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В Америке наступает "День освобождения от нахлебников"
18:22 02.04.2025

На фоне пробуксовки своего курса Трамп вбрасывает в медийное пространство новые оригинальные идеи

Геннадий Петров
01.04.2025

Дональд Трамп намерен со 2 апреля ввести так называемые взаимные пошлины против, предположительно, 15 стран, главным образом относящихся к Евросоюзу. Сам президент США назвал это способом уравнять дисбаланс в торговле страны. Дату 2 апреля Трамп именует "Днем освобождения" Америки от иностранных "нахлебников". Параллельно с этим он вдруг заговорил о том, что готов баллотироваться, вопреки Конституции США, на третий срок. Возможно, таким способом Трамп лишь хочет переключить общественное внимание в стране, в условиях, когда его администрацией принимаются неоднозначные решения, которые к тому же крайне сложно исполнить.

О введении с апреля взаимных пошлин Трамп объявил еще в начале марта, выступая перед Конгрессом. "Если вы не производите свой продукт в Америке, то при администрации Трампа вы будете платить, в некоторых случаях – довольно много. Другие страны десятилетиями применяли пошлины против нас, и теперь наша очередь использовать их против них. В среднем ЕС, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с нас гораздо более высокие пошлины, чем мы с них. Это крайне несправедливо", – разъяснял тогда президент. По словам Трампа, он хотел было ввести пошлины с 1 апреля, но потом вспомнил, что это День дурака, и поэтому перенес их на день позже. "День освобождения" – так теперь именует Трамп 2 апреля и поясняет, что имеется в виду освобождение США от нахлебников в виде иностранного бизнеса, выигрывающего от торгового дисбаланса.

Во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что без ответа действия американского президента не останутся. Она сообщила, что у ЕС есть "сильный план" на случай, если взаимные пошлины "в самом деле" будут введены. "Наша цель – найти решение путем переговоров. Однако, если потребуется, мы, конечно, будем защищать наши интересы", – утверждает фон дер Ляйен.

Некоторый скептицизм председателя Еврокомиссии относительно перспектив того, что Трамп в самом деле исполнит свою угрозу, понятен. Многие из широко разрекламированных инициатив нынешнего президента США, по существу, так и остались на бумаге, столкнувшись с запретами американских же судов. И в данном случае, возможно, торговая война будет остановлена в судебном порядке. Тогда работы юридической команде Трампа прибавится, а она и без того занята.

Через суды президента целенаправленно атакуют его оппоненты из Демократической партии. Последний пример такого рода – иск, поданный в федеральный суд в Вашингтоне с требованием отменить указ Трампа, касающийся выборов. Согласно указу, от избирателей, пришедших голосовать, будут требовать документы, подтверждающие гражданство США, а избирательным комиссиям запрещено подсчитывать бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов. Штаты, которые не обеспечивают "безопасность волеизъявления" американцев, Трамп собирается лишить федерального финансирования. В числе подателей иска – лидеры фракций демократов в обеих палатах Конгресса: член Палаты представителей Хаким Джеффрис и сенатор Чак Шумер. В своем исковом заявлении они именуют указ Трампа "неконституционным захватом власти".

Между тем сам президент намекает, что готов покуситься и на Конституцию. На брифинге в Белом доме Трамп заявил, что не шутил, когда говорил в интервью NBC News, что есть способы, позволяющие ему баллотироваться на третий срок. Это, напомним, прямо запрещено принятой еще в 1947 году 22-й поправкой к американской Конституции. Трамп сказал, что пока не рассматривает вопрос о своем выдвижении на третий срок, но был бы не прочь сразиться за Белый дом с Бараком Обамой. Многим сторонникам Демократической партии хотелось, чтобы вместо Джозефа Байдена в президентских выборах участвовал этот по сей день весьма популярный политик. Однако сам Обама, уже бывший президентом два срока, никогда не высказывался за соответствующие изменения Конституции. Он даже не поддерживал расхожую идею выдвинуть на пост главы государства свою жену Мишель.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, возможно, таким образом Трамп хочет лишь воздействовать на медийную повестку, вбросить тему, которую будут все обсуждать. "В работе нынешней администрации много что застопорилось. И во внешнеполитических делах, и внутри США президент не может осуществить то, что обещал. Везде что-то стоит, нет быстрого прогресса. А Трамп – человек, который должен владеть медийным пространством. Все должны говорить: Трамп, Трамп, Трамп. Такова его тактика", – сказал эксперт в разговоре с "НГ".

Источник - НГ
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