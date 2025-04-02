Как выглядит афганский канал Кош-Тепа, который забирает воду из Амударьи? Карта

16:15 02.04.2025

2 апреля 2025



Продолжение: В связи со строительством в Афганистане 100-километрого канала, остро встанет вопрос о введении ЧС в водной сфере Кыргызстана, - депутат

Предыстория: Афганистан построил 100-километровый канал: С этого года начнутся большие проблемы на Амударье и Сырдарье, - депутат



Tazabek - В Жогорку Кенеше КР 31 марта 2025 года депутаты подняли вопрос разработки водной политики Кыргызстана с учетом региональных вызовов. Одним из них, согласно обсуждениям, является проект ирригационного канала Кош-Тепа.



Депутат Алишер Эрбаев выразил опасения по поводу распределения водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья в регионе, связанные с забором воды в канал на территории Афганистана.



"Афганистан построил себе канал протяженностью 100 км. А 30-40% воды просто растворится в песке в этом канале. Внизу наши соседи: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан начнут возникать, потому что 40% воды не будут им поступать, начнутся большие проблемы", - считает Эрбаев.



Депутат Гуля Кожокулова 2 апреля также отметила необходимость оценки, мнений экспертов и академиков по данному вопросу при разработки водной и водно-энергетической политики Кыргызстана.



Ирригационный канал Кош-Тепа в Афганистане



В 2022 году правительство Афганистана объявило о начале строительства ирригационного канала Кош-Тепа на севере страны.



Вода для канала отводится от реки Амударья примерно в 90 км к северо-западу от города Мазари-Шариф близ границы Таджикистаном. Канал берет начало в провинции Балх, проходит через провинцию Джаузджан и заканчивается в провинции Фарьяб у границы с Туркменистаном.



Согласно заявленной информации, канал будет построен в два этапа без технической и финансовой поддержки извне. Первый участок канала протяженностью 108 км был завершен и наполнен водой в октябре 2023 года. После завершения канал будет иметь общую длину 285 км, по некоторым данным - 340 км (в зависимости от маршрута).



Канал Кош-Тепа предназначен для орошения более 500 тыс. гектаров земель на севере Афганистана. Ирригационное сооружение строится в расчете на забор из реки Амударья примерно 10 куб.км воды в год. Однако ряд экспертов считает, что забор воды может вырасти до 17 куб.км в год.



Это, согласно прогнозам, может стать проблематичным для Туркменистана и Узбекистана, расположенным ниже по течению, так как государства рискуют потерять до 15% оросительной воды из основной реки региона.



Как заявлял секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов, уменьшение воды в Амударье неизбежно приведет к увеличению забора воды для сельскохозяйственных и других нужд из Сырдарьи.



Водный сектор Центральной Азии, по оценкам ЕАБР, полностью зависит от рек бассейна Аральского моря.



"С рек Сырдарья и Амударья ежегодно стекает 127 куб.км воды. 104 расходуется на орошение - из них 43 куб.км теряется, не доходя до полей. Вот такая простая арифметика", - заявлял главный экономист банка Е.Винокуров.



Аналитики опасаются, что при таком сценарии к 2028 году Центральная Азия войдет в фазу хронического водного дефицита.



Сельское хозяйство является основным потребителем воды в странах региона. По данным ЕАБР, 100,4 из 127,3 куб.км/год, или 79% воды идет на орошение. Орошаемое земледелие же играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности государств ЦА.



"Занимая около 24% всех посевных площадей, орошаемые земли обеспечивают 66% валовой продукции сельского хозяйства региона в стоимостном выражении: около 100% в Туркменистане, 87% в Узбекистане, 85% в Кыргызстане, 82% в Таджикистане и 40% в Казахстане", - сообщают экономисты ЕАБР.



В растениеводстве этот показатель достигает 80% в среднем в регионе.



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