Фонд медстрахования Казахстана возглавил Айдын Кульсеитов

19:27 02.04.2025

У Фонда медстрахования новый глава: должность была вакантной 2 месяца



Айдын Кульсеитов назначен руководителем Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



"Приказом министра здравоохранения по согласованию с премьер-министром на должность председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Айдын Кульсеитов", - говорится в сообщении.



Нового руководителя фонда представила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.



