В Грузии окончательно принята американская версия закона об иноагентах

00:32 03.04.2025

Парламент Грузии окончательно согласовал закон об иностранных агентах. Это точная копия действующего в США закона FARA.



За него проголосовали 86 депутатов. Против не высказался никто.



До этого Евросоюз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его. ЕС даже грозился приостановить процесс присоединения Грузии к блоку.



В правящей в Грузии говорили, что инициируют новый закон, который станет дословным аналогом действующего в США FARA. Это необходимо для предотвращения любых спекуляций в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния".



Ранее стало известно, что поправку о запрете иностранным агентам входить в органы управления госкорпораций РФ внесут в Государственную думу в ближайшее время.