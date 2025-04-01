|В России появилась Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
16:56 02.04.2025
Елизавета Коновалова
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в составе МВД РФ Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.
В тексте указа отмечается, что новая структура образована на базе Главного управления по вопросам миграции МВД России. Возглавит ее бывший замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть, который вместе с переходом на новую должность получит статус первого заместителя министра внутренних дел.
В документе также приводится, что решение о создании Службы принято в целях совершенствования госуправления в сфере миграции. Кроме того, ее образование позволит улучшить координацию между ведомствами и активизировать работу в этом направлении.
Предполагается, что основной задачей новой структуры станет упорядочивание миграционных процессов. Помимо этого, Служба будет заниматься реализацией мер, нацеленных на соблюдение иностранными гражданами российского законодательства и на сокращение случаев противоправной деятельности.
Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о требованиях к детям мигрантов при сдаче тестирования по русскому языку. По словам парламентария, для зачисления в школу им придется выполнить 90% заданий.