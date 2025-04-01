|В Узбекистане создают систему полного налогообложения доходов физических лиц
17:11 02.04.2025
Налоговый комитет Узбекистана разрабатывает систему учета всех доходов физических лиц, включая заработок за границей. Для этого потребуется не менее года. В первую очередь усиление порядка обязательного декларирования планируется для сотрудников госорганов и граждан с дополнительными доходами.
Налоговый комитет Узбекистана работает над созданием единой базы данных и IT-системы для полного учета доходов физических лиц, включая доходы, полученные за границей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев на пресс-конференции, передает корреспондент "Газеты.uz".
По его словам, отдел по налогообложению физических лиц уже приступил к сегментации налогоплательщиков.
"Если численность населения Узбекистана составляет почти 38 миллионов человек, то более 18 миллионов из них обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц. Мы хотим сегментировать эту группу. Мы разработали отдельные меры для взыскания и уплаты налогов с тех физических лиц, у которых самые высокие доходы. Думаю, что сможем сформировать их полную базу", - сказал он.
Мирзаев отметил, что создается система, которая исключит возможность занижения, сокрытия или изменения данных о доходах.
"Для этого нам потребуется около года, чтобы усовершенствовать IT-систему", - уточнил он.
Кроме того, система будет учитывать доходы граждан, полученные за границей с учетом порядка об избежании двойного налогообложения.
"Если резидент Узбекистана получает доходы в другой стране, он обязан уплачивать налоги в Узбекистане. Если это нерезидент, уже уплативший налоги в другой стране, мы это будем учитывать. То есть, в рамках действующего законодательства мы наладим систему полного налогообложения физических лиц", - подчеркнул Мирзаев.
Как он уточнил в беседе с "Газетой.uz", в соответствии с Налоговым кодексом (статья 393), физические лица обязаны заполнять декларацию о своих доходах и подавать ее в налоговые органы, после чего платить налоги.
Однако, по словам Мирзаева, многие физические лица, в том числе артисты, либо вовсе не подают декларацию, либо не указывают в ней все свои доходы. В таких случаях налоговые органы имеют право, опираясь на имеющиеся данные, доначислить и взыскать налоги.
"Вся информация о доходах физических лиц собирается в базе данных Налогового комитета. На ее основе будут производиться расчеты и взыскание налогов с неуплаченных ранее доходов. Для этого потребуется не менее года", - сообщил он.
Усиление порядка обязательного декларирования, как отметил представитель Налогового комитета, в первую очередь планируется для сотрудников государственных органов, а также физических лиц, получающих дополнительные доходы помимо заработной платы, резюмировал Мирзаев.
Ранее он заявил, что с 1 января 2027 года в Узбекистане ужесточат порядок декларирования доходов и налогообложения для артистов. До этого времени им предоставят возможность правильно подать декларации без санкций.