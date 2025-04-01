После переименования Минцифры Кыргызстана Азамата Жамангулова вновь утвердили министром

17:31 02.04.2025

После переименования Минцифры Азамата Жамангулова вновь утвердили министром



Сегодня, 2 апреля, депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели и дали согласие на назначение Азамата Жамангулова на должность министра цифрового развития и инновационных технологий КР.



Напомним, его кандидатуру уже была утверждена в конце января текущего года. Однако 17 марта Минцифры было официально переименовано в Министерство цифрового развития и инновационных технологий.



В связи с переименованием парламент повторно рассмотрел вопрос и утвердил Азамата Жамангулова на должность министра цифрового развития и инновационных технологий.



