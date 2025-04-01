"Список Трампа": Казахстан в ЦА на первом месте по пошлинам - 27%, у остальных стран - 10%.

00:10 03.04.2025

2 апреля в Розовом саду Белого дома президент США Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну, сообщает Zakon.kz.



Таким образом Трамп приступил к действиям после двух с лишним месяцев подготовки к главному событию своего второго президентского срока. Он показал таблицу, согласно которой размер пошлин варьируется от 10% до 50% в зависимости от страны.



Перечислены более 180 стран и ЕС. России и Беларуси в этих таблицах Трампа нет. По всей видимости, это означает, что для них введен базовый тариф для всех стран 10%.



По другим сведениям, против России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи не введены взаимные пошлины США, поскольку эти страны "уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами". И введенные ранее санкции итак препятствуют любой значимой торговле с этими странами.



Самые высокие тарифы у Сен-Пьере и Микелона (50%), Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и ЮАР (30%). Самые низкие "базовые" пошлины по 10% у Бразилии, Колумбии, Турции, Британии, Сингапура, Украины и ряда других стран.



У Казахстана 27%.



У остальных стран Центразии - 10%