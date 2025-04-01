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Панорама (1 апреля): Трамп пригрозил ввести пошлины на норвежскую нефть, если ему не присудят Нобелевскую премию мира
16:05 02.04.2025

Трамп пригрозил ввести пошлины на норвежскую нефть, если ему не присудят Нобелевскую премию мира

1 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что если до конца года ему не присудят Нобелевскую премию мира, он введет санкции на нефть из Норвегии. Он посоветовал властям этой страны "поступить мудро и наградить того, кто действительно достоин".

Трамп объявил о таких планах во время общения с журналистами в Белом доме. В частности, он выразил уверенность в том, что премию присуждает правительство Норвегии, а когда услышал про Нобелевский комитет, попросил "не уводить разговор в детали".

"Для меня не имеет значения, как называется департамент правительства Норвегии, который присуждает премию... Понятно, что это происходит в Норвегии, а значит, это делает их правительство. Какая разница, как называется департамент? Это неважно. Я хочу сказать, что премию должны присудить мне, иначе у них возникнут проблемы, – сказал американский президент – Если они поступят мудро и наградят того, кто действительно достоин... Вы знаете, это будет хорошая сделка для всех. Я умею заключать сделки. Если они этого не сделают, мы просто введем 50% тарифы для всех стран, которые покупают норвежскую нефть".



Трамп добавил, что вопрос с Нобелевской премией мира можно было бы решить мирно, но силовой вариант "нельзя убирать со стола".

Источник - Панорама
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