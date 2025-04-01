Лидер Туркмении ознакомился с ходом строительства нового аэропорта в Балканском велаяте

12:54 02.04.2025 Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг ознакомился с ходом строительства нового аэропорта в Балканском велаяте



01.04.2025



Сегодня утром Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте, вылетел на вертолете из города Туркменбаши и прибыл в город Балканабат. Герой-Аркадаг посетил строительную площадку нового международного аэропорта в поселке Джебел, где ознакомился с ходом проводимых масштабных работ.



Как известно из истории, в давние времена через территорию Туркменистана проходил Великий Шелковый путь, связывавший посредством торговых и культурных отношений Азию и Европу. В настоящее время под руководством Президента Туркменистана наше государство, расположенное на важном перекрестке континентальных дорог, придает большое значение развитию транспортно-транзитных коридоров, что свидетельствует о возрождении древних путей сообщения в новых исторических условиях.



В рамках рабочей поездки в Балканский велаят Герой-Аркадаг в целях ознакомления с масштабным строительством прибыл на место, где динамичными темпами продолжается возведение Международного аэропорта Балканабат. При строительстве нового аэропорта, которому отведена важная роль в наращивании транспортно-транзитного потенциала страны и объемов грузо- и пассажироперевозок, активно применяются передовой опыт и инновационные технологии.



Здесь Герой-Аркадаг ознакомился с особенностями взлетно-посадочной полосы международного аэропорта, прочностью и долговечностью используемых при строительстве материалов. Она построена согласно современным требованиям и действующим в данной отрасли международным стандартам.



Подчеркнув, что транспортно-коммуникационная отрасль является одной из важных в мировой экономике и в области товаро­оборота, Герой-Аркадаг отметил, что новый аэропорт имеет особое значение для интеграции нашей страны в мировое экономическое пространство и решения задач устойчивого экономического развития.



В этой связи следует отметить важность для всего человечества позитивных инициатив нашей страны, широко поддерживаемых международным сообществом. Наглядным подтверждением тому являются соответствующие Резолюции, единогласно принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.



В ходе посещения Героем-Аркадагом международного аэропорта, строительство которого находится на завершающей стадии, в целях испытания взлетно-посадочной полосы здесь приземлился самолет. Эта пробная посадка стала зримым подтверждением высокого качества строительства взлетно-посадочных полос и их соответствия мировым стандартам.



В настоящее время в результате успешного достижения под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова инициированных Героем-Аркадагом высоких целей Туркменистан, имеющий выгодное географическое расположение, стремится наращивать потенциал транспортно-транзитных коридоров. Все это создает предпосылки для развития в стране мультимодальной транспортно-транзитной инфраструктуры, отвечающей международным стандартам и объединяющей все виды транспорта, в том числе воздушное сообщение.



Герой-Аркадаг поинтересовался оснащением имеющихся на территории нового аэропорта сопутствующих сооружений, особенностями их расположения. Оснащение объектов в соответствии с современными требованиями имеет особое значение в обес­печении слаженной работы всех структур аэропорта.



Отметив регулярное увеличение за последние годы в стране объемов внутренних авиаперевозок, Герой-Аркадаг подчеркнул, что новый аэропорт предоставит высокий уровень обслуживания пассажирам, приезжающим в санаторий "Mollagara" для отдыха и укрепления здоровья.



Прибывающие сюда наши соотечественники благодаря расположению международного аэропорта в поселке Джебел смогут быстро добраться до курорта, который во всей красе виден из воздушной гавани.



Затем Герой-Аркадаг ознакомился с имеющимися на территории Международного аэропорта Балканабат комплексами зданий и особенностями их оснащения, а также его возможностями.



В последние годы под руководством Президента Сердара Бердымухамедова в нашей стране ведется масштабная работа по совершенствованию материально-технической базы гражданской авиации, пополнению ее парка новыми самолетами, подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли, строительству и реконструкции действующих аэропортов. Это наглядный результат усилий, предпринимаемых в нашей стране по возрождению в новом формате Великого Шелкового пути.



Модернизация сферы гражданской авиации является одним из приоритетных направлений государственной политики Президента страны. Так, за короткий срок в столице, городах Туркменбаши и Турк­менабат сданы в эксплуатацию международные воздушные гавани, оснащенные современным оборудованием и полностью соответствующие мировым стандартам.



