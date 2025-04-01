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Мир разделится на тех, кто будет и не будет покупать российскую нефть
17:59 02.04.2025

Синолог Маслов: мир разделится на тех, кто будет и не будет покупать российскую нефть

Азиатские страны уже объединяются против тарифной политики США, считает эксперт Маслов

С 31 марта по 2 апреля нашу страну посетил министр иностранных дел КНР Ван И. Он провел встречи с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По мнению синолога Алексея Маслова, "визит неординарный и нерядовой". В частности, Ван И подтвердил, что РФ и Китай "друзья навсегда, враги – никогда". Хотя США пугают мир тарифами на покупку российской нефти.

Азиатские страны уже объединяются против тарифной политики США, считает эксперт Маслов

С 31 марта по 2 апреля по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова нашу страну посетил министр иностранных дел КНР Ван И. Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов подчеркивает, что Ван И не только глава МИД Китая, но и важный партийный чиновник, отвечающий за международную повестку, поэтому "визит неординарный и нерядовой". 1 апреля главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные темы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины. Был принят Ван И и президентом РФ Владимиром Путиным. Вечером вторника высокий китайский гость дал интервью российскому медиахолдингу, и синолог Маслов изложил вкратце его взгляды.

Во-первых, Ван И подтвердил тезис о том, что РФ и Китай "друзья навсегда, враги – никогда". Во-вторых, подчеркнул, что отношения наших стран равноправные, в ответ на рассуждения о взаимозависимости Китая и России. "У нас торговый профицит с Китаем, но важна не торговля, а то, что мы слышим друг друга", - уверен Алексей Маслов. В-третьих, мы не планируем союза против третьих стран. "Это было высказывание в сторону Запада, чтобы успокоить их относительно того, что мы не пойдем на явные противоречия с ним", - объяснил синолог.

Сама повестка переговоров, по мнению Алексея Маслова, включала вопросы подготовки визитов глав наших государств на празднование победы во II Мировой войне. "Здесь есть общая позиция, что роль Китая и России в этой войне хотят принизить и фальсифицируют историю. Также Китай считает, что неправильно установлены даты начала и завершения II Мировой войны. Япония напала на Китай 7 июля 1937 года, на два года раньше, чем Германия на Польшу (1 сентября 1939 года). Победу же отмечают в мае 1945 года, в то время, как разгром маньчжурской группировки произошел только осенью этого года", - объясняет Алексей Маслов. Поэтому для нас ВОВ окончилась 9 мая, и мы приглашаем на торжество главу КНР как главного гостя в мае, а Путин посетит торжества в Китае 9 сентября 2025 года. "Для наших стран это хороший пример дружеского взаимодействия и поддержки, который сейчас особенно символичен", - считает синолог.

Также в повестку встреч легли вопросы Иранской ядерной сделки, событий вокруг Кореи и урегулирования украинского конфликта. "Китай первым предложил план из 12 пунктов прекращения войны на Украине, а потом выдвинул на его основе инициативу совместно с Бразилией, но не был услышан. Это снижает его популярность во внешней политике, как для других стран мира, так и для внутренней повестки в стране, - убежден Алексей Маслов. – Хотя сейчас мы движемся примерно по этому китайскому плану. Китай отлично понимает, что США поддерживают конфликт на Украине и возможны переговоры РФ только с ними, без Китая или ЕС. Но КНР хотели бы участвовать в пост урегулировании ситуации на Украине".

Синолог считает, что Китай сменил свою риторику против США на действия, превратившись "из слона в пантеру". Сейчас главное лежит в плоскости не идеологии, а экономики. "Если США введут вторичные санкции в виде тарифов на российскую нефть, то мир разделится на тех, кто ее покупает, а кто нет", - уверен Алексей Маслов. Он также отметил, что тарифная политика США не имеет научного базиса и основана только на популистских идеях. Это может привести к краткосрочному успеху для США, но в дальнейшем разрушит мировую экономику. "Азиатские страны уже объединяются против тарифной политики США, оставляя их в изоляции, и регулируя торговлю между собой через свободные экономические зоны, - объясняет синолог. – Сегодня в области микроэлектроники намечается договор между Китаем, Японией и Южной Кореей, хотя они входят в разные военные блоки против друг друга. Значит политика США приведет только к объединению мира, его многополярности и разрушению гегемонии Америки".

Иоанна Ковалева

Источник - МК
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