Минобороны КНР: Независимость Тайваня принесет страдания его жителям

19:32 02.04.2025

Tекст: Дарья Григоренко

2 апреля 2025



Официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что стремление к независимости ставит Тайвань под угрозу войны, что было подчеркнуто в ходе учений НОАК "Гром в проливе – 2025А".



В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе и принесет жителям острова страдания. Чжан Сяоган отметил, что недавние маневры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг Тайваня являются мощным сдерживающим фактором для сторонников независимости. По его словам, эти учения "совершенно законны, необходимы и разумны", передает ТАСС.



В свою очередь, официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что учения "Гром в проливе – 2025А" успешно завершены. В ходе этих маневров проверялись совместные боевые возможности войск в районе Тайваня.



Ши И подчеркнул, что военные Восточной зоны находятся в состоянии повышенной готовности и делают все необходимое, чтобы пресечь сепаратистские действия на острове. Он отметил, что укрепление военной подготовки является приоритетом для командования.



1 апреля Китай начал проводить военные учения вокруг Тайваня. Позже Восточная зона боевого командования Китая опубликовала плакат о возможном ударе по Тайваню, на котором изображены военные корабли и ракеты вокруг острова.