Несмотря на то что прошло не так много времени с момента открытия международного аэропорта в городе Керки Лебапского велаята, сегодня на завершающей стадии строительство еще одного современного аэропорта в Балканском велаяте. Это результат работы, направленной на конструктивное решение вопросов международных пассажирских и грузовых перевозок в нашей стране.



Следует отметить, что в апреле 2015 года было подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Туркменистаном и Люксембургом. В данной связи крупнейшая авиакомпания Европы "Cargolux" начала осуществлять грузоперевозки по маршруту Люксембург–Туркменбаши.



За этот период общий объем транзитных грузов с учетом трех месяцев 2025 года составил 417 340 тонн, а количество посадок транзитных воздушных судов – более 5 960.



Кроме того, осуществление международных перевозок через нашу территорию по международному транспортному коридору Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА) и транспортно-транзитным коридорам Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция является очередным подтверждением приумножения авторитета Туркменистана на мировой арене.



По инициативе Туркменистана были проведены международные форумы, нацеленные на наращивание потенциала транспортно-транзитных коридоров и конструктивное решение имеющихся в этой области задач. В их числе – состоявшаяся в 2014 году Международная конференция высокого уровня, посвященная международному сотрудничеству в области устойчивого транспорта, по итогам которой была принята Ашхабадская декларация, и прошедшая в 2016 году первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту. Все это подчеркивает значимость транспортной дипломатии во внешней политике Туркменистана. Подтверждением тому – осуществляемая деятельность под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, успешно реализующего инициативы Героя-Аркадага, в том числе по строительству аэропортов международного уровня, являющихся важной составляющей национальной транспортной системы.



Следует отметить, что Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана приняла такие исторические Резолюции, как "Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого развития", "На пути к обеспечению всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях содействия созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров", "Всемирный день устойчивого транспорта" и "Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития".



Реализация проекта нового аэропорта в поселке Джебел позволит укрепить позиции Отчизны в качестве важного транспортного и логистического центра регионального и континентального значения. Все это обеспечит последовательную интеграцию Туркменистана в мировую транспортную систему.



Наша страна, выгодно расположенная на перекрестке Центральной Азии и Европы, ответственно подходит к развитию транспортно-логистических услуг между странами региона и континента, совершенствует материально-техническую базу национальной транспортной инфраструктуры, последовательно наращивает транспортно-транзитный потенциал.



Проводимая под руководством Президента Сердара Бердымухамедова в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства масштабная работа по созданию благоприятных условий для надежности международных транспортных коридоров превращает Туркменистан в важное звено континентальных маршрутов.



Туркменское государство стремится использовать свой транспортно-транзитный потенциал в общих интересах. В этой связи большое значение придается активизации взаимодействия с авторитетными международными организациями и структурами. Наша страна также содействует дальнейшему развитию сотрудничества по выработке сбалансированных решений актуальных вопросов современности.



Затем Герой-Аркадаг ознакомился с представленными проектами объектов нового аэропорта и их оснащением.



Председатель агентства "Türkmen­howaýollary" Д.Сабуров проинформировал Героя-Аркадага о проектах, включающих строительство нового аэропорта и особенности сооружений.



Как отмечалось, помимо имеющейся на территории нового аэропорта взлетно-посадочной полосы здесь намечены подъездные дороги, ангары для стоянок самолетов, пассажирские терминалы, диспетчерская башня, контрольно-пропускные пункты, спасательные и противопожарные сооружения, технические здания, водные резервуары, объект, предназначенный для обеспечения бесперебойной работы системы освещения и оповещения, станция радиотехнических систем, грузовая площадка, терминал и другие профильные корпуса.



Отметив необходимость держать под постоянным контролем проводимые здесь работы, Герой-Аркадаг подчеркнул, что обеспечение их высокого качества и свое­временное завершение строительства объектов обозначены в числе первоочередных требований. В связи с этим необходим ответственный и комплексный подход к вопросам оснащения зданий и подготовки специалистов.



Герой-Аркадаг пожелал всем успехов в выполнении поставленных задач по наращиванию темпов строительства Международного аэропорта Балканабат, надлежащему благоустройству прилегающих территорий и предоставлению здесь обслуживания на высоком уровне.



Затем Герой-Аркадаг, завершив рабочую поездку в Балканский велаят, отбыл в столицу.



Через некоторое время авиалайнер Героя-Аркадага приземлился в международной воздушной гавани столицы, где Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-­Аркадага тепло встретили. Источник - Туркменистан: Золотой век

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