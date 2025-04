Мрак и беспросветность на берегах Темзы: британские элиты погубили свою страну, - Олег Розанов

17:53 02.04.2025 Мрак и беспросветность на берегах Темзы: британские элиты погубили свою страну

Пока Борис Джонсон раздает советы издалека, правительство Стармера ведет страну к социально-экономической катастрофе



02.04.2025 | Олег РОЗАНОВ



Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своих соотечественников "халявщиками", призвав сократить социальную сферу и увеличить расходы на оборону.



Нежась на солнечном горном курорте в техасском Сан Антонио, Лохматый Борис заявил:



"Американский рабочий берет гораздо меньше отпуска, чем его европейские коллеги. В США среднестатистический работник частного сектора получает от десяти до 15 дней оплачиваемого отпуска в год. Мы, европейцы, берем в два раза больше, около 30 дней.



Рабочие в Великобритании имеют всевозможные удобства и защиту, которые просто неизвестны американскому капитализму.







Если мы чувствуем себя больными, у нас есть установленная законом оплата больничного в размере 116,75 фунтов стерлингов в неделю в течение 28 недель. Если у нас есть ребенок, у нас есть 39 недель оплачиваемого декретного отпуска для матерей и две недели для отцов.



У нас есть правила, запрещающие несправедливое увольнение, и бесплатная медицинская помощь на протяжении всего периода оказания услуг.



У американцев ничего подобного нет. Нет федерального закона, требующего хотя бы один день больничного или декретного отпуска, не говоря уже об отпуске по уходу за ребенком. Нет ничего, что могло бы помешать вашему боссу уволить вас более или менее по своему усмотрению – на самом деле, нынешний президент сделал популярное телешоу, которое вращалось вокруг этого жестокого и произвольного ритуала.



Что касается здравоохранения, то нет универсальной государственной услуги, бесплатной в точке использования. Вы либо получаете страховку через работу, либо, если вы достаточно бедны, чтобы соответствовать требованиям, вы получаете финансируемую государством Medicaid".



Джонсон призвал от всех этих социальных благ отказаться, пригрозив, что "американцы видят разницу в наших расходах на оборону. Они видят разницу в социальной и социальной защите. Они видят, что мы в основном полагаемся на их энергию и бережливость. Они распознают халяву, когда видят ее, – и это не может продолжаться вечно".



По сути, бывший британский премьер повторил тезисы Дональда Трампа, требующего не только от Британии, но и всей Европы повысить оборонные расходы. Разница в том, что Трамп не объяснил, за счет чего, а Джонсон со свойственной ему бесцеремонностью растолковал: за счет убийства социальной сферы.



Заметим, что правительство лейбористов уже пошло этим путем, начав масштабные сокращения социальных пособий, которые коснутся четырех миллионов человек.



Как показывает даже официальная статистика, это ведет страну к вымиранию коренного населения.



"По официальным данным, сегодня в Великобритании, рекордное число детей – 4,5 миллиона – живет в нищете. Это источник национального позора. Новые данные Министерства труда и пенсий показали, что число детей, живущих в нищете, выросло на 100 000 за год, закончившийся в марте 2024 года, по сравнению с 4,33 миллиона в предыдущем году. Это означает, что 31 процент детей в Великобритании сейчас живут в бедности, причем 72 процента из них проживают в домохозяйствах с работающими семьями. Это произошло всего через день после того, как лейбористы объявили о политике, которая, по их собственной оценке воздействия, приведет к тому, что еще 50 000 детей окажутся за чертой бедности", – пишет Daily Mail.



Ребенок считается живущим в бедности, если доход его семьи составляет менее 60 процентов от среднего дохода в Великобритании после вычета расходов на жилье, что эквивалентно 22 500 фунтам стерлингов.



По данным Министерства труда и социальной защиты населения Великобритании, в Великобритании проживает 14,6 млн. детей, и последние данные показывают самое большое число детей, живущих в бедности, с момента начала ведения учета в 2002 году.



Благотворительная организация Save the Children UK назвала это "источником национального позора" и предупредила лейбористов, что они рискуют стать свидетелями огромного роста детской бедности.



Директор благотворительной организации Дэн Паскинс заявил: "Эти цифры являются источником национального позора. Рост детской бедности до 4,5 миллионов – самого высокого показателя за всю историю – является прямым следствием политического выбора".



Однако правительство Кейра Стармера сокращает социальные пособия, цинично прогнозируя, что в результате этой реформы еще 250 тысяч британцев, включая 50 тысяч детей, окажутся за чертой бедности. И это на фоне "ужасающего падения рождаемости" и "детского кризиса" в Англии и Уэльсе, к которому привело десятилетнее правление консерваторов, как пишет Daily Mail.



В ряде муниципалитетов число женщин, рожающих детей, с 2013 года сократилось на 60 процентов. Женщины в Англии и Уэльсе в настоящее время в среднем рожают всего 1,44 ребенка. Это самый низкий показатель с момента начала ведения учета в 30-х годах и вдвое меньше показателей, наблюдавшихся во время бэби-бума середины 60-х годов.



Почти треть из 591 000 младенцев, родившихся в 2023 году (последний год, по которому имеются полные данные), были рождены матерями-иностранками. Проверка MailOnline выявила, что ни в одном из более чем 300 муниципалитетов уровень рождаемости не превышал уровень воспроизводства. Прогнозируется, что к 2100 году общий коэффициент рождаемости в Великобритании снизится до 1,3.



Британские демографы, пишет издание, предупреждают, что падение темпов прироста населения приведет к кризису "недонаселения", в результате чего экономика Великобритании может оказаться в зависимости от иммиграции.



Британские лейбористы, электорат которых в значительной степени, составляют мигранты-мусульмане, сознательно держат курс на серьезную редукцию социальной сферы, рассчитывая поддерживать экономику за счет притока мигрантов.



Нынешний британский премьер Кейр Стармер, пытаясь оправдать неостановимое падение уровня жизни в Великобритании, обвинил в этом, как мы писали, Россию.



Отрицать экономический и социальный провал в Британии он не может, это слишком очевидно.



"Великобритания больше не является богатой страной после 15 лет стагнации, "которые привели к резкому падению уровня жизни в Великобритании", в результате чего некоторые регионы Великобритании оказались в худшем положении, чем такие беднейшие страны Восточной Европы, как Словения и Литва", – пишет The Telegraph.



По данным британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), экономический рост и производительность труда отстают от показателей многих других стран.



Но и консерваторы не видят никакого выхода из сложившейся ситуации с вымиранием коренного населения Британии. Не считать же демагогические призывы Лохматого Бориса каким-либо конструктивом.



Еще один бывший британский премьер-министр от консерваторов, Лиз Трасс, тоже побывала в США, где назвала Британию несостоявшимся государством, по сути, констатируя безвыходную ситуацию в социально-экономической сфере некогда великой Британии.



"Британия сломлена, британская система глубоко прогнила. Британия становится несостоявшимся государством. Мы достигли морального, общественного и экономического банкротства. Королевство переживает темные века, а премьер-министр Кир Стармер ведет страну в ужасном направлении", – подчеркнула Трасс.



"Экономика Британии находится в упадке. Страна придерживается политики углеродной нейтральности, что привело к разорению нефтегазовой промышленности. В Британии сложились самые высокие в западном мире цены на электроэнергию. В прошлом году в стране закрыли последний сталелитейный завод, и теперь Британия не может производить сталь", – добавила Трасс.



В прошлом году в Британии закрылся последний сталелитейный завод компании Tata Steel в городе Порт-Толбот спустя более чем сто лет работы, пишет Sky News.



Британская компания Rolls-Royce изучает возможность переноса производства из Британии в США, сообщает The Telegraph. Бегут из страны не только компании, но и просто богатые британцы, у которых есть такая возможность.



Рекордное число миллионеров покинуло Великобританию с тех пор, как к власти пришли лейбористы и объявили о новой налоговой политике, отпугивающей инвесторов, в частности каждые 45 минут один из них покидает страну, сообщает Times со ссылкой на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth.



Лейбористы заталкивают страну в социальный тупик. Лидеры консерваторов ничего, кроме бредовых призывов к социал-дарвинизму, не могут предложить.



Британские элиты погубили свою страну. Лиз Трасс это признала публично, назвав свою родину "несостоявшимся государством". Однако политический оркестр на британском "Титанике" будет играть до конца, что обещает нам еще много несуразных призывов от бывших и нынешних лидеров Соединенного Королевства. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743605580





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Президент Словении Наташа Пирц-Мусар и Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

- Нужно сфокусироваться на оптимизации бизнес-процессов – Олжас Бектенов провел заседание Правительства по цифровизации госуслуг

- Инфляция в Республике Казахстан (март 2025г.)

- Кадровые перестановки

- Глава МИД Казахстана принял Посла России

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Рекордные перевозки зерна железнодорожным транспортом в 1 квартале

- Работа прокуратуры по активизации деятельности простаивающих и незагруженных предприятий

- Осужден директор "Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний"