 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.04.2025
23:13  Рейтер: к сентябрю почти все сотрудники USAID будут уволены, все зарубежные офисы закрыты
22:15  ВС РФ приступили к ликвидации оперативного выступа ВСУ к югу от Константиновки
21:57  Совсем не то НАТО. Североатлантический альянс обороняется от Дональда Трампа
20:38  Устраняя конкурентов, европейские элиты роют себе могилу, - Петр Акопов
20:06  Уроженец Киева с американским образованием. Кто он, связующее звено между Кремлем и Белым домом?
19:40  В Москве прошла акция криптовалютчиков - держатели битка пытаются вернуть свои сбережения, зависшие в обменниках
19:32  Минобороны КНР: Независимость Тайваня принесет страдания его жителям
19:30  В Узбекистане с 1 июля начнут субсидировать кредиты на "зеленый ремонт"
19:27  Фонд медстрахования Казахстана возглавил Айдын Кульсеитов
18:22  В Америке наступает "День освобождения от нахлебников"
17:59  Мир разделится на тех, кто будет и не будет покупать российскую нефть
17:53  Мрак и беспросветность на берегах Темзы: британские элиты погубили свою страну, - Олег Розанов
17:37  Подводную лодку заполненную кокаином задержали в Атлантическом океане
17:31  После переименования Минцифры Кыргызстана Азамата Жамангулова вновь утвердили министром
17:26  Синьхуа: Исследование Луны в Китае достигло систематического прогресса
17:22  Sabah: турецкие оппозиционеры умоляют Запад о помощи. Но ему теперь не до них
17:16  Таджикистан ждет компании РФ для нефтегазоразработок в стране
17:11  В Узбекистане создают систему полного налогообложения доходов физических лиц
17:03  Казахстанских полицейских уволили после видео белорусского автоблогера
16:56  В России появилась Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
16:15  Как выглядит афганский канал Кош-Тепа, который забирает воду из Амударьи? Карта
16:05  Панорама (1 апреля): Трамп пригрозил ввести пошлины на норвежскую нефть, если ему не присудят Нобелевскую премию мира
12:54  Лидер Туркмении ознакомился с ходом строительства нового аэропорта в Балканском велаяте
12:47  В Узбекистане рассматривают переход системы образования на пятидневку
12:45  Президент Таджикистана заложил камень в фундамент строительства "Таджикского металлургического комбината" в Бободжон Гафуровском районе
12:38  Интервью Президента Узбекистана в преддверии первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде
12:34  В Таджикистане за последнее столетие исчезло около 30 % ледников
12:30  Директором ГП "Кыргыз Маданият Сервис" назначен Азиз Садырбеков
12:26  Жители Узбекистана смогут получить субсидии на установку солнечных панелей и насосов
12:24  Казахстанцы теперь могут проверить зарегистрированные на них SIM-карты
12:22  Мы любим вас снова: Россия нащупала главную болевую точку Европы, - Кирилл Стрельников
12:19  О великих Учителях Церкви, - Павел Густерин
01:21  Economist.kg: Что изменилось для бизнеса в Кыргызстане с 1 апреля
01:13  Литовское болото доказало бесполезность американских танков..., - Станислав Лещенко
00:49  В Монголии стартовала четвертая в истории страны кампания по освоению целины
00:30  Американский журнал Forbes опубликовал 39-й глобальный рейтинг долларовых миллиардеров
00:20  80-летие Победы: В Алматы откроется музей боевой техники под открытым небом
00:16  Кто избран председателями комитетов и комиссий парламента Таджикистана
00:10  Как социальные сети провоцируют массовую истерию, и при чем тут Средневековье
00:02  ОПЕК+ наращивает объемы добычи нефти с 1 апреля: как это скажется на ценах
Вторник, 01.04.2025
23:04  Белый дом назвал гибель 4-х военных в литовском болоте на границе с Белоруссией жертвой ради безопасности США
22:47  ВС РФ начали операцию по блокированию Каменского Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
21:20  Румыния, Молдавия, Франция... Глобалисты наносят превентивный удар по избирательному праву, - Владимир Русов
20:09  Уровень участия женщин в рабочей силе стран Центральной Азии: от 33% в Таджикистане до 76% в Казахстане
19:10  Экономика Монголии демонстрирует стабильный рост
18:42  Туркменистан занял 95 место в рейтинге здравоохранения. Кыргызстан и Таджикистан в рейтинг не попали
18:38  Внешний долг Узбекистана в 2024 году вырос до 55,7% к ВВП
18:34  Землетрясения в Казахстане и Мьянме. Что происходит, ответил казахстанский сейсмолог Мухтар Хайдаров
15:56  В Монголии посчитали возраст Моринхура. Монгольской скрипке 2500 лет
14:36  На трех таможенных постах Узбекистана 1 сентября внедрят систему "зеленого" коридора
14:33  Центральная Азия взяла курс на консолидацию, - Виктория Панфилова
14:08  В Кыргызстане стартует легализация авто с иностранными номерами
14:06  "Сегодня у нас другая Центральная Азия", - пресс-секретарь президента Узбекистана
13:01  В Таджикистане создан межведомственный совет по предотвращению насилия в семье
12:46  "Талибан"* арестовал четырех граждан Китая за контрабанду золота
12:40  В Узбекистане выросли цены на бензин и газ
12:36  Глава ГКНБ Кыргызстана Ташиев предложил называть грецкие орехи кыргызскими
12:27  Завод "КазАгроМаш" впервые начал производство ряда сельхозагрегатов, которые ранее не выпускались в стране
12:24  20 лет спустя: почему Кыргызстан так и не вышел из цикла революций
11:28  Высшие должностные лица Афганистана призвали страны мира к конструктивному взаимодействию
07:18  Скандал с искаженным флагом Казахстана: девушкам вынесли приговор
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В России появилась Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
16:56 02.04.2025

Елизавета Коновалова

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в составе МВД РФ Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

В тексте указа отмечается, что новая структура образована на базе Главного управления по вопросам миграции МВД России. Возглавит ее бывший замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть, который вместе с переходом на новую должность получит статус первого заместителя министра внутренних дел.

В документе также приводится, что решение о создании Службы принято в целях совершенствования госуправления в сфере миграции. Кроме того, ее образование позволит улучшить координацию между ведомствами и активизировать работу в этом направлении.



Предполагается, что основной задачей новой структуры станет упорядочивание миграционных процессов. Помимо этого, Служба будет заниматься реализацией мер, нацеленных на соблюдение иностранными гражданами российского законодательства и на сокращение случаев противоправной деятельности.

Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о требованиях к детям мигрантов при сдаче тестирования по русскому языку. По словам парламентария, для зачисления в школу им придется выполнить 90% заданий.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743602160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге и механизмов контроля за целевым использованием бюджетных средств
- Состоялось выездное заседание Совета по молодежной политике в городе Темиртау
- Федеральная земля Гессен как транспортный и финансовый центр Германии выступает мостом для делового сотрудничества c Казахстаном
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев обсудил сотрудничество в сфере ВИЭ с эмиратской компанией AMEA Power
- Локализация в машиностроении: компания John Deere запускает производство сельхозтехники в Костанае
- Расширение промышленного потенциала. В регионах Казахстана запускаются масштабные проекты
- Заявление Министерства торговли и интеграции Казахстана касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  