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Совсем не то НАТО. Североатлантический альянс обороняется от Дональда Трампа
21:57 02.04.2025

Главы МИДов стран НАТО проведут двухдневную встречу в Брюсселе, на которой будут обсуждаться украинский кризис и приоритеты альянса в области безопасности. Переговоры западных союзников призваны сгладить конфликт с новой администрацией США, ставший самой серьезной угрозой единству альянса за всю его историю. Расходясь в оценке многих ключевых вопросов - от членства Украины в НАТО до расходов на оборону и будущего Гренландии, члены альянса ищут пути продолжения коллективных действий и предотвращения развала НАТО, опасаясь выхода из него США.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, в которой примет участие госсекретарь США Марко Рубио, стартует 3 апреля и пройдет в условиях нарастающей тревоги его членов по поводу будущего альянса.

Перспективы взаимодействия западных союзников становятся все более неопределенными после прихода к власти в Вашингтоне известного своим критическим отношением к НАТО президента Трампа.

Его последним шагом, повергшим союзников в замешательство, стало объявленное 2 апреля, накануне министерской встречи в Брюсселе, утверждение в должности постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера.

Господин Уитакер, который ранее краткое время исполнял обязанности генпрокурора США, имеет нулевой опыт работы во внешней и оборонной политике. Назначение политического неофита на высокую должность в Брюсселе в критический момент для альянса вызвало новые вопросы по поводу того, какие цели в своих отношениях с НАТО преследует президент Трамп.

Однако главным ударом для западных союзников стало решение Вашингтона ввести торговые пошлины в отношении ряда стран, включая европейские государства. Объявление о пошлинах было запланировано на церемонии в Белом доме поздно вечером 2 апреля, когда госсекретарь Рубио уже находился в Брюсселе.

Несмотря на то что вопросы торговли непосредственно не входят в повестку военно-политического альянса НАТО, в Европе уже дали понять, что действия администрации США разрушают прежние отношения, выстраивавшиеся десятилетиями.

"В наших совместных европейско-американских интересах - более сильные мы, более сильный Евросоюз и более сильное НАТО, а не более слабые. Господин президент и дорогие американские друзья, подумайте об этом, прежде чем вводить пошлины в отношении ваших ближайших союзников",- воззвал к президенту Трампу в своем видеообращении премьер-министр Польши Дональд Туск. "Сотрудничество всегда лучше, чем конфронтация",- предупредил польский премьер.

Проблему влияния проводимой Вашингтоном агрессивной торговой политики и его планов расширения территории Соединенных Штатов на военно-техническое сотрудничество США с их союзниками изучила газета The New York Times. В материале издания отмечается, что утрата доверия к Вашингтону запустила процесс пересмотра традиционных форматов сотрудничества. Так, Канада договорилась с Австралией о сделке на $4,2 млрд по созданию радарной системы раннего предупреждения и обсуждает с ЕС планы военных реформ, не согласовывая их с Вашингтоном. В свою очередь, ряд европейских стран-членов НАТО пересматривает свои планы закупки американских истребителей F-35, а Польша, Южная Корея и Австралия обсуждают вопрос о доступе к ядерному оружию.

"Трамп вызвал нечто большее, чем просто сомнения. Его собственное недоверие к союзникам, которое проявляется в его убежденности в том, что выгода для других является потерей для Америки, стало взаимным и вызвало спираль недоверия. Угрозы превратить Канаду в американский штат и отправить американских военных в Мексику для борьбы с наркокартелями были восприняты как дерзкое посягательство на суверенитет, так же, как и заявления о присоединении Гренландии и контроле над Панамским каналом",- отмечает The New York Times.

Одной из интриг министерской встречи НАТО в Брюсселе станет вопрос о том, встретится ли на ее полях госсекретарь Рубио с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, чтобы снять растущую напряженность по вопросу Гренландии.

Как сообщает газета Financial Times, встреча остается под вопросом из-за нового витка эскалации в отношениях Копенгагена и Вашингтона. Накануне переговоров в Брюсселе глава МИД Дании выступил с обращением к американцам, в котором осудил критические заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса по отношению к Копенгагену, подтвердившие претензии США на Гренландию.

Швейцария хочет тесного сотрудничества с НАТО

Еще одним яблоком раздора остается вопрос о членстве Украины в НАТО, против которого решительно выступает президент Трамп, чего нельзя сказать о ряде европейских государств и руководстве альянса. Как заявил 31 марта Дональд Трамп, он по-прежнему категорически против приема Украины в НАТО и будет пресекать любые попытки убедить Вашингтон пересмотреть эту позицию. "Я вижу, что Зеленский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Этого никогда не случится",- заверил журналистов в Белом доме президент США.

Подход президента Трампа заметно отличается от позиции генсека альянса Марка Рютте, который пытается балансировать между Вашингтоном и его европейскими союзниками. Соглашаясь с Дональдом Трампом в том, что в "рамках будущего мирного соглашения" Украина членом альянса не станет, Марк Рютте допускает такую возможность в будущем. "Американцы заявили, что Украина не должна стать членом НАТО в рамках мирного соглашения, но это, конечно же, не касается того, что произойдет в долгосрочной перспективе",- заявил генсек НАТО 28 марта, выступая в Варшавской школе экономики.

Однако главный вопрос, который продолжает держать членов альянса в напряжении, связан с отсутствием четкого понимания того, не захочет ли Дональд Трамп в определенный момент объявить о выходе его страны из НАТО.

На днях пообщавшийся с американским лидером в его резиденции во Флориде президент Финляндии Александр Стубб попытался немного успокоить страсти. "Я не слышал, чтобы какой-либо видный чиновник в администрации США сказал, что они каким-то образом выходят из НАТО",- заявил финский лидер.

Как прошла встреча генсека НАТО с Трампом

Он фактически подыграл Трампу, поддержав его политику в вопросе военных расходов (президент США неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, требуя от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП). "То, что сейчас делает президент Трамп, правильно. Он оказывает давление на европейские государства, чтобы они увеличили свои расходы на оборону и взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность",- пояснил господин Стубб.

В отличие от финского президента, так и не нашедшая с ним общего языка глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью газете Mundo призвала союзников пережить правление Трампа. "Я уверена, что так и произойдет. Это сильный альянс",- заверила госпожа Каллас.

В Москве не допускают возможности развала альянса, считая, что США просто манипулируют странами НАТО угрозой своего выхода из альянса. "Я думаю, что это элемент такого вербального кнута, которым можно пришпорить "натовскую лошадь"",- заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". "Чтобы они расстались, должно произойти что-то совершенно для меня невообразимое",- добавил дипломат.

Сергей Строкань
02.04.2025

Источник - Коммерсантъ
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