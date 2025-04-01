США ввели пошлины на товары из других стран

00:01 03.04.2025

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран.



При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.



Так, Штаты вводят пошлины на товары из:

ЕС в размере 20%;

КНР - 34% (для Тайваня - 32%);

ЮАР - 30%;

Индии - 26%;

Южной Кореи - 25%;

Японии - 24%



Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него - пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов



