|Минобороны КНР: Независимость Тайваня принесет страдания его жителям
19:32 02.04.2025
Tекст: Дарья Григоренко
2 апреля 2025
Официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что стремление к независимости ставит Тайвань под угрозу войны, что было подчеркнуто в ходе учений НОАК "Гром в проливе – 2025А".
В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе и принесет жителям острова страдания. Чжан Сяоган отметил, что недавние маневры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг Тайваня являются мощным сдерживающим фактором для сторонников независимости. По его словам, эти учения "совершенно законны, необходимы и разумны", передает ТАСС.
В свою очередь, официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что учения "Гром в проливе – 2025А" успешно завершены. В ходе этих маневров проверялись совместные боевые возможности войск в районе Тайваня.
Ши И подчеркнул, что военные Восточной зоны находятся в состоянии повышенной готовности и делают все необходимое, чтобы пресечь сепаратистские действия на острове. Он отметил, что укрепление военной подготовки является приоритетом для командования.
1 апреля Китай начал проводить военные учения вокруг Тайваня. Позже Восточная зона боевого командования Китая опубликовала плакат о возможном ударе по Тайваню, на котором изображены военные корабли и ракеты вокруг острова.