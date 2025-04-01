В Москве прошла акция криптовалютчиков - держатели битка пытаются вернуть свои сбережения, зависшие в обменниках

19:40 02.04.2025

Акция протеста криптовалютчиков произошла возле офисов в Москва-Сити - держатели битка пытаются вернуть свои сбережения, которые зависли в обменниках



Как стало известно Readovka, 6 марта компания Tether блокнула кошельки русской биржи Garantex - по некоторым данным, в заморозке находятся порядка ₽2,5 млрд. Связывают такие действия с введением санкций ЕС против России.



Платформа обещала вернуть средства криптоброкерам. Обвиняли в заморозке в том числе и AML-сервис BitOK. Часть сумм уже выплатили, а другое так и остается замороженным. Те, кто пока что остался с носом, вышли сегодня с плакатами на пикеты и с требованием вернуть им их средства.



