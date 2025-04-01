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"Коалиция желающих": паникующая Европа опасна для себя и окружающих, - Олеся Орленко
00:20 03.04.2025

"Коалиция желающих" Макрона: паникующая Европа опасна для себя и окружающих

Олеся Орленко
1 апреля 2025

Очередной саммит стран "коалиции желающих" в поддержку Украины, прошедший в Париже 27 марта, преподносится как шумный инфоповод, но оставил стойкое послевкусие недоумения.

Есть ли хоть какие-то ощутимые результаты от этих встреч на самом высоком уровне и как сами европейцы объясняют, зачем нужны все эти действа?

Как и любое событие, в котором участвует высшее руководство стран, последний парижский саммит широко освещался французской прессой: фотографии и видеокадры встреч важных гостей, последняя информация в режиме реального времени, цитаты политиков, в очередной раз уверяющих в единстве европейских лидеров, "пробуждении Европы" и готовности экономики ЕС дать достойный ответ всем сегодняшним вызовам.

Однако даже самая комплиментарная статья не обошлась без упоминаний того, насколько далеки эти декларации от реальной ситуации.

Также мало кто смог внятно сформулировать, что конкретно было решено в ходе саммита и как все это будет претворяться в жизнь.

Участники "коалиции желающих" обсуждали в связи с Украиной вопросы, относящиеся к двум глобальным категориям.

Первая находится в сфере политики. Это статус Украины, позиция Европы в процессе мирного урегулирования, дальнейшие действия в отношении Украины и России.

Вторая категория лежит в области военной. Здесь единственным и главным является вопрос введения воинского контингента стран Европы на украинскую территорию.

Из чего же состоял политический аспект саммита?

Вспомним, что через несколько дней после начала СВО Украина подала официальную заявку на вступление в Евросоюз. А в 2023 г. Брюссель торжественно объявил о начале переговоров о присоединении Украины к единому европейскому пространству.

Многие ждали, что в первой половине 2025-го, в период председательства Польши в ЕС, чуть ли не в марте, положительное решение будет таки вынесено. Но на саммите вдруг в очередной раз осознали, что не все в европейской семье будут рады пополнению рядов.

По мнению эксперта аналитического центра La Vigie Оливье Кемпфа, главным на саммите был вопрос судьбы другого альянса - НАТО. С будущим этого объединения будет в ближайшие годы связываться линия отношений Европы с США, американское военное присутствие на континенте и масса других стратегических вопросов.

Также французский президент Эммануэль Макрон объявил о выделении помощи Украине на сумму в 2 млрд евро, которые планируется взять из оборонного бюджета. Это вызвало недоумение экспертов, вспомнивших 2024 г., когда списанной техники и боеприпасов для восточного фронта едва хватило на те же два млрд евро, хотя обещали помочь на целых три.

Теперь же все резервы исчерпаны. Остается лишь ожидать поставок по госзаказам, но это требует времени. К тому же часть законтрактованной продукции должна поступить непосредственно в Вооруженные силы Франции. И, по предварительным оценкам специалистов, максимум, что можно собрать в этом году - это поставки на 700 тыс. евро.

Вдобавок щедрость Макрона стала поводом для скепсиса со стороны ряда политиков.

К примеру, Марин ле Пен напомнила президенту, что государственный долг Франции составляет 3300 млрд евро, подводя тем самым президента к вопросу о том, не лучше ли заняться решением внутренних проблем страны. Правда, вслед за этим уже суд напомнил Ле Пен, что ей самой лучше заняться чем-нибудь другим, поскольку ее политическая карьера фактически поставлена вне закона

Единственный вопрос, вызвавший "феноменальное единство" членов "коалиции желающих", - отказ отменить антироссийские санкции. Это поддержали и уходящий канцлер Германии Олаф Шольц, пытавшийся ранее сдержать разгон эскалации украинского конфликта, и британский премьер-министр Кир Стармер, предлагающий, наоборот, ввести еще какие-нибудь новые меры против России.

Главной же политической целью парижского саммита называют желание "продемонстрировать американцам серьезность и новую политическую волю европейцев, которые наконец-то решили взять на себя ответственность за собственную безопасность. Во всяком случае имеют намерение это сделать".

В военной области разделом Украины на сферы присутствия занимаются пока только Великобритания и Франция.

На данный момент Стармер один высказывает твердую готовность направить в страну контингент, независимо от того, согласятся ли в этом участвовать Соединенные Штаты.

Журналист издания l’Opinion Жан-Доминик Мерше считает, что сейчас вовлеченность Великобритании в конфликт на Украине настолько сильна, что если бы она была такой в 2022 г., то начало СВО можно было бы считать нападением на страну НАТО.

Однако ряд французских экспертов смотрят на браваду британцев с долей сомнения, считая, что английская армия не так дееспособна, как хочет показать, а поддержка ее в обществе сравнительно низка.

Макрон же рассматривает перспективу отправки французских солдат для охраны "стратегически важных" объектов на Украине вдали от границы, допуская все же возможность их участия в военных действиях в случае атаки.

Пока же президент Франции объявил о создании франко-британской миссии, которая отправится на Украину "в ближайшие дни" и проведет тщательный анализ состояния сухопутных и морских украинских войск, а также авиации.

Однако пока все обсуждаемые "коалицией желающих" вопросы либо имеют мало общего с Украиной, либо совсем не отвечают желаниям Владимира Зеленского.

Не зря, отвечая на пресс-конференции на вопрос журналистов о том, испытывает ли он разочарование от прошедшего саммита, он жалуется на медлительность Европы.

Пожелавший остаться анонимным источник, близкий к Национальной ассамблее Франции, с которым нам удалось пообщаться, так прокомментировал ИА Регнум итоги парижского саммита:

"Это бесполезное мероприятие. Французское и британское правительства делают ставку на сценарий прекращения огня, хотя в течение трех лет до этого ничего не сделали для его реализации… ЕС также за три года не предпринял совершенно никакой политической инициативы по Украине".

Более того, наш источник отмечает, что 20 марта руководство ЕС дало добро на финансирование войны на Украине из европейского фонда развития военной промышленности для стран за пределами ЕС.

Изначально Франция была против этого решения. Но политического авторитета Макрона внутри Европы не хватило, чтобы повлиять на его принятие.

Сейчас Европу можно сравнить с обезумевшей лошадью, которая в панике понеслась вперед, не видя ничего по сторонам из-за шор и не представляя, куда бежать. Во время бега она может причинить вред окружающим, а в итоге сама рискует упасть и сломать себе ноги. Если, конечно, вовремя не остановится.

Что может иметь отрезвляющий эффект для Европы?

Возможно, в случае успеха мирного переговорного процесса между США и Россией в ЕС прислушаются к голосам, призывающим к дипломатическому решению. Это было бы лучшим вариантом.

Но перспектива его осуществления в ближайшие месяцы нереальна.

Источник - REGNUM
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