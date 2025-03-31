Подводную лодку заполненную кокаином задержали в Атлантическом океане

17:37 02.04.2025

Полиция Португалии сообщает, что в Атлантическом океане при содействии Управления по борьбе с наркотиками изъята "наркоподлодка", загруженная 6,5 тоннами кокаина



CBS/AFP

31 марта 2025



По данным судебной полиции Португалии, недавно сотрудники полиции конфисковали около 6,5 тонн кокаина с полупогружного судна, или так называемой "наркоподлодки", перехваченного у Азорских островов по пути на Пиренейский полуостров.



Операция, получившая название "Операция Наутилус", составляет почти четверть от рекордных 23 тонн, изъятых за весь 2024 год в Португалии, которую часто считают одним из первых пунктов ввоза наркотиков в Европу. Наркоторговцы были пойманы на использовании полупогружных судов для контрабанды кокаина, пытаясь при этом избежать обнаружения.



В заявлении судебной полиции говорится , что судно было перехвачено "посреди Атлантического океана, примерно в 500 морских милях" к югу от архипелага Азорские острова Португалии .



В заявлении также говорится, что на борту судна, которое использовалось международной преступной группировкой, находились пять членов экипажа. Полиция опубликовала видеозапись операции, на которой видно судно, загруженное оранжевыми пакетами, а также четверых подозреваемых с размытыми лицами.



По данным полиции, помимо португальских ВМС и ВВС, в операции по задержанию приняли участие международные партнеры, включая Управление по борьбе с наркотиками США, Британское национальное агентство по борьбе с преступностью и Испанскую гражданскую гвардию.



Португальская полиция заявила, что операция прошла недавно, не уточнив точную дату.



Многие "наркоподводные лодки" не могут полностью погружаться под воду, как настоящие субмарины, но некоторые способны полностью погружаться под воду.



Большая часть кокаина, ввозимого контрабандой в Португалию, поступает по морю из Латинской Америки.



Хотя чаще всего "наркоподводные лодки" можно увидеть у берегов Колумбии, в последние месяцы их замечают по всему миру.



В январе "нарко-субмарина" развалилась на две части, когда рыболовное судно буксировало ее в порт на северо-западе Испании. В ноябре мексиканский флот заявил, что изъял около 8000 фунтов кокаина на борту "нарко-субмарины" примерно в 150 милях от курорта Акапулько . В сентябре Береговая охрана США заявила, что выгрузила более 54 миллионов долларов кокаина - включая более 1200 фунтов наркотиков, изъятых с "нарко-субмарины".