералов, а также для производства и экспорта качественной продукции с отечественным капиталом. Только запасы железной руды на месторождении составляют около 60 миллионов тонн.
Предприятие строится в два этапа, первый этап - до 2027 года, второй - до 2031 года. Годовая проектная мощность предприятия составляет добычу и переработку 2,5 млн тонн руды, из которых получается 1,1 млн тонн производственного концентрата. Количество железной руды в порошке составляет 62-65 процентов. Из этого месторождения также будут добываться другие сопутствующие черные и цветные ископаемые.
Это предприятие будет считаться не только импортозамещающим, но и большая часть его продукции будет ориентирована на экспорт.
В настоящее время на строительных работах задействовано 600 местных и зарубежных специалистов, после ввода в эксплуатацию первого этапа предприятия 1200 человек и после полной подготовки предприятия более 2000 человек будут обеспечены постоянной работой и достойной зарплатой.
Было сообщено, что для обеспечения хода строительства песком, гравием и бетоном внутри предприятия имеется цех по производству такой продукции.
Для обеспечения бесперебойной работы предприятия продолжается строительство необходимой инфраструктуры, в том числе высоковольтной линии электропередачи 220 кВ длиной 14 километров, водопроводной линии длиной 17 км и 15 км автодороги. В будущем также планируется строительство отдельной железнодорожной ветки протяженностью 30 километров.
Также для строителей предусмотрены общежития, столовая и другие необходимые условия труда.
Для эффективного выполнения работ предприятием закуплено более 200 мощных машин и оборудования, которые работают круглосуточно.
Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в ходе ознакомления с ходом работ на предприятии дал конкретные поручения Министерству промышленности и новых технологий, "Таджикскому металлургическому комбинату" и другим ответственным учреждениям по своевременному выполнению строительных работ на этом объекте и доведению их до производства конечной продукции.