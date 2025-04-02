Казахстанских полицейских уволили после видео белорусского автоблогера

17:03 02.04.2025

"Рэкет в погонах": полицейских уволили после видео иностранных блогеров



Аружан Дарибай

Корреспондент

02 апреля 2025



В МВД Казахстана рассказали подробности инцидента с полицейскими, которые требовали у автоблогера из Беларуси 200 тысяч тенге, передает Tengri Auto.



Как заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха, данные сотрудники были уволены.



"Мы проводим сейчас проверку, возбудили дело. Эти сотрудники на сегодняшний день уволены", - заявил он в кулуарах Мажилиса.



Напомним, 31 марта в соцсетях распространилось видео, на котором белорусского автоблогера и его друзей остановили сотрудники полиции Туркестанской области за отсутствие местного техосмотра на транзитном автомобиле из Кыргызстана.



