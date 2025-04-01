Таджикистан ждет компании РФ для нефтегазоразработок в стране

17:16 02.04.2025

Далер Джума призвал все заинтересованные стороны из России присоединиться к развитию чистой энергетики в Таджикистане



ДУШАНБЕ, 2 апр - Sputnik. Таджикистан рассчитывает на участие российских компаний в разработке нефтегазовых месторождений в стране.



Об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума в ходе открытия в Казани международного энергетического форума "Энергопром".



По его словам, в частности, республика приветствует участие Татарстана с его успешным опытом в этом области.



"Нефтегазовая отрасль является неотъемлемой частью энергетической безопасности. И мы надеемся, что Россия и в частности Татарстан, также присоединятся к разработке нефтегазовых месторождений в Таджикистане", - сказал Джума.



Министр также призвал все заинтересованные стороны из России присоединиться к развитию чистой энергетики в Таджикистане с учетом ее экспорта в регионы Центральной и Южной Азии.



По информации министра, в ближайшее время в Душанбе планируется провести круглй стол с участием представителей бизнеса, инвестиционных ведомств двух стран по вопросу привлечения частных инвестиций в реализацию приоритетных энергетических проектов в Таджикистане.



Татарстанский энергетический форум "Энергопром" проходит в Казани 2-4 апреля, в его работе участвуют порядка 90 компаний.



Стоит напомнить, что при участии российской компании "Татнефть" на территории СЭЗ "Дангара" в тестовом режиме в конце 2024 года запущен нефтеперерабатывающий завод.



Ранее сообщалось, что Таджикистан намерен наладить сотрудничество с компанией из Татарстана "Татнефть" по запуску одного из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в свободной экономической зоне "Дангара".



Как пояснил Sputnik Таджикистан глава управления международных отношений Минпрома республики Тимур Ерибек, у Таджикистана есть для этого идеальные логистические пути - 7 мостов в Афганистан, которые являются самым коротким рукавом до морских портов Пакистана.