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Синьхуа: Исследование Луны в Китае достигло систематического прогресса
17:26 02.04.2025

Исследование Луны в Китае достигло систематического прогресса - главный конструктор китайской программы исследования Луны

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- За последние два десятилетия китайская программа исследования Луны добилась систематического прогресса в области научных исследований, технологических инноваций, инженерных разработок и международного сотрудничества, сообщил информагентству Синьхуа главный конструктор вышеназванной программы У Вэйжэнь.

У Вэйжэнь рассказал об этом во время интервью во вторник на открытии выставки в Национальном музее Китая, которая освещает два десятилетия программы освоения Луны.

Он отметил, что китайская программа исследования Луны позволила получить огромное количество научных данных о лунной геологии и окружающей среде, а также обнаружить новые элементы, минералы и явления, что значительно обогатило знания человечества об естественном спутнике Земли.

Он отметил, что Китай не только добился прорыва в основных аэрокосмических технологиях, но и создал уникальную систему проектов по исследованию Луны и сформировал относительно полную инфраструктурную систему.

"Кроме того, страна активно развивает международное сотрудничество посредством обмена данными и совместных исследовательских инициатив, что значительно продвигает глобальные усилия по исследованию Луны", - сказал он.

Забегая вперед, У Вэйжэнь сказал, что Китай планирует запустить миссию "Чанъэ-7" примерно в 2026 году для изучения окружающей среды и ресурсов южного полюса Луны. В рамках миссии китайского зонда "Чанъэ-8", намеченной на 2028 год, будут проведены эксперименты по использованию лунных ресурсов на месте.

По его словам, ученые разрабатывают устройство на солнечных батареях, способное плавить лунный грунт при температуре 1400-1500 градусов Цельсия для производства "лунных кирпичей" с помощью 3D-печати, что является важным шагом к строительству будущей лунной исследовательской станции.

В рамках вышеупомянутой выставки представлены лунные образцы, собранные во время миссий китайских зондов "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6".

"Впервые в истории человечества образцы с видимой и обратной сторон Луны можно увидеть бок о бок", - поделился У Вэйжэнь, назвав это главным достижением в рамках усилий страны по исследованию Луны.

Он отметил, что Китай будет предоставлять больше лунных образцов для глобальных научных исследований, способствуя открытиям, которые принесут пользу всему человечеству.

Как сообщается, выставка, организованная Национальным музеем Китая и Китайским национальным космическим управлением, продлится два месяца.

Источник - Синьхуа
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