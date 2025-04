Sabah: турецкие оппозиционеры умоляют Запад о помощи. Но ему теперь не до них

17:22 02.04.2025

Sabah

Турция



Война Республиканской народной партии с новой Турцией

Турецкая оппозиция, которую представляет арестованный мэр Стамбула Имамоглу, надеется на помощь западных сил в борьбе против Эрдогана, пишет Sabah. Однако Запад уже не тот: глобалисты терпят поражение в противостоянии с Трампом, и им сейчас не до Турции, отмечает автор статьи.



Внутренняя и внешняя повестки дня Турции диаметрально противоположны друг другу. В то время как мир говорит о Турции, которая творит историю и меняет международную иерархию, внутри страны под эгидой Республиканской народной партии (РНП) культивируется образ государства третьего мира, где хотят разыграть сценарий гражданской войны.



С одной стороны, есть Турция, чья оппозиция делает ставку на хаос, с другой – Турция, которая садится за стол мировой политики.



Нет сомнений в том, что ненастоящая Турция проиграет. Вот почему никто, кроме тех кругов, что искалечены идеологической слепотой, не поддержал РНП и не защитил ее политиков, обвиняемых в коррупции. Недаром Newsweek еще несколько месяцев назад предупреждал, что "те, кто ставит против Эрдогана, не имеют шансов на победу". Более того, журнал сделал это предупреждение не только нашей оппозиции, но и западному лобби.



Соответственно, членов РНП, которые умоляют о помощи через идеологические структуры "Старого Запада", такие как CNN International, Би-би-си, The Economist и The New York Times, ждут новые поражения.



Ведь эти структуры и политические силы, которые они представляют, сейчас сами пытаются выжить под атаками Нового Запада во главе с президентом США Дональдом Трампом.



У них куча своих проблем. В этих условиях никто из них не будет реагировать на жалобы, стенания, мольбы РНП о помощи. Да и не в состоянии сделать это. Потому что лидеры новой мировой иерархии, такие как Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, а также игроки, чьи позиции оказались под угрозой, такие как Украина, Франция, Великобритания, Германия, видят в Эрдогане спасителя, как бы РНП ни хотела его свергнуть.



Поэтому все просьбы председателя РНП Озгюра Озеля (Özgür Özel) и четы Имамоглу (İmamoğlu) – Экрема (Ekrem) и Дилек (Dilek) – к западным лидерам через иностранные средства массовой информации в духе: "Что это за дружба? Мы чувствуем себя брошенными. В Турции нет справедливости. Помогите нам" не получат ответа. В результате никто не снисходит до их призывов. И вот здесь парадокс РНП проявляется еще глубже. Они настолько жалки и невежественны, что говорят Западу: "Помогите нам свергнуть Эрдогана", тогда как нынешнее турецкое руководство рассматривается как важный игрок не только на Севере и Глобальном Юге, но и на Ближнем Востоке и в Африке.



Еще до призывов РНП Запад пытался сделать то же самое и проиграл. Теперь западные страны наперегонки стараются пожать руку, которую не смогли повалить на стол. Желающим понять, что мы имеем в виду, советуем отвлечься от агитации в социальных сетях, протестов в Сарачхане и Стамбуле, и обратить внимание на глобальные дипломатические процессы последних четырех-пяти дней.



РНП просит помощи у генерального секретаря НАТО, который говорит: "Мы не можем представить себе безопасность Европы без Турции". Та же РНП хочет свергнуть власти Турции, которым Путин и Трамп отводят ключевую роль в процессе достижения мира на Украине. Более того, Турция в новом мировом порядке упоминается в рамках "глобального трио" наряду с США и Россией.



Это происходит в тот момент, когда после побед в Ливии, Сирии, Сомали, Эфиопии, Карабахе и Катаре мы перестроили игру в Судане. Так, при содействии Турции в Судане завершилась гражданская война, которая сотрясала страну на протяжении 23 месяцев (это некоторое преувеличение, суданская армия взяла под контроль столицу Хартум, но в стране сохраняются другие зоны боев, – прим. ИноСМИ).



Таким образом, теперь РНП пытается свергнуть новую Турцию, творящую историю. Но сделать это очень сложно, прошли те времена. И, как отметил Дэниел Торп (Daniel Thorpe) из The Spectator, РНП тоже со временем привыкнет к непобедимости Эрдогана. Ход событий указывает именно на это.