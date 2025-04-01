В России появилась Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

16:56 02.04.2025

Елизавета Коновалова



Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в составе МВД РФ Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.



В тексте указа отмечается, что новая структура образована на базе Главного управления по вопросам миграции МВД России. Возглавит ее бывший замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть, который вместе с переходом на новую должность получит статус первого заместителя министра внутренних дел.



В документе также приводится, что решение о создании Службы принято в целях совершенствования госуправления в сфере миграции. Кроме того, ее образование позволит улучшить координацию между ведомствами и активизировать работу в этом направлении.



