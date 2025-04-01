ВС РФ приступили к ликвидации оперативного выступа ВСУ к югу от Константиновки

22:15 02.04.2025 – итоговая сводка Readovka за 2 апреля



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 2 апреля в разрезе СВО. Русские войска начали ликвидировать выступ с украинскими войсками южнее Константиновки. Агентство Reuters cообщило, что госсекретарь США Рубио оказывает давление на ЕС с целью обеспечить спрос на американское вооружение.



Выровнять фронт







Активизировались действия русских войск на стыке Константиновского и Покровского направлений. Оперативная пауза в пространстве между пгт Нью-Йорк и селом Зеленое Поле возникла после обвала фронта ВСУ у Очеретино. ВС РФ после ликвидации в мае 2024 года этого оборонительного района противника устремились на запад в направлении Новогродовки разбивать вражеские силы по сети водоемов Карловского водохранилища и реке Волчья. И с тех пор этот выступ стал "медвежьим углом", он особо не интересовал ни наше, ни украинское командование. Но теперь ситуация изменилась, этот сектор Константиновского направления приобрел тактическую значимость. И заключается она в том, что на данный момент русские войска по отношению к Константиновке сами находятся в выступах, которые сформировались в ходе еще продолжающихся боев за Торецк и Часов Яр. Даже если завтра ВСУ оставят все окрестности Торецка и попутно сдадут южные районы Часова Яра, то это никак не создаст непосредственных предпосылок для наступления на Константиновку. В условиях, когда "наступательные балконы" представляют из себя довольно глубокие выступы, окруженные площадями, подконтрольными неприятелю, его проводить нельзя. Риск получить удар по растянутым коммуникациям требует выравнивания линии фронта.



На данный момент ВС РФ сумели без особых проблем занять села Александрополь, Пантелеймоновка и приступить к штурму Валентиновки и Сухой Балки. Силы противника в описываемом секторе оказались, по всей видимости, без поддержки танковых и механизированных подразделений, которые задействованы либо в окрестностях Торецка, либо на восточном фланге Покровского направления на подступах к Мирнограду или в районе Новой Полтавки. Соответственно, ВСУ южнее Константиновки приходится полагаться только на части ТрО или на прикомандированные малые подразделения мотопехоты.



Текущая задача русских войск в секторе боев – завершить освобождение сел Сухая Балка и Валентиновка. С высокой долей вероятности вместе с этим начнется атака в направлении Старой Николаевки. Этим самым ВС РФ создают предпосылку к окружению площади с полевыми позициями ВСУ вдоль шоссе Н-20. И опять же, украинская армия не может на данный момент усилить участок фронта, соседствующие сектора требуют от командования противника пристального внимания.



"Вы купите? Вы купите!"



Сейчас в мировых СМИ все обсуждается вопрос о скором возможном прекращении огня на Украине. Однако это решение может быть только обоюдным, и сама власть в Киеве должна согласиться с тем, что в условиях бесперспективной борьбы, стоит прекратить гробить мобилизованный личный состав ВСУ. Но, кроме собственных мотивов Зеленского и компании продолжать сражаться до последнего человека, есть и внешние факторы, которые будут только способствовать упорству главы киевского режима продолжать массовое убийство лишь бы не проводить выборы. Одним из них является активное переливание "оружейных ресурсов" из США в Европу, что неминуемо частично будет попадать на Украину. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главами МИД прибалтийских республик 25 марта заявил о желании Вашингтона продолжать вооружать евросегмент НАТО. Более того, глава американской дипломатии намекнул европейцам, что исключения американских производителей из стендеров на закупку вооружения США воспримут негативно. Источник Reuters также сообщил, что Рубио будет поднимать эту тему и в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.



Это выглядит как классическая бизнес-модель, которая подразумевает сохранение своей доли на оружейном рынке Европы. Про что же конкретно говорит Рубио, какое вооружение может не попасть в тендер и этим вызвать недовольство Трампа? Речь, разумеется, не про системы ПВО, даже не американские ЗРК, такие как IRIS-T и NASAMS. Но тогда о чем? С высокой долей вероятности речь идет о бронетехнике определенных типов и, разумеется, о боеприпасах. Учитывая курс ведущих игроков ЕС на продолжение снабжения ВСУ вооружением, США стараются не допустить усиления на рынке европейских производителей. То есть Вашингтон хочет оставить их не у дел, превратив Европу в стабильного клиента, так как "расходники" постоянно идут на Украину. ЕС сворачивать программы поставок вооружений Киеву и не думает, а США намерены это монетизировать, формально оставаясь в стороне от конфликта.



При таком раскладе слова Трампа о его якобы желании способствовать завершению конфликта идут вразрез с амбициями американских военных концернов, интересы которых для администрации США "священны". Боевые действия на Украине и позиция главных игроков в ЕС делает эту историю "золотой жилой" для Вашингтона, от которой он не готов отказываться по экономическим и политическим мотивам.



Еще год без Владлена



Сегодня 2 года с того дня, когда в Санкт-Петербурге был убит Владлен Татарский, Максим Фомин.



Он стал широко известен как блогер, но был, конечно, шире любого подобного определения. На самом деле публика узнала о нем далеко за пределами его естественной среды. Он родился в очень смутную, жестокую эпоху, когда СССР уже погибал, а Украина и Россия еще не стояли на ногах. Это была очень эклектичная эпоха, когда сотни миллионов людей вылетели на экзистенциальный мороз и сами искали, чем себя обогреть. Так и получился человек, протоптавший собственную колею в бездорожье между терриконами. Разбойник, который ходил с товарищами по банде перед "делюгой" в церковь и молился там, чтобы никого не убить. Человек, начавший получать высшее образование только около 40 и при этом сыплющий цитатами из Священного Писания и Пелевина одновременно. Ополченец, который родился в Советском Союзе, жил на Украине и посвятил все России, отдал все силы ее победе и в итоге погиб, убитый ее врагами. По поводу Максима много ныли: "о Боже, что за гопник, он сказал, что всех, кого надо, ограбим!". Этот же человек, не ища никакой выгоды, когда его еще никто не знал, помогал возить гуманитарку в больницы и потешался над теми, кто считал, будто он имеет с нее какую-то долю. Он служил в ополчении в самое унылое для него время, в гнилую осень конфликта в Донбассе, когда фронт ворочался как в летаргическом сне.



На этом фоне вырос солдат, не унывающий ни на секунду, и в моменты, когда помереть от пули врага казалось проще, чем от депрессии и водки, тормошил всех окружающих: "Бодритесь, ребята, смерти нет". Он все время что-то придумывал – то ходил в разведку на нейтралку просто так, то писал книги, то выступал с благородно-безумными речами, а в 2022 – приехал на фронт одним из первых дронщиков. Ни слава, ни деньги не свалились на него с неба, он протоптал себе все дороги сам. Он произвел себя в герои битв, писатели и голос земли Русской.



И конечно, такой парень не умер бы в своей постели никогда.



Вчера, 1 апреля, главным событием дня стало успешное развитие наступления ВС РФ на Запорожском направлении. Источник - Readovka

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