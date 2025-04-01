 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане с 1 июля начнут субсидировать кредиты на "зеленый ремонт"
19:30 02.04.2025

С 1 июля 2025 года в Узбекистане начнут выделять кредиты и субсидии для проектов по повышению энергоэффективности. Программа охватит как население, так и энергосервисные компании, а также предусматривает льготные условия кредитования на "зеленый ремонт" жилья.

С 1 июля 2025 года в Узбекистане начнут выделять кредиты для финансирования проектов энергосервисных компаний (ЭСКО) за счет ресурсов, размещенных Национальным агентством энергоэффективности в банках. Об этом говорится в указе президента от 27 марта.

Кроме того, по предоставляемым населению кредитам на проведение "зеленого ремонта" будет предусмотрена компенсация части процентной ставки за счет средств агентства. Компенсация покроет превышение ставки выше 19%, но не более 4 процентных пунктов.

Сегодня компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана (УзКРИ) совместно с банками-партнерами предлагает ипотечный продукт "Зеленая реновация". Программа нацелена на улучшение условий жизни и комфорта людей путем поддержки финансирования энергоэффективных ремонтных работ. В результате повышения энергоэффективности это должно привести к снижению затрат на электроэнергию и газ, а также сокращению выбросов CO2. Кредит выделяется на сумму до 170 млн сумов на срок до 10 лет.

В число приемлемых мер входит замена и утепление окон, стен и дверей, замена котлов и установка бытовых фотоэлектрических систем. Перед выдачей кредита проводится обязательная оценка соответствия планируемого ремонта и расчета соответствующей экономии энергии и выбросов.

Кроме того, в рамках указа с 1 января 2026 года в рамках мер по повышению энергоэффективности планируется направлять не менее 5% расходов четвертой группы сметы расходов бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, а также не менее 15% их внебюджетных средств на мероприятия и проекты по повышению энергоэффективности.

Также планируется запуск электронной платформы (маркетплейса) для взаимодействия населения и бизнеса с организациями, предоставляющими услуги и финансирование в сфере энергосервиса, а также оказания практической помощи по энергоэффективным технологиям и возможностям финансирования. В рамках платформы будут действовать колл-центры, мобильные приложения и пособия.

В рамках этого же указа с 1 июля агентство начнет выделять субсидии населению на покрытие части стоимости солнечных панелей, водонагревателей и тепловых насосов на сумму до 18,75 млн сумов.

Субсидии и кредиты будут выделяться на основе заключений энергоаудиторов, включенных в единый реестр агентства.

Кредиты на "зеленый ремонт", выделяемые населению банками, будут оформляться на основании сертификата "Зеленый проект", сформированного на платформе "Зеленый ремонт" Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана. Займы будут финансироваться компанией за счет привлеченных средств международных финансовых институтов, бюджетных средств, средств на рынке капитала или иных источников отдельно либо в смешанной форме.

Полномочие пересмотра процентной ставки по кредитам на "зеленый ремонт" предоставляется Кабинету министров.

ЭСКО-механизм (ESCO - Energy Service Company, энергосервисная компания) - это модель, при которой специализированные компании помогают предприятиям, учреждениям и даже обычным домам снизить потребление энергии за счет внедрения энергоэффективных технологий.

ЭСКО-компания берет на себя установку энергоэффективного оборудования (например, современных котлов, утепления зданий, солнечных батарей и т. д.) без начальных затрат со стороны клиента. Экономия на коммунальных платежах после модернизации покрывает затраты на проект, и клиент постепенно выплачивает деньги из этой экономии.

Пример: Школа тратит условно 10 млн сумов в год на отопление. ЭСКО-компания устанавливает современную систему отопления, и теперь затраты сокращаются до 6 млн сумов. Разница в 4 млн сумов идет на выплату ЭСКО-компании. Через 5 лет, когда оборудование полностью окупится, школа начинает экономить эти 4 млн сумов для себя.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743611400


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