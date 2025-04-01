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|Фонд медстрахования Казахстана возглавил Айдын Кульсеитов
19:27 02.04.2025
У Фонда медстрахования новый глава: должность была вакантной 2 месяца
Айдын Кульсеитов назначен руководителем Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Приказом министра здравоохранения по согласованию с премьер-министром на должность председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Айдын Кульсеитов", - говорится в сообщении.
Нового руководителя фонда представила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Айдын Кульсеитов родился в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "инженер-экономист" и Академию государственной службы при Президенте РК по специальности "менеджер государственной службы".
Трудовую деятельность начал в частной сфере, дойдя до руководящих должностей. Затем перешел на государственную службу. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был председателем правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский институт развития индустрии".
С 2017 года занимал ряд руководящих должностей в Администрации Президента.
В течение двух лет возглавлял Центр стратегических разработок и анализа Администрации Президента.
Затем был назначен заведующим отделом стратегического планирования Администрации Президента.
В последние два года работал руководителем отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента.
До настоящего времени - на посту заведующего отделом социально-экономической политики Администрации Президента.
Фонд медстрахования на протяжении двух последних лет возглавлял Абылкаир Скаков, экс-аким Павлодарской области. В январе фонд объявил, что Скаков покидает этот пост по собственной инициативе. Должность была вакантной два месяца.
Ранее Айдын Кульсеитов был освобожден от этой должности. Новым заведующим отделом социально-экономической политики АП стал Ракымжан Ерназар.
Единственным учредителем и акционером фонда является правительство Казахстана.