Рейтер: к сентябрю почти все сотрудники USAID будут уволены, все зарубежные офисы закрыты

23:13 02.04.2025

Эксклюзив: Все местные работники и дипломаты США будут уволены из USAID, сообщают источники



ВАШИНГТОН, 1 апреля (Рейтер) - Команда Илона Маска по сокращению расходов завершает роспуск Агентства США по международному развитию, приказав уволить тысячи местных работников, а также американских дипломатов и госслужащих, назначенных в агентство за рубежом, сообщили во вторник два бывших высокопоставленных чиновника USAID и источник, осведомленный о ситуации.



В пятницу Конгресс был уведомлен о том, что к сентябрю почти все сотрудники USAID будут уволены, все зарубежные офисы закрыты, а некоторые функции переданы Государственному департаменту.



Последний шаг Департамента эффективности государственного управления Маска фактически приведет к ликвидации остатков рабочей силы агентства.



"Это определенно окончательное закрытие", - сказал один из бывших высокопоставленных чиновников USAID.



Президент Дональд Трамп и Маск, его лично выбранный советник по контролю за сокращением расходов правительства, в феврале начали процесс закрытия USAID и слияния его операций с Государственным департаментом, чтобы обеспечить их соответствие политике Трампа "Америка прежде всего". Государственный департамент не сразу ответил на запрос о комментарии.



Бывшие должностные лица и источник, знакомый с ситуацией, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что отдел кадров USAID сообщил региональным бюро в ходе телефонной конференции, что уведомления об увольнении будут отправлены всем более чем 10 000 нанятых на месте иностранных граждан, начиная с августа.



Первый бывший чиновник сообщил, что звонок состоялся в понедельник, добавив, что увольнения местного персонала могут противоречить трудовому законодательству стран, где работают уволенные работники.



Бывшие чиновники и источник сообщили, что уведомления также будут отправлены американским дипломатам и государственным служащим, направленным на работу за границу в организацию, которая на протяжении более 60 лет является ведущим поставщиком американской помощи иностранным государствам.



Это окажет влияние на нас, но комплекс мер напрямую затронет миллионы канадцев.



Трамп бездоказательно утверждал , что агентство изобилует мошенничеством и управляется "радикальными левыми безумцами", в то время как Маск ложно обвинил его в том, что оно является "преступной" организацией.



Тысячи сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск (они получили уведомления об увольнении в пятницу), сотни подрядчиков были уволены, а более 5000 программ прекращены, что подорвало глобальные усилия по оказанию гуманитарной помощи, от которых зависят миллионы людей.



По данным беспартийной Службы исследований Конгресса США, USAID осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах, при этом большая часть его средств направляется на гуманитарную помощь и программы здравоохранения.



Среди основных получателей были охваченные войной Украина и Демократическая Республика Конго, союзница США Иордания, а также оккупированный Израилем Западный берег и охваченный боевыми действиями сектор Газа.



В кратком изложении телефонной конференции, распространенном одним региональным бюро и рассмотренном агентством Reuters, подтверждается информация об увольнении всех иностранных граждан, нанятых на месте, а также американских дипломатов и государственных служащих, находящихся в командировках USAID за рубежом.



В нем говорится, что более 600 американских дипломатов находятся в командировке в USAID за рубежом, но не приводится цифра о числе членов гражданской службы США. Большинство из них будут уволены в июле, когда планируется закрыть "всю программную работу".



"Все должности ликвидированы; 100 процентов агентства сокращены (сокращена численность персонала) или будут сокращены", - говорилось в резюме, и персоналу рекомендовалось не оставлять никого и "сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что вы получаете правильные льготы".