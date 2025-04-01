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После переименования Минцифры Кыргызстана Азамата Жамангулова вновь утвердили министром
17:31 02.04.2025

После переименования Минцифры Азамата Жамангулова вновь утвердили министром

Сегодня, 2 апреля, депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели и дали согласие на назначение Азамата Жамангулова на должность министра цифрового развития и инновационных технологий КР.

Напомним, его кандидатуру уже была утверждена в конце января текущего года. Однако 17 марта Минцифры было официально переименовано в Министерство цифрового развития и инновационных технологий.

В связи с переименованием парламент повторно рассмотрел вопрос и утвердил Азамата Жамангулова на должность министра цифрового развития и инновационных технологий.



Азамат Жамангулов назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития и инновационных технологий
01.04.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктами 2, 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Жамангулов Азамат Саадатбекович назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, и освобожден от ранее занимаемой должности.

Кандидатура Азамата Жамангулова вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра цифрового развития и инновационных технологий.

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Жамангулов Азамат Саадатбекович

В конце января 2025 года 37-летний Азамат Жамангулов назначен новым руководителем Министерства цифрового развития Киргизии. Он пришел на смену Нурии Кутнаевой, которая возглавляла ведомство с сентября 2023 года.

Указ о смене главы Минцифры подписал президент Киргизии Садыр Жапаров, а 29 января 2025 года заместитель председателя кабинета министров страны Эдиль Байсалов представил коллективу Министерства цифрового развития Азамата Жамангулова в качестве руководителя ведомства. Причина смены ИТ-министра Киргизии не сообщается.

Ранее Азамат Жамангулов ранее был руководителем отдела мобильных финансовых сервисов в ЗАО "Альфа Телеком" (MEGA) и председателем правления ОсОО "Кыргызмобайлкомпани". В зону ответственности Жамангулова входило всестороннее развитие сервиса MegaPay и продвижение государственных цифровых решений.

Новому руководителю киргизского Минцифры предстоит реализация Концепция цифровой трансформации республики до 2028 года. Документ включает в себя создание удобных онлайн-сервисов для граждан и бизнеса, направленных на автоматизацию бизнес-процессов в государственных органах, улучшение электронного взаимодействия и обмен данными.

Среди ключевых задач - внедрение цифровой платформы для контроля исполнения принятых решений и запуска новых бизнес-процессов, а также повышение цифровых компетенций государственных и муниципальных служащих. Особое внимание уделено упрощению взаимодействия между государством, обществом и бизнесом через внедрение цифровых услуг, таких как G2C и G2B. В планах также создание интегрированной цифровой медицинской карты, автоматизация процесса приема детей в образовательные учреждения и цифровизация социальных выплат, труда и занятости, а также сельского хозяйства

Источник - Economist.kg
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