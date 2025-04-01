В Узбекистане создают систему полного налогообложения доходов физических лиц

17:11 02.04.2025

Налоговый комитет Узбекистана разрабатывает систему учета всех доходов физических лиц, включая заработок за границей. Для этого потребуется не менее года. В первую очередь усиление порядка обязательного декларирования планируется для сотрудников госорганов и граждан с дополнительными доходами.



Налоговый комитет Узбекистана работает над созданием единой базы данных и IT-системы для полного учета доходов физических лиц, включая доходы, полученные за границей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев на пресс-конференции, передает корреспондент "Газеты.uz".



