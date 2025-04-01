Трамп ввел пошлины против необитаемых островов - пингвины в шоке

00:05 03.04.2025

Трамп ввел пошлины в размере 10% против необитаемых островов Херд и Макдональд (внешняя территория Австралии).



В сети шутят, что тарифы сильно обеспокоили пингвинов, населяющих архипелаг.



