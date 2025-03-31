В Узбекистане рассматривают переход системы образования на пятидневку

12:47 02.04.2025

В Узбекистане рассматривают переход системы образования на пятидневку



На портале народных обращений Узбекистана появилась петиция с требованием перевести школы на пятидневный график обучения. Об этом сообщил экс-депутат Расул Кушербаев.



Инициатива вызвана желанием пересмотра образовательной системы. В соответствии с установленным порядком, правительство Узбекистана рассмотрит данную петицию, если она наберет необходимое количество голосов.



На данный момент официальное решение по этому вопросу не принято